Il “Mistero del Ronzio”: quella strana vibrazione globale che abbiamo in testa

C’è un rumore sottile che perseguita una fetta della popolazione mondiale. Non è il classico fischio acuto alle orecchie, ma un suono grave, cupo, simile al motore di un camion diesel lasciato acceso al minimo fuori dalla finestra. Chi lo sente, spesso di notte o dentro casa, sperimenta una sensazione frustrante: cerca la fonte, controlla le pompe di calore dei vicini, guarda in strada, ma non trova nulla. E la cosa più destabilizzante è che, nella stessa stanza, qualcun altro può non sentire assolutamente niente.

Questo fenomeno, noto globalmente come “The Hum” (il Ronzio), è rimasto per decenni un enigma sospeso tra la leggenda urbana e l’inquinamento acustico. Segnalato per la prima volta in modo massiccio a Bristol, in Inghilterra, negli anni Settanta, è poi emerso in varie parti del mondo: dagli Stati Uniti fino alle porte di Oslo. Oggi, grazie a uno studio scientifico guidato dall’Università Norvegese di Scienza e Tecnologia (NTNU) e pubblicato nel 2026, abbiamo finalmente una spiegazione concreta che sposta l’asse delle indagini dall’ambiente esterno all’interno della nostra testa.

Identikit di un suono fantasma

I dati statistici indicano che a percepire questa vibrazione è una quota compresa tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale. Le caratteristiche principali di questa esperienza includono:

Bassa frequenza: Il suono si attesta solitamente intorno ai 50 Hz , un limite molto vicino alle soglie minime dell’udito umano.

Il suono si attesta solitamente , un limite molto vicino alle soglie minime dell’udito umano. Percezione fisica: Oltre all’impatto acustico, molti soggetti descrivono il ronzio come una vera e propria vibrazione meccanica che attraversa il corpo.

Oltre all’impatto acustico, molti soggetti descrivono il ronzio come una vera e propria vibrazione meccanica che attraversa il corpo. Effetto indoor: È quasi impossibile da avvertire all’aperto, mentre diventa amplificato e intollerabile all’interno degli edifici, specialmente durante il silenzio notturno.

Per anni le ipotesi si sono sprecate. Si è incolpato l’inquinamento acustico industriale, i sistemi di ventilazione, le onde oceaniche che infrangono le coste e persino improbabili teorie del complotto legate a esperimenti militari.

Il verdetto della scienza: le tre ipotesi al microscopio

Il team di ricercatori guidato dal professor Markus Drexl ha voluto fare chiarezza analizzando un gruppo di persone colpite dal fenomeno e confrontandole con un gruppo di controllo. Gli scienziati hanno testato tre possibili spiegazioni biologiche.

La prima ipotesi prevedeva l’esistenza di soggetti dotati di un “super-udito” per le basse frequenze, capaci di captare rumori ambientali reali ma impercettibili per la massa. I test hanno smentito questa teoria: salvo rarissime eccezioni anatomiche legate alla conformazione della coclea, le persone che sentono il ronzio hanno una sensibilità acustica perfettamente nella norma per la loro età.

La seconda ipotesi considerava le emissioni otoacustiche spontanee. La nostra struttura auricolare interna produce naturalmente dei suoni debolissimi come sottoprodotto dell’amplificazione acustica. I ricercatori hanno ipotizzato che il ronzio fosse il rumore dell’orecchio stesso che ascolta se stesso. Tuttavia, utilizzando microfoni ultrasensibili e tecniche avanzate di riduzione del rumore, non è stata trovata alcuna emissione sotto i 900 Hz. L’ipotesi è stata quindi scartata.

La terza via, quella definitiva per la maggior parte dei casi, porta al tinnito a bassa frequenza. Il tinnito (o acufene) è comunemente associato a un fischio acuto, ma può manifestarsi anche sotto forma di pulsazione grave. Il nostro sistema uditivo genera autonomamente questo stimolo senza che vi sia alcuna onda sonora esterna.

Perché sembra che il rumore venga da fuori?

Il vero inganno cerebrale risiede nell’estrapolazione spaziale. Poiché le onde a bassa frequenza sono difficili da localizzare nello spazio anche quando sono reali, il cervello umano, non riuscendo a trovare la direzione di provenienza del tinnito interno, applica un meccanismo di “esternalizzazione”. Traduce cioè il segnale anomalo come un rumore proveniente dall’ambiente circostante.

La conclusione degli esperti è che il misterioso ronzio della Terra non sia un unico fenomeno globale, ma il risultato di cause diverse che cambiano da individuo a individuo. Se per una piccolissima minoranza può trattarsi di un’effettiva ipersensibilità a infrastrutture distanti, per la stragrande maggioranza della popolazione il mistero è racchiuso nei complessi e ancora parzialmente ignoti meccanismi di elaborazione del nostro sistema uditivo.