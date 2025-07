Una recente foto aerea suggerisce che il Shenyang J-35, il caccia di nuova generazione basato su portaerei della Cina, potrebbe essere entrato in produzione di serie limitata e potenzialmente in servizio con la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAN). Questa immagine si aggiunge a una serie di scatti che mostrano in dettaglio i più recenti velivoli militari cinesi, inclusi precedenti prototipi dello stesso tipo di jet.

La nuova foto, presumibilmente pubblicata originariamente su Weibo, il microblogging cinese, è uno scatto aria-aria di due J-35 in formazione ravvicinata. Sembra essere una pubblicazione ufficiale del PLAN, e la presenza di numeri di costruzione degli aerei – 0011 e 0012 – suggerisce che si tratta di velivoli di produzione iniziale a basso ritmo (LRIP). Non si può comunque escludere del tutto un’operazione di disinformazione, con numeri conformi alla LRIP applicati a prototipi esistenti.

Wow … as it seems, also the PLAN Naval Aviation has finally revealed its first two operational (?) J-35 fighters. (Image via @沙丘里的回声 from Weibo) pic.twitter.com/CQe9Hcs2FV — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 18, 2025

Dettagli che suggeriscono l’operatività

Un’analisi ravvicinata mostra i numeri di costruzione, apparentemente 0011 e 0012. I J-35 sfoggiano anche nuove e prominenti marcature a squalo, oltre alle insegne nazionali, sulle loro derive di coda. Questo potrebbe indicare che sono in servizio con il PLAN. Un motivo simile a quello dello squalo appare sulle derive di coda dei caccia J-15 basati su portaerei, anch’essi operati dal PLAN. Un esempio è visibile su un J-15 durante esercitazioni nel 2016.

Inoltre, i piloti indossano i caschi blu brillanti, frequentemente utilizzati dai piloti navali cinesi che volano con il J-15 nelle unità di prima linea, come visto a bordo della portaerei Liaoning durante un’esercitazione nel Mar Cinese Meridionale nel 2021.

Mentre in precedenza avevamo ottenuto buone viste aria-aria del J-35, gli aerei visti finora erano prototipi, anche se si avvicinavano sempre più allo standard di produzione. Questi nuovi aerei, al contrario, sembrano appartenere al lotto LRIP, la pre produzione, e, come tali, rappresentano la versione iniziale del design Shenyang che vedrà il servizio nel PLAN, incluse le operazioni su portaerei.

Sviluppo e produzione del J-35

Una variante navalizzata dell’FC-31 basato a terra, il primo prototipo volante del J-35, ha effettuato il suo primo volo nell’ottobre 2021. Il secondo prototipo volante noto del J-35 è stato successivamente avvistato nel luglio 2022, con una livrea tattica grigia a bassa visibilità. C’è stata speculazione su un terzo esemplare fotografato in volo nel settembre 2023, ma la qualità delle immagini rendeva difficile accertare se l’aereo fosse effettivamente un J-35 navalizzato o una variante FC-31 basata a terra. Ora sembra che un numero significativamente maggiore di esemplari del J-35 sia stato completato, forse includendo i primi aerei di produzione limitata.

Andreas Rupprecht, esperto di aviazione cinese, ha dichiarato che la comparsa della versione LRIP dell’aereo non sarebbe una grande sorpresa, soprattutto perché la versione di produzione del caccia J-15B (un Flanker basato su portaerei migliorato) era apparsa all’improvviso alla fine dello scorso anno. Molto rapidamente, quasi due dozzine di J-15B sono stati identificati come in servizio. Fino a quel momento, non c’era stata alcuna conferma della produzione di serie del J-15B, e lo stesso potrebbe rivelarsi vero per il J-35.

Altri sviluppi e questioni sui motori

L’apparizione degli apparenti J-35 LRIP avviene anche in un periodo di altri nuovi sviluppi nell’aviazione militare cinese, incluse indicazioni del caccia stealth biposto J-20S in servizio con l’Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLAAF), così come il J-35A (la versione terrestre del J-35 navale).

A questo stadio, c’è ancora un po’ di confusione sul tipo di motore utilizzato dai J-35 nella nuova foto. Quello che è chiaro, tuttavia, è che il J-35 navale e il J-35A basato a terra sembrano avere propulsori diversi, almeno in questa fase. In definitiva, il più avanzato WS-19 era atteso per alimentare entrambe le versioni, ma questo non sembra essere il caso – ancora. Ci sono voci non confermate che il J-35A per la PLAAF utilizzi già il WS-19 definitivo, identificato dalle sue caratteristiche ugelli di scarico più scuri. Nel frattempo, il J-35 del PLAN, che presenta ugelli di colore più chiaro, potrebbe essere alimentato dal WS-21, una versione fortemente migliorata del precedente WS-13, come riscontrato sui primi prototipi.

Entrambi i J-35 nella foto sono dotati di una lente di Luneburg (riflettore radar) avvitabile ventrale. Questa è spesso usata sui caccia stealth quando la bassa osservabilità non è richiesta, quando può rappresentare una sfida per il volo nello spazio aereo civile controllato, o per mascherare la vera firma dell’aereo all’intelligence straniera. La versione navale sembra essere diversa dai riflettori sul J-35A terrestre, che sembrano essere estensibili e non avvitati.

Prospettive future

Ci sono anche voci secondo cui il J-35 avrebbe già iniziato le prove sulla portaerei Type 003 Fujian, una nave che sta ora subendo prove pre-servizio. A questo punto, non ci sono immagini per confermarlo, ma con l’aereo apparentemente ora in servizio, tali test inizieranno probabilmente in un futuro non troppo lontano, se non sono già iniziati. D’altra parte, sembrerebbe sorprendente se il J-35 non ancora collaudato fosse il primo caccia ad essere testato a bordo della nuova portaerei, piuttosto che il J-15, da tempo consolidato.

Forse si saprà di più sullo stato del J-35 in servizio nel PLAN a settembre, quando si dice che l’aereo farà il suo debutto pubblico in un grande evento per celebrare l’80° anniversario della sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale.

In ogni caso, ci sono crescenti segnali che il J-35 opererà da una portaerei del PLAN in un tempo non troppo lontano, anche se c’è ancora molta strada da fare prima che il servizio possa dichiarare qualsiasi tipo di capacità operativa per il tipo. Così com’è, il J-35, insieme all’aereo di allerta precoce e controllo aerotrasportato (AEW&C) KJ-600 basato su portaerei, e probabilmente anche droni da combattimento stealth, è destinato a fornire nuove e notevoli capacità al ramo dell’aviazione navale cinese in rapido sviluppo.