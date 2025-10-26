Kazakistan: il petrolio corre verso la Cina. Aumenta il flusso sull’oleodotto, ma cala l’export dal Mar Caspio.

Mentre in Europa si dibatte su come affrancarsi dalle forniture energetiche, c’è chi i tubi li usa, e con profitto. Il Kazakistan, perno energetico dell’Asia Centrale, sta silenziosamente ma decisamente orientando i suoi flussi di greggio verso Est.

I dati diffusi da KazTransOil, il gestore della rete nazionale di oleodotti (una sorta di Snam kazaka), relativi ai primi nove mesi del 2025, parlano chiaro e mostrano un trend a due velocità.

Il trasporto di petrolio attraverso il sistema dell’oleodotto Kazakistan-Cina ha raggiunto i 14,484 milioni di tonnellate. Si tratta di un robusto aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Parallelamente, anche il volume di affari (il “cargo turnover”) è cresciuto del 4%, raggiungendo i 12,941 miliardi di tonnellate-chilometro. Insomma, non solo più petrolio, ma trasportato anche più lontano.

Il dato in controtendenza: il Mar Caspio

Se la rotta terrestre verso Pechino accelera, quella marittima verso Occidente frena.

Nello stesso periodo (gennaio-settembre 2025), il caricamento di greggio nelle navi cisterna presso il porto di Aktau, hub fondamentale sul Mar Caspio, è diminuito del 5%, fermandosi a 2,440 milioni di tonnellate.

Non si tratta di volumi paragonabili a quelli cinesi, ma il segnale è interessante: meno petrolio prende la via del Caspio (da cui poi prosegue verso l’Europa o altri mercati occidentali) e più petrolio prende la via della Cina. Una semplice ottimizzazione logistica o un riposizionamento strategico di Astana? Ai posteri l’ardua sentenza, ma i numeri sono numeri.

Chi è KazTransOil: il “padrone” dei tubi

Per comprendere la portata di questi dati, bisogna capire chi è KazTransOil. Non è un attore secondario, ma l’operatore nazionale che gestisce il trasporto di greggio per il mercato interno, per il transito e per l’export.

L’azienda controlla un’infrastruttura strategica imponente:

Rete di oleodotti: 5.196 chilometri.

Stazioni di pompaggio: 36 attive.

36 attive. Forni di riscaldamento: 68 (essenziali per mantenere fluido il greggio pesante).

68 (essenziali per mantenere fluido il greggio pesante). Capacità di stoccaggio: Un parco serbatoi da 1,426 milioni di metri cubi.

Un parco serbatoi da 1,426 milioni di metri cubi. Intermodalità: 5 strutture di carico/scarico ferroviario e 3 attracchi attivi per petroliere nel terminal petrolifero del porto di Aktau.

In sintesi, la macchina logistica kazaka è imponente e i suoi ingranaggi, nel 2025, sembrano girare con più vigore verso Est.

Questo cambiamento verso l’Oreinte da un lato può anche essere casuale, ma comunque mostra due fatti indiscutibili:

l’oleodotto CPC, che transita in Russia per esportare il petrolio kazaco in Occidente, è un grosso problema per il Paese centro asiatico. Tra l’altro gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche crea ancora più ostacoli all’export.

che comunque la Cina sta sempre più accumulando riserve petrolifere.

Domande e Risposte (Q&A)

1) Perché il Kazakistan sta inviando più petrolio alla Cina?

L’aumento del 5% verso la Cina (a 14,48 milioni di tonnellate) indica una chiara strategia di diversificazione. La Cina è un mercato energetico “assetato”, vicino e affidabile. Per Astana, rafforzare la rotta orientale significa ridurre la dipendenza dai terminali occidentali (come il Mar Caspio o le rotte russe), che possono essere soggetti a congestioni o tensioni geopolitiche. È una mossa pragmatica per garantirsi un cliente stabile e massimizzare i ricavi della sua principale risorsa.

2) Cosa significa il calo del 5% nel porto di Aktau?

Il calo ad Aktau (2,44 milioni di tonnellate) è rilevante perché questa rotta serve principalmente i mercati occidentali. La flessione suggerisce che, al momento, la priorità logistica o commerciale è data alla rotta terrestre verso Pechino. Potrebbe trattarsi di una fluttuazione temporanea, di manutenzione, o di una scelta strategica. KazTransOil gestisce un sistema complesso e bilancia costantemente i flussi tra diverse destinazioni in base alla domanda, ai prezzi e, naturalmente, alla politica.

3) Quanto è importante KazTransOil per l’economia kazaka?

È fondamentale. KazTransOil non è solo un trasportatore, ma l’operatore dell’intera infrastruttura strategica nazionale (oltre 5.100 km di tubi). Gestisce pompaggio, stoccaggio e interconnessioni con ferrovie e porti. Controllando le arterie attraverso cui scorre il petrolio – la principale esportazione del paese – KTO è un pilastro dell’economia nazionale e della posizione geostrategica del Kazakistan tra Russia, Cina ed Europa.