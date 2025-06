Secondo le informazioni pubblicate da Iveco Defence Vehicles, BAE Systems Hägglunds e Iveco Defence Vehicles (IDV) hanno firmato un memorandum d’intesa per la produzione in Italia del veicolo fuoristrada BvS10 per le Forze Armate italiane. Questa partnership industriale sfrutterà le competenze tecniche di entrambe le aziende e le capacità produttive nazionali italiane per sviluppare varianti del BvS10 specifiche per l’Italia, rafforzando così l’autonomia della difesa e la sicurezza della catena di approvvigionamento del Paese.

Il BvS10 è costituito da due unità cingolate collegate da un meccanismo di articolazione centrale, con il modulo anteriore che funge da abitacolo per il conducente e il modulo posteriore progettato per il trasporto di truppe o attrezzature (Fonte immagine: BAE Systems)

La cooperazione mira a dotare l’Italia di un veicolo utilizzato a livello globale, riconosciuto per la sua elevata mobilità e il design modulare. Tommy Gustafsson-Rask, direttore generale di BAE Systems Hägglunds, ha sottolineato l’importanza di questa partnership per la difesa nazionale e la base industriale europea. Claudio Catalano, amministratore delegato di IDV, ha confermato l’impegno della sua azienda a fornire piattaforme militari in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell’esercito italiano e delle altre forze armate.

Il BvS10 è un veicolo blindato articolato, anfibio e cingolato sviluppato congiuntamente da BAE Systems nel Regno Unito e Land Systems Hägglunds in Svezia. È costituito da due unità cingolate collegate da un meccanismo di articolazione centrale, con il modulo anteriore che funge da abitacolo per il conducente e il modulo posteriore progettato per il trasporto di truppe o attrezzature.

Il veicolo è in grado di operare in condizioni ambientali estreme, dal deserto all’Artico, ed è adatto per un rapido dispiegamento in operazioni multinazionali. Ha una capacità di carico utile compresa tra 3 e 5 tonnellate ed è alimentato da un motore Cummins da 250 cavalli abbinato a un cambio automatico Allison MD3560. Il BvS10 può raggiungere una velocità di 65 km/h su strada e 5 km/h in acqua, con una preparazione anfibia completata in meno di due minuti. La sua autonomia operativa è di 500 chilometri.

In termini di armamento, il BvS10 Viking può essere equipaggiato con una mitragliatrice da 7,62 mm o 12,7 mm montata sul tetto, supportata da lanciagranate fumogene montati sulla parte anteriore superiore. La sua architettura modulare consente l’integrazione di sottosistemi quali kit di blindatura aggiuntivi o stazioni d’arma remote. La blindatura di base del veicolo offre protezione contro proiettili perforanti da 7,62 mm e frammenti di proiettili di artiglieria da 152 mm a distanze superiori a 10 metri, con protezione antimina classificata secondo lo standard STANAG 2a/2b grazie a kit dedicati e una gabbia di protezione contro i lanciagranate RPG. Le sue varianti includono il trasporto truppe, l’ambulanza, il veicolo di comando, il veicolo logistico, l’unità di riparazione e recupero e il veicolo per il trasporto di mortai. Già in servizio presso diverse forze armate europee, tra cui Austria, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, il BvS10 si distingue per la sua versatilità operativa e la capacità di operare in ambienti inaccessibili alle piattaforme convenzionali.

Attualmente utilizzato dalle forze armate di Austria, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Ucraina, il BvS10 ha dimostrato la sua affidabilità in diversi teatri operativi. La partnership con IDV ne supporterà l’adozione da parte dell’Esercito Italiano, garantendo l’allineamento logistico con gli attuali utenti e migliorando l’interoperabilità nelle operazioni congiunte. Filiale del Gruppo Iveco, IDV apporta la sua esperienza nella produzione di veicoli militari adattati alle moderne esigenze di difesa, mentre BAE Systems continua a fornire soluzioni avanzate di difesa a clienti internazionali.

Questo accordo strategico segna un importante sviluppo nel rafforzamento delle capacità di difesa dell’Italia e riflette una più ampia tendenza alla cooperazione industriale europea. Localizzando la produzione e adattando una piattaforma collaudata alle esigenze nazionali, la partnership dimostra l’intenzione comune di aumentare la resilienza, l’interoperabilità e la prontezza militare a lungo termine.