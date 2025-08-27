India e Arabia Saudita: ecco i maggiori importatori di Olio Combustibile russo

Nel mese di luglio, le spedizioni di olio combustibile dalla Russia sono state destinate principalmente all’Arabia Saudita e all’India, poiché l’Asia e il Medio Oriente rimangono i principali mercati di sbocco per l’olio combustibile e il gasolio sottovuoto (VGO) di Mosca, a causa dei divieti di importazione e degli embarghi imposti dall’Occidente.

I prodotti petroliferi russi sono stati vietati nell’UE e in altri paesi occidentali dal 2023, quindi Mosca ha reindirizzato la maggior parte delle spedizioni verso l’Asia e il Medio Oriente.

L’Arabia Saudita, che utilizza l’olio combustibile nelle centrali elettriche per soddisfare la crescente domanda di aria condizionata nell’estate desertica, e l’India, le cui raffinerie utilizzano l’olio combustibile come alternativa economica al grado Urals russo, sono stati i maggiori acquirenti di olio combustibile dalla Russia il mese scorso, secondo quanto riportato martedì da Reuters, citando dati LSEG e fonti commerciali.

Le spedizioni di olio combustibile dalla Russia all’Arabia Saudita sono state di circa 1,1 milioni di tonnellate metriche il mese scorso, sostanzialmente invariate rispetto a giugno, secondo i dati LSEG citati da Reuters.

L’Arabia Saudita si è affermata come il principale importatore di olio combustibile russo, poiché preferisce utilizzare prodotti petroliferi a basso costo nelle centrali elettriche, il che le consente di destinare una maggiore quantità del proprio greggio alle esportazioni.

Da parte sua, l’India ha registrato il mese scorso un aumento delle spedizioni di olio combustibile dalla Russia.

Secondo i dati LSEG, le partenze di carichi di olio combustibile e VGO dai porti russi con destinazione India sono aumentate a circa 600.000 tonnellate, con un incremento del 65% rispetto a giugno.

Le raffinerie indiane utilizzano l’olio combustibile e il gasolio sottovuoto come alternative per le materie prime nelle raffinerie. Il picco delle spedizioni dalla Russia nel mese di luglio potrebbe essere in parte dovuto alla riduzione dello sconto dell’Urals rispetto al Brent registrata il mese scorso.