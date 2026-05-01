In Spagna il potere acquisto salari pubblici al livello più basso da 19 anni

Nella Spagna dell’idolo della sinistra italiana Pedro Sanchez, considerato un modello economico per il nostro paese, le cose sembrano non funzionare piu benissimo nemmeno in quella che è sempre stata l’indubbia forza di un paese con tassi di crescita del doppio più alti rispetto alla media europea. Il fronte dell’occupazione e della produttività del lavoro continuano ad essere le noti dolenti di un premier spagnolo, la cui maggioranza rischi in queste settimane di perdere un altro pezzo, dopo che il partito catalano di Junts por Catalunya è uscito due mesi fa, il Pnv sta infatti seriamente valutando se uscire dal governo, decretando i fatto una crisi di governo. E gli ultimi dati sul lavoro potrebbero accelerare questo processo.

Secondo i dati preliminari della Encuesta de Población Activa (EPA) pubblicati dall’INE (Instituto Nacional de Estadística) il 28 aprile 2026, il mercato del lavoro ha registrato un rialzo del tasso di disoccupazione, superando la soglia del 10%. Nei primi tre mesi dell’anno l’economia spagnola ha perso ben 170.000 posti di lavoro. Mentre in Italia il tasso di disoccupazione è al 6% uno dei livelli più bassi da vent’anni. Ma è sul potere d’acquisto e sui salari, soprattutto quelli pubblici che la Spagna registra il peggior risultato da 19 anni a questa parte. E questo non potra che far riflettere chi come la Elly Schlein continua a portare come modello proprio la Spagna di Sanchez sul fronte dei salari.

Il governo prevede che la spesa per i salari del settore pubblico, in percentuale del PIL, scenderà al livello più basso degli ultimi 19 anni. Il piano fiscale aggiornato prevede una riduzione della spesa per i salari dei dipendenti al 10,5% del PIL. L’impennata dell’inflazione eroderà ulteriormente il potere d’acquisto dei lavoratori del settore pubblico.

Gli indicatori economici riflettono un paradosso sempre più evidente nelle famiglie spagnole: i salari sono cresciuti significativamente in termini nominali negli ultimi trent’anni, ma questo aumento non si è tradotto in un reale miglioramento del benessere. La percezione di una perdita di potere d’acquisto si sta radicando come tendenza strutturale. Questo mentre proprio oggi il sottosegretario della presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ha sottolineato all’agenzia AdnKronos, come in questi ultimi due anni invece nelle tasche degli italiani, grazie al cuneo fiscale e all’accorpamento delle aliquote fiscali, siano rimasti in tasca ben 21 miliardi di euro aggiuntivi.

Secondo i dati pubblicati da El Debate, i salari nominali sono aumentati del 108,74% negli ultimi 30 anni. Tuttavia, se si considerano variabili chiave come l’inflazione e il carico fiscale, la crescita reale si riduce drasticamente. In termini netti, i salari sono aumentati appena del 2,7% e, se si includono gli effetti della tassazione, il risultato è un calo del potere d’acquisto del 18,57%.

Negli ultimi anni, si è diffusa la narrazione di una crescita esponenziale dell’occupazione nel settore pubblico. È vero che la forza lavoro del settore pubblico si è ampliata e che la sostituzione dei dipendenti in pensione genera un numero significativo di posti di lavoro vacanti. Ed è anche vero che gli stipendi sono in aumento. Tuttavia, l’occupazione nel settore pubblico cresce meno di quella del settore privato, e anche gli stipendi aumentano meno che nel settore privato, perdendo potere d’acquisto. Di fronte al nuovo shock inflazionistico in Spagna, il governo stima che la quota dei salari del settore pubblico sul PIL raggiungerà il livello più basso degli ultimi 19 anni. Nel 2025, la spesa per i salari del settore pubblico si è attestata al 10,8% del PIL, una cifra in graduale calo dal picco raggiunto durante il culmine della pandemia.

Nel 2020, gli stipendi del settore pubblico hanno raggiunto il 12,5% del PIL, in parte a causa dell’espansione della forza lavoro del settore pubblico, ma soprattutto a causa del crollo del PIL registrato in quell’anno. Negli ultimi due anni, la riduzione della quota degli stipendi del settore pubblico sul PIL è stata di 0,1 punti percentuali all’anno. Tuttavia, per il 2026, il governo prevede un aggiustamento di 0,3 punti percentuali. Questo è quanto emerge dalla relazione sullo stato di avanzamento del piano fiscale presentata giovedì alla Commissione europea. Ciò porterebbe la spesa al 10,5% del PIL. Questa cifra sarebbe simile a quella registrata nel 2018, anno del voto di sfiducia, e la più bassa dal 2007.

Nello specifico, gli stipendi del settore pubblico sono aumentati dell’1,5% nel 2026, mentre il governo prevede un’inflazione del 3,3% (deflatore dei consumi privati). Ciò significa che i dipendenti pubblici subiranno una significativa perdita di potere d’acquisto, pari a quasi due punti percentuali.

Questo non significa che la spesa totale per gli stipendi diminuirà. Al contrario, il governo stima un aumento degli stipendi del settore pubblico di circa 5 miliardi di euro. Tuttavia, ciò rappresenta un rallentamento significativo rispetto all’anno precedente. Nel 2025, gli stipendi sono aumentati di 8,7 miliardi di euro, poco meno del doppio della crescita prevista per il 2026. Questa previsione governativa si inserisce in un contesto di stagnazione dell’occupazione nel settore pubblico nel 2025. Secondo i dati dell’EPA (Indagine sulla forza lavoro spagnola), il numero di dipendenti del settore pubblico è diminuito dello 0,3% nel corso dell’anno, con una media annua di 3,55 milioni di lavoratori. Si tratta del primo calo annuale dell’occupazione nel settore pubblico dal 2014, durante un periodo di significative misure di austerità in Spagna. Le assunzioni nel settore pubblico hanno ripreso vigore all’inizio del 2026, quindi tutto lascia presagire un leggero aumento del numero di dipendenti pubblici.