Dalla guerra dei cieli al fantasy di Hollywood: perché l’ultimo drone di Anduril cambia davvero la partita

Un caccia senza pilota che ricorda in modo impressionante i micidiali cacciatori volanti della saga di Terminator. Si chiama Thunder ed è l’ultimo ritrovato della difesa americana firmato Anduril Industries. Non si tratta di una trovata scenografica, ma della risposta industriale e militare a una crisi drammatica: i cieli del campo di battaglia contemporaneo sono diventati una trappola mortale per gli elicotteri tradizionali e per i loro piloti.

La proliferazione di droni economici e difese aeree capillari ha reso lo spazio aereo a bassa quota un girone infernale. Muovere truppe o attaccare dall’alto è diventato quasi impossibile senza subire perdite umane ed economiche devastanti. Thunder nasce per risolvere questo stallo, trasformandosi nell’incubo robotico dei generali tradizionali.

The modern battlefield is a robotic kill zone. Attack helicopters and their crews face more sophisticated threats than ever before. In this new era of maneuver warfare, we need eyes for what’s ahead and a shield for what we can’t afford to lose. Thunder is a Group 5… pic.twitter.com/0gWwAKZFJC — Anduril Industries (@anduriltech) July 20, 2026

Ecco le sue caratteristiche:

Categoria UAS: Gruppo 5 (peso superiore a 600 kg)

Architettura : Convertiplano (VTOL) con rotori OSTR

Propulsione: Ibrida-elettrica in serie (sviluppata con Archer)

Carico utile principale: 10 missili aria-terra / 16 droni Altius / 76 razzi

Carico secondario (sul naso): 12 intercettori anti-drone

Software di bordo : Lattice – autonomia di missione

Trasporto logistico: Container navale standard (aria, mare, ferrovia)

Un colosso a doppia elica e propulsione ibrida

Il mezzo sviluppato da Palmer Luckey è un aeromobile autonomo a decollo e atterraggio verticale (VTOL) di Gruppo 5, cioè con un peso al decollo superiore ai 600 chilogrammi.

Sotto la scocca nasconde una tecnologia “dual-use” sviluppata in collaborazione con Archer Aviation, azienda attiva nel settore del trasporto urbano commerciale. Il motore è un sistema ibrido-elettrico in serie che permette di percorrere distanze enormi mantenendo bassi i consumi e, soprattutto, riducendo l’impronta acustica per non farsi sentire dai sottomarini o dai radar nemici.

Il design a convertiplano consente al drone di decollare come un elicottero senza bisogno di piste d’atterraggio, per poi ruotare i motori e volare veloce come un aereo convenzionale. Inoltre, la struttura è progettata per essere ripiegata ed stipata in un comune container di trasporto merci per essere spedita ovunque nel mondo via treno, nave o camion.

Anduril unveils Thunder, a new Group 5 autonomous attack rotorcraft designed to operate alongside crewed helicopters such as the AH-64 Apache.pic.twitter.com/YqpG8EK3NM 🇺🇸 pic.twitter.com/6OlvutVxpT — Sean Knaub (@SKnaub77323) July 20, 2026

Una rivoluzione anche economica

Oltre agli aspetti bellici, Thunder rappresenta una rivoluzione economica per i bilanci della difesa. Costruire un elicottero da attacco moderno costa decine di milioni di euro, senza contare gli enormi costi di addestramento dei piloti.

Affiancare un singolo elicottero Apache a tre droni Thunder moltiplica per tre la potenza di fuoco complessiva della formazione. Si possono lanciare decine di missili Hellfire o sciami di piccoli droni da ricognizione lasciando i piloti umani a distanza di sicurezza.

Riduzione dei costi alla produzione: Sfruttando la filiera civile di Archer, Anduril riduce le spese di scala.

Sfruttando la filiera civile di Archer, Anduril riduce le spese di scala. Preservazione del capitale umano: Meno piloti esposti al fuoco nemico significa meno risarcimenti, pensioni d’invalidità e costi di rimpiazzo.

Meno piloti esposti al fuoco nemico significa meno risarcimenti, pensioni d’invalidità e costi di rimpiazzo. Logistica flessibile: La possibilità di usare container commerciali abbatte le spese di trasporto strategico delle forze armate.

Stiamo davvero andando verso uno scenario alla “Terminator”?

La somiglianza visiva con i velivoli d’attacco di Skynet nel celebre film di James Cameron ha scatenato la rete, ma il vero elemento “Terminator” sta nell’algoritmo di bordo.

Il cuore di Thunder è il software Lattice for Mission Autonomy. Il drone non viene guidato a distanza con un joystick da un operatore umano: naviga, analizza il terreno, riconosce i pericoli grazie alla visione artificiale ed esegue gli ordini coordinandosi in autonomia con gli altri velivoli dello sciame.

Il pilota umano sulla nave o sull’elicottero guida si limita a dare l’obiettivo strategico. Al resto ci pensa la macchina, elaborando dati a velocità inaccessibili per il cervello umano. Questo riduce la dipendenza dal segnale GPS, spesso disturbato dalla guerra elettronica nemica.

Il primo volo di prova del prototipo finale è previsto per il 2027, ma il percorso verso una guerra gestita interamente dagli algoritmi e da macchine autonome appare ormai tracciato.