L’Indonesia acquisterà petrolio e prodotti petroliferi americani per un valore di miliardi di dollari se gli Stati Uniti ridurranno i dazi sui prodotti indonesiani, ha dichiarato lunedì il ministro dell’Energia indonesiano Bahlil Lahadalia.

L’Indonesia potrebbe abbandonare i piani di importazione di materie prime energetiche dagli Stati Uniti se l’amministrazione Trump rifiuterà di ridurre i dazi sui prodotti indonesiani, secondo quanto riportato dai media indonesiani.

“Se non ci sarà un accordo, non ci sarà alcun accordo. Aspetteremo la decisione ufficiale del ministro dell’Economia”, ha dichiarato lunedì il ministro, secondo quanto riportato dal Jakarta Globe.

L’Indonesia è stata colpita da uno dei dazi più elevati – il 32% – nell’ambito dei dazi “del giorno della liberazione” annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’inizio di aprile. Tali dazi sono stati sospesi per 90 giorni, durante i quali l’amministrazione Trump si aspettava che la maggior parte dei paesi presentasse le proprie richieste e promettesse di aumentare le importazioni di prodotti statunitensi per evitare dazi elevati.

L’Indonesia, la più grande economia del Sud-Est asiatico, ha segnalato che offrirà di acquistare ulteriori 10 miliardi di dollari di petrolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) americani.

L’Indonesia prevede inoltre di ridurre le importazioni di carburante da Singapore e di acquistare prodotti più raffinati dagli Stati Uniti , poiché il Paese intende negoziare tariffe più basse con gli Stati Uniti.

Sempre a maggio, Argus ha riferito che la società energetica statale Pertamina sta valutando la possibilità di importare prodotti petroliferi dagli Stati Uniti.

La scorsa settimana, l’amministrazione Trump ha dichiarato che le tariffe sull’Indonesia sarebbero state applicate come previsto al 32% a partire dal 1° agosto.

Tuttavia, questo fine settimana l’Indonesia ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno accettato di rinviare l’applicazione del dazio del 32% sui prodotti indonesiani, nel contesto dei negoziati commerciali in corso.

“Il 10% aggiuntivo (dovuto all’adesione al BRICS) non sarà applicato. In secondo luogo, l’applicazione del dazio del 32% è rinviata. Si tratta di una pausa per finalizzare i negoziati in corso”, ha dichiarato Airlangga Hartarto, ministro coordinatore per l’Economia.

Quindi si possono abbassare i dazi, con accordi adeguati. In Europa ci sarà qulcuno in grado di perseguirli ?