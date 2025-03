In Maryland i Democratici inventano la “Tassa sul sonno”

Gli amministratori del Maryland stanno cercando di far fronte a uno sconcertante deficit di bilancio di 3,3 miliardi di dollari. Una cifra grande per un singolo Stato di medie dimensioni.

Per colmare il divario, il governatore di sinistra Wes Moore e i democratici attivisti hanno proposto un’ondata di aumenti delle tasse che colpirebbero più duramente i portafogli dei cittadini del Maryland, in un contesto di crescente crisi dei prezzi, e hanno dato fondo alla loro fantasia per tassare.

Le bollette dell’energia sono già alle stelle, quindi si sono buttati sul tassare qualcosa che tutti hanno: il materasso per dormire!

Un piccolo ma vocale gruppo di repubblicani conservatori nella Camera dei delegati del Maryland è rimasto sbalordito venerdì quando i democratici di estrema sinistra hanno fatto passare la legge HB 858, che istituisce un programma di tassazione dei materassi con il pretesto di promuovere lo smaltimento e il riciclaggio sicuro. Alle normali tasse di vendita del 6% è stata imposta sul materasso un’altra tassa specifica del 6%!

Democrats just passed the ‘Sleep Tax’. Marylanders already pay a 6% sales tax when you buy a mattress. Now, @mddems want you to pay a surcharge. Is that a ‘snoring surcharge’? pic.twitter.com/Pt0atYzupZ

— Mark Fisher (@fisher4maryland) March 28, 2025