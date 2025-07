Gli investimenti nella tecnologia della fusione sono aumentati di 2,6 miliardi di dollari nell’anno fino a luglio, il dato più alto dal 2022, secondo quanto riportato martedì dalla Fusion Industry Association in un nuovo rapporto , sottolineando che la crescita dei finanziamenti alle aziende che operano nel settore dell’energia da fusione “è l’indicatore più evidente dell’accelerazione del settore”.

Il rapporto dell’associazione ha mostrato che il finanziamento totale per le iniziative nel campo della fusione b di dollari dal 2021, con oltre 2,6 miliardi raccolti solo nell’ultimo anno.

L’impennata degli investimenti è un segnale della “maturità della fiducia degli investitori, del progresso tecnologico e di una catena di approvvigionamento in rapida coesione”, ha scritto Andrew Holland, CEO della Fusion Industry Association, nella prefazione al rapporto.

“Ciò nonostante il fatto che la maggior parte degli ultimi cinque anni non sia stata particolarmente favorevole agli investimenti nel settore tecnologico, a conferma del fascino unico della fusione come soluzione energetica sicura, scalabile e pulita per il fabbisogno energetico mondiale”.

La fusione è il processo naturale che riscalda il Sole e tutte le altre stelle, in cui un’enorme quantità di energia viene prodotta dalla fusione di atomi leggeri, come quelli dell’idrogeno, in elementi più pesanti come l’elio.

La fusione nucleare è stata a lungo considerata la risposta alla produzione di energia a emissioni zero e senza sottoprodotti. Purtroppo la realizzazione di un processo di fusione nucleare commercialmente valevole si è rivelato più complesso di quanto si pensasse, condierse sfide da superare.

Le 53 aziende intervistate nel rapporto 2025 sottolineano che l’accesso ai finanziamenti rimane una questione importante per le aziende che si occupano di fusione, evidenziando i lunghi tempi di sviluppo e l’intensità di capitale del settore. In generale, le risposte hanno evidenziato che, sebbene la fusione sia una promessa alla portata di tutti, per ottenere progressi sostenibili saranno necessari continui progressi tecnologici e un sostegno finanziario, normativo e politico, ha affermato l’associazione.

I finanziamenti pubblici sono aumentati dell’84% in un anno, a dimostrazione del fatto che i governi hanno iniziato a riconoscere le potenzialità dell’energia da fusione, ha aggiunto l’ente industriale.