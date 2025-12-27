Il Texas guida la rinascita nucleare USA: 350 milioni per il futuro energetico (e le Big Tech ringraziano)

Il governatore del Texas Greg Abbott si è congratulato con il Parlamento del Texas per l’approvazione della House Bill 14 , affermando che contribuirà a rivoluzionare il settore energetico del Texas e a consolidare il ruolo dello Stato nella rinascita dell’energia nucleare negli Stati Uniti.

“Il Texas è la capitale mondiale dell’energia e questa legge posizionerà il Texas in prima linea nella rinascita nucleare americana”, ha affermato il governatore Abbott. “Con la creazione del Texas Advanced Nuclear Energy Office e un investimento di 350 milioni di dollari, il più grande impegno nazionale, daremo il via allo sviluppo e alla diffusione del nucleare di nuova generazione. Questa iniziativa rafforzerà anche la capacità produttiva nucleare del Texas, ricostruirà la catena di approvvigionamento del ciclo del combustibile nazionale e formerà la futura forza lavoro nel settore nucleare. Non vedo l’ora di firmarla per renderla legge“.

Il settore dell’energia nucleare statunitense sta vivendo un nuovo slancio grazie all’aumento della domanda di elettricità, in particolare da parte dei data center, insieme al sostegno politico alla generazione senza emissioni di carbonio e al crescente interesse per l’energia stabile e di lunga durata. Le grandi aziende tecnologiche si stanno sempre più orientando verso l’energia nucleare attraverso contratti di fornitura di energia a lungo termine, partnership di sviluppo e investimenti in fase iniziale, segnando un cambiamento rispetto a decenni di diffusione limitata del nucleare.

Microsoft ha firmato un accordo ventennale di acquisto di energia con Constellation Energy legato al parco di generazione nucleare dell’azienda, mentre Constellation valuta il futuro delle attività, compreso il sito di Three Mile Island in Pennsylvania. Separatamente, Microsoft sta sostenendo lo sviluppo della fusione nucleare attraverso la sua partnership con Helion Energy. Alphabet ha stretto una partnership con la startup nucleare Kairos Power per sostenere lo sviluppo della tecnologia dei piccoli reattori modulari, con l’obiettivo di approvvigionarsi di energia dai futuri reattori che dovrebbero entrare in funzione nel 2030. Google ha anche investito nello sviluppatore di fusione TAE Technologies e nella società di fissione in fase iniziale Elemental Power.

Ecco una tabella che riassume le necessità dei Data center:

Azienda Partner / Progetto Obiettivo Microsoft Constellation Energy Accordo ventennale (PPA) legato, tra l’altro, alla possibile riattivazione di Three Mile Island. Investimenti nella fusione con Helion Energy. Alphabet (Google) Kairos Power / TAE Technologies Sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR) previsti per il 2030 e investimenti nella fusione. Meta Constellation Energy Accordo ventennale per reattori esistenti in Illinois e richiesta di proposte per 1-4 Gigawatt di nuova capacità nucleare. TerraPower Bill Gates (Fondatore) Sviluppo di un reattore veloce raffreddato a sodio, con progetto dimostrativo in Wyoming. Oklo Sam Altman (OpenAI) Reattori su piccola scala per alimentare data center, con target di dispiegamento entro fine decennio.

Meta Platforms ha inoltre firmato un accordo ventennale con Constellation Energy per l’acquisto di energia elettrica da un reattore nucleare esistente nell’Illinois e ha pubblicato una richiesta di proposte per la realizzazione di 1-4 gigawatt di nuova capacità nucleare negli Stati Uniti. Nel frattempo, TerraPower, fondata e sostenuta dal cofondatore di Microsoft Bill Gates, sta sviluppando un reattore veloce raffreddato a sodio, con un progetto dimostrativo in corso nel Wyoming. Oklo, sostenuta dall’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman, sta sviluppando reattori nucleari su piccola scala destinati a fornire energia ai data center, con l’obiettivo di avviare la prima fase di implementazione entro la fine di questo decennio, previa approvazione delle autorità di regolamentazione.

Domande e risposte

Perché il Texas sta investendo proprio nel nucleare e non solo nelle rinnovabili? Il Texas è già un leader nelle energie rinnovabili, ma queste sono fonti intermittenti. La crescente domanda di energia, trainata soprattutto dai data center e dall’industria pesante, richiede una fonte di energia “baseload”, ovvero continua e affidabile 24 ore su 24, indipendente dalle condizioni meteorologiche. Il nucleare offre questa stabilità a zero emissioni di carbonio, garantendo la sicurezza della rete elettrica che ha mostrato fragilità negli ultimi anni.

Qual è il ruolo delle grandi aziende tecnologiche in questa rinascita nucleare? Le Big Tech come Microsoft, Google e Meta sono i nuovi grandi consumatori di energia a causa dell’espansione dell’Intelligenza Artificiale e dei data center. Hanno bisogno di quantità enormi di elettricità “pulita” per rispettare i loro obiettivi climatici. Poiché non possono rischiare cali di tensione, stanno finanziando direttamente lo sviluppo di nuovi reattori (SMR) e la riattivazione di vecchi impianti, fornendo i capitali privati necessari che affiancano gli investimenti pubblici.

Che cos’è la House Bill 14 e cosa finanzia esattamente? La House Bill 14 è una legge statale del Texas che stanzia 350 milioni di dollari per creare il Texas Advanced Nuclear Energy Office. Questi fondi non servono solo a costruire centrali, ma a creare un intero ecosistema industriale: finanziano la ricerca sui reattori di nuova generazione, supportano la produzione locale di componenti, aiutano a ricostruire la catena di fornitura del combustibile nucleare e pagano per la formazione di ingegneri e tecnici specializzati.