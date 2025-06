Un grande incendio ha colpito la più grande raffineria degli USA, quella di Galveston, gestita dalla Marathon Oil. L’incidente è stato talmente grave che ha condotto all’emissione dell’ordine, per i cittadini di Texas City, confinante con lo stabilimento, di non uscire di casa.

La raffineria di Galveston Bay, gestita da Marathon Petroleum Corporation, ha una capacità di raffinazione del greggio di circa 631.000 barili al giorno (bpd), il che la rende la più grande raffineria degli Stati Uniti, secondo i dati della U.S. Energy Information Administration

L’incidente è stato segnalato per la prima volta intorno alle 12:30 di sabato presso la raffineria di Marathon Texas City, situata all’incrocio tra 5th Avenue South e 25th Street South, secondo l’Ufficio di Gestione delle Emergenze di Texas City.

Inizialmente, l’ordine di restare in casa è stato emesso per un’area compresa tra la Highway 146 e Bay Street, ma è stato successivamente esteso fino a includere la zona tra la 29th Street e Bay Street come misura precauzionale a causa del fumo che si è depositato sulla città, hanno dichiarato i funzionari di Texas City in un post sui social media.

🔥Breaking: Marathon oil refinery in Texas City’s Galveston Bay. Between this and Iran’s field the oil will be going up and prices at the pump will jump. pic.twitter.com/1XzlowPb0U — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) June 14, 2025

La zona interessata includeva la maggior parte dell’area residenziale della città, che ospita oltre 55.000 persone.

Dopo due ore l’ordine è stato revocato. “L’incendio è sotto controllo e stiamo continuando a monitorare la qualità dell’aria come precauzione, ma non sono richieste ulteriori azioni da parte della comunità”, si legge nella dichiarazione.

Marathon ha dichiarato in un comunicato che non sono stati segnalati feriti e che tutto il personale dell’impianto è stato messo in sicurezza.

Le immagini dei testimoni mostrano l’incendio presso la raffineria, con una grande colonna di fumo visibile su un’ampia area. La causa dell’incendio non è ancora stata confermata.

🇺🇸 The Marathon Galveston Bay oil refinery in Texas is on fire. It is one of the largest oil refineries in the US. There’s no money for infrastructure but always billions more for Ukraine. The vast majority of Americans are sleepwalking into nuclear war while their country burns. pic.twitter.com/aYuw8uTYv4 — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) May 16, 2023

Texas City, situata nella baia di Galveston, nel sud-est del Texas, è un importante centro per raffinerie di petrolio e impianti petrolchimici. In passato, è stata teatro di gravi incidenti industriali.

La città è stata il luogo del disastro di Texas City del 1947, uno degli incidenti industriali più mortali nella storia degli Stati Uniti, quando una nave che trasportava nitrato di ammonio esplose nel porto, innescando una reazione a catena di esplosioni e incendi che causarono la morte di quasi 600 persone e il ferimento di migliaia di altre.

Ora bisognerà vedere se questo incendio verrà a interrompere la produzione dell’impianto e se si, per quanto tempo. Le dimensioni della raffineria sono tali che un suo stop può far sentire un effetto sui prezzi locali del carburante.