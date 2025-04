In Cina viene lanciata la connessione 10G, per ora solo nella “Città del futuro”

Sembra solo ieri che le aziende pubblicizzavano le incredibili velocità del 5G con demo tecnologiche e interventi chirurgici robotici a lunga distanza e senza latenza.

Ora, secondo quanto riferito, la Cina ha spinto il settore ancora più avanti lanciando la prima rete a banda larga 10G nella sua megalopoli futuristica, Xiong’an.

Huawei e China Unicom hanno collaborato per fornire il servizio utilizzando la tecnologia 50G-PON.

La nuova tecnologia a banda larga consentirà connessioni incredibilmente fluide, permettendo agli utenti di scaricare file video di grandi dimensioni in pochi secondi e di giocare in streaming tramite il cloud con un ritardo di input quasi nullo.

Ma non solo: la Cina ritiene che il 10G consentirà la realizzazione delle smart city interconnesse del futuro.

La nuova rete 10G cinese

Xiong’an è stata concepita come un nuovo polo di innovazione tecnologica e una metropoli high-tech. Il distretto urbano di Xiong’an, situato a 100 km a sud-ovest di Pechino, è stato presentato al mondo per la prima volta nel 2017 come un progetto visionario sotto il patrocinio del presidente Xi Jinping.

Ora, secondo un rapporto di MSN , è la sede della rete Internet più veloce al mondo. La connettività 10G consente velocità di download di 10 gigabyte al secondo. Ciò consentirà velocità di download incredibilmente elevate e uno streaming video 8K fluido.

Inoltre, aprirà la strada a una serie di applicazioni futuristiche. Tra queste figurano reti di auto a guida autonoma, spazi di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) online e potenti applicazioni per città intelligenti. L’Internet ad alta velocità consentirà anche innovazioni nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e in altre applicazioni di intelligenza artificiale.

Xiong’an: metropoli futuristica o città fantasma abbandonata?

La Cina cerca da tempo di diventare leader mondiale nelle innovazioni tecnologiche. L’introduzione della banda larga 10G a Xiong’an fa parte di un’iniziativa nazionale. Il servizio sarà probabilmente esteso ad altre aree nel prossimo futuro.

La Cina descrive il distretto di Xiong’an come il luogo ideale per avviare questa implementazione. La città è stata progettata con infrastrutture verdi, intelligenti e innovative al centro.

Secondo un recente rapporto Xinhua , Xiong’an è stata sviluppata tenendo presente il concetto di pianificazione urbana del “circuito di vita di 15 minuti”. L’idea alla base di questo concetto è che ogni residente potrà soddisfare le proprie esigenze di shopping e svago con una passeggiata di 15 minuti. Una situazione che per alcuni sarebbe un paradiso, per altri un incubo.

Tuttavia, alcuni rapporti suggeriscono che Xiong’an sia una città fantasma, un progetto fallito completamente priva di elementi umani. Secondo un articolo di Bloomberg , la costruzione della città è costata più di 100 miliardi di dollari, ma non attira l’interesse del settore privato necessario per convincere le persone a trasferirsi.

Pare che la città sia estremamente noiosa, senza particolari attrattive, per cui nessuno ha voglia di andarci ad abitare. Anche se tutto viene presentato come futuristico ed eccezionalmente moderno, e le autorità abbiano fatto di tutto per mostrare l’efficienza dello stato, la città è abitata da soli 1,2 milioni di abitanti, nonostante sia stata costruita per ospitarne 5 milioni. Praticamente è una città vuota, in una Cina che vede un continuo calo nei prezzi degli immobili.