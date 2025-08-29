India-Russia: Perché l’India continua a comprare petrolio russo nonostante i dazi USA?

Qualche settimana fa, le più grandi raffinerie statali indiane, tra cui IndianOil e BPCL, hanno rinunciato agli acquisti spot di greggio russo per i carichi in partenza a ottobre, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un dazio aggiuntivo del 25% sull’India per le sue importazioni di greggio dalla Russia.

Il dazio complessivo del 50% sui prodotti indiani è entrato in vigore il 27 agosto.

Nonostante l’aumento delle tariffe, a causa dei continui acquisti di petrolio russo da parte dell’India, le raffinerie indiane sono pronte ad aumentare le loro importazioni tra i 150.000 barili al giorno (bpd) e i 300.000 bpd a settembre, ovvero con un aumento del 10-20% rispetto ai volumi di agosto, secondo quanto riferito a Reuters da fonti commerciali anonime coinvolte nelle trattative.

I volumi di greggio russo destinati all’esportazione sono aumentati nelle ultime settimane, poiché gli attacchi dei droni ucraini alle raffinerie russe hanno paralizzato la capacità di lavorazione della Russia. Quindi il greggio, soprattutto Urals, prende altre direzioni. In questo caso la Russia ha bisogno dei maggiori acquisti indiani, e quindi ha offerto sconti più ricchi.

A causa delle difficili trattative commerciali tra Stati Uniti e India, l’amministrazione Trump ha individuato l’India come acquirente di greggio russo da punire.

Tuttavia, dalla minaccia di dazi da parte degli Stati Uniti, Russia e India hanno rafforzato la loro partnership strategica con incontri e visite ad alto livello, ribadendo la loro alleanza strategica e cooperazione nel settore energetico, segno che l’India non intende rinunciare al greggio russo a basso costo.

A causa della maggiore domanda in India nei mesi di settembre e ottobre, gli arrivi di greggio aumenteranno probabilmente nei prossimi due mesi, trainati da un maggiore afflusso di greggio russo, ha affermato Ivan Mathews, responsabile dell’analisi APAC presso la società di analisi dei flussi energetici Vortexa.

“Prevediamo che le raffinerie indiane continueranno a lavorare il petrolio russo, poiché le loro decisioni di approvvigionamento delle materie prime sono principalmente dettate da ragioni economiche”, ha scritto Mathews martedì. Quindi finchè il greggio russo costerà poco, sarà comprato.