Nella serata del 23 giugno 2025, l’Iran ha lanciato un attacco missilistico contro la base militare statunitense di Al Udeid in Qatar, in rappresaglia per i recenti bombardamenti USA su siti nucleari iraniani.

Secondo i post pubblicati su X da Clash Report, l’Iran ha rivendicato un’operazione denominata “Besharat al-Fath” (Annunciazione della Vittoria), condotta dalla Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC), che ha descritto l’attacco come un “colpo devastante” contro il principale hub militare USA in Asia occidentale.

Tuttavia, la base era stata evacuata in anticipo, da alcuni giorni, rendendola un obiettivo “vuoto” al momento dell’attacco.

Fonti qatariote, citate da Clash Report, hanno confermato che i sistemi di difesa aerea dell’emirato hanno intercettato con successo i missili iraniani, evitando danni o vittime.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che “grazie alla vigilanza delle forze armate e alle misure precauzionali, l’incidente non ha causato morti o feriti”. Doha ha condannato l’attacco come una “flagrante violazione” della sua sovranità, riservandosi il diritto di rispondere in conformità al diritto internazionale.

L’Iran, secondo quanto riportato, avrebbe informato in anticipo le autorità qatariote, un gesto interpretato come un tentativo di minimizzare le vittime e offrire una via di de-escalation, simile alla strategia adottata nel 2020 dopo l’uccisione del generale Soleimani.

Nonostante le affermazioni iraniane di un attacco “potente”, i rapporti indicano che i missili, tra i sei e i dieci secondo fonti diverse, non hanno causato danni significativi grazie all’efficacia delle difese aeree qatariote e all’evacuazione preventiva della base.

L’attacco si inserisce in un contesto di crescenti tensioni regionali, con Stati Uniti e Israele che hanno intensificato le operazioni contro l’Iran. La Casa Bianca, monitorando da vicino la situazione, ha sottolineato la prontezza a rispondere a ulteriori provocazioni. A questo punto vedremo come reagirà Trump, visto che l’attacco è stato , più che altro, simbolico.