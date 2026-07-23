ina, nuova purga ai vertici del Partito: cade il fedelissimo Ma Xingrui tra scandali sessuali e ombre sul mattone

La stabilità interna di Pechino scricchiola sotto il peso di un nuovo scandalo che colpisce direttamente la cerchia ristretta del presidente Xi Jinping. L’espulsione di Ma Xingrui dal Partito Comunista Cinese non è una semplice operazione di pulizia burocratica, ma un segnale d’allarme sismico per la governance della seconda economia mondiale. La caduta improvvisa di uno dei tecnocrati più stimati del Paese rivela come la pressione economica sul settore immobiliare e le tensioni interne stiano ormai investendo anche i fedelissimi della leadership.

Il quadro tratteggiato dalla Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare (CCDI) descrive una rete capillare di malaffare. A metà luglio 2026, dopo soli tre mesi di indagini successive all’incriminazione di aprile, Ma Xingrui è stato sollevato da ogni incarico, espulso dal Partito e consegnato alla magistratura penale. Si tratta del terzo membro del Politburo in carica a essere travolto dalle purghe dal 2025 ad oggi.

Le accuse ufficiali spaziano dall’accettazione di enormi tangenti e regali all’intercessione per far acquistare immobili a prezzi stracciati ai propri familiari, dando vita a un vero e proprio sistema di corruzione parentale. A questo si aggiungono la vendita di favori politici in cambio di prestazioni sessuali e l’ingerenza indebita in nomine pubbliche e assunzioni.

Dettaglio Scheda Informazione Chiave Profilo Ex ingegnere aerospaziale, Membro del Politburo dal 2022 Incarichi passati Governatore del Guangdong, Segretario nello Xinjiang e a Shenzhen Tempo di indagine Circa 3 mesi (Aprile 2026 – Luglio 2026) Impatti principali Crisi immobiliare, rischio sistemico nelle ZES, instabilità politica

La figura di Ma Xingrui non era quella di un politico qualunque. Ingegnere aerospaziale con dottorato in meccanica, aveva guidato colossi come la China Aerospace Science and Technology Corporation prima di intraprendere una carriera politica folgorante:

Segretario del Partito nella metropoli tecnologica di Shenzhen (2015-2016)

Governatore della ricca provincia del Guangdong

Segretario dello Xinjiang fino a metà 2025

Promozione nel ristretto Politburo di 24 membri nel 2022

L’epicentro dello scandalo risiede proprio a Shenzhen. La città è il cuore pulsante dell’innovazione ma anche il centro della devastante crisi immobiliare che attanaglia colossi finanziari come Evergrande e Vanke.

Il coinvolgimento di Shenzhen rende la vicenda politicamente rovente. La metropoli ha legami storici profondi con la famiglia Xi: il padre del presidente, Xi Zhongxun, fu tra i padri fondatori della Zona Economica Speciale. Colpire gli intrecci oscuri di Shenzhen significa sfiorare territori istituzionali estremamente sensibili. Già a marzo 2026 era stato espulso Guo Yonghang, ex subordinato diretto di Ma nella medesima città.

A differenza di altre epurazioni passate, dove prevaleva l’accusa di deviazionismo o dislealtà politica, il dossier contro Ma si concentra su reati finanziari e di costume. Tuttavia, le ricadute economiche per il sistema cinese sono pesantissime. La perdita di tecnocrati di alto livello genera forte paralisi decisionale nella burocrazia: quando la linea tra investimento pubblico e reato diventa così sottile, i dirigenti locali preferiscono l’inazione al rischio di finire sotto inchiesta.

Ricordiamo che recentemente Xi Jinping ha eseguito purghe di altissimo livello, che si sono però concentrate sul settore militare.