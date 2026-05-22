Il Texas fa causa a Meta: le chat di WhatsApp non sono davvero segrete?

Le grandi aziende tecnologiche ci promettono privacy assoluta, ma la realtà potrebbe essere molto diversa e questo sta attraendo l’attenzione delle autorità giudiziarie americane. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha avviato una dura causa legale contro WhatsApp e la sua società madre, Meta. L’accusa è diretta e colpisce al cuore la fiducia degli utenti: l’azienda avrebbe ingannato i consumatori sul reale livello di sicurezza delle loro conversazioni. In poche parole, la promessa della crittografia totale sarebbe solo un trucco di marketing.

La questione tecnica alla base è vitale per chi usa uno smartphone. WhatsApp garantisce che i messaggi siano illeggibili a tutti, tranne che al mittente e al destinatario. Tuttavia, l’atto d’accusa del tribunale della contea di Harrison sostiene che Meta abbia, di fatto, accesso a “quasi tutte” le comunicazioni private che passano sull’app. Andy Stone, portavoce di Meta, ha smentito questa ricostruzione sui social media, definendo false le accuse e ribadendo che l’azienda non può leggere le chat.

Cosa chiede, nei fatti, lo stato del Texas alla multinazionale di internet? Non si tratta solo di una questione di principio, ma di blocchi e sanzioni concrete, che verranno a influenzare l’operatività di Meta e di Whatsapp. vediamo le richieste:

Le richieste legali: Si chiede a un giudice di vietare a Meta l’accesso ai messaggi dei cittadini texani senza il loro chiaro consenso.

Si chiede a un giudice di vietare a Meta l’accesso ai messaggi dei cittadini texani senza il loro chiaro consenso. Sanzioni finanziarie: La causa punta a ottenere multe pesanti. Per un colosso come Meta, il colpo sarebbe d’immagine, ma anche una perdita economica diretta, anche perché negli USA questo tipo di senzioni è molto pesante.

La causa punta a ottenere multe pesanti. Per un colosso come Meta, il colpo sarebbe d’immagine, ma anche una perdita economica diretta, anche perché negli USA questo tipo di senzioni è molto pesante. I precedenti: L’azione non nasce dal nulla, ma si basa su notizie di indagini federali e sulle dichiarazioni di un informatore alla SEC, l’autorità di vigilanza delle borse americane. Quindi l’azione ha dei fondamenti molto seri, non si tratta di una causa partita dal nulla.

Questa mossa si inserisce in una precisa strategia del Texas contro lo strapotere dei colossi digitali, basata sulla legge statale per la protezione dei consumatori.

Azienda Coinvolta Anno Accusa Principale dello Stato del Texas Esito o Stato Attuale Google 2025 Violazione grave della privacy dei dati Accordo concluso per 1,375 miliardi di dollari Netflix 2026 Raccolta dati dei minori e piattaforma che crea dipendenza Causa in corso (accuse respinte) Meta (WhatsApp) 2026 Falsa promessa di crittografia totale sui messaggi Azione legale appena avviata

A cosa punta il procuratore? A far cessare le comunicazioni farlocche e a portare a casa una bella somma di rimborso danni per il proprio ufficio, e visti i precedenti pul raggiungere questo obiettivo.

Le pesanti ricadute economiche

Se l’accusa dovesse reggere in tribunale, le conseguenze per il mercato sarebbero notevoli. Il modello d’affari di queste piattaforme si nutre di dati. Anche se WhatsApp non mostra pubblicità, i metadati e i modelli di interazione hanno un valore immenso per l’azienda.

Non possiamo poi dimenticare il ruolo di WhatsApp nell’economia reale. L’app è ormai uno strumento di lavoro di base per piccole imprese, professionisti e industrie. Se i messaggi non sono sicuri, si apre un serio problema di segretezza commerciale. L’idea che le comunicazioni d’affari possano essere lette altera il libero mercato. Le aziende potrebbero dover migrare verso servizi a pagamento più costosi per avere vera sicurezza, aumentando le proprie spese fisse.

Infine, le multe miliardarie, come quella già pagata da Google, iniziano a pesare pesantemente sui bilanci. Non sono più spese minori, ma somme in grado di tagliare i profitti aziendali, deprimendo i dividendi per gli azionisti. Se la fiducia nell’app crolla, le azioni di Meta potrebbero subire forti scossoni a Wall Street.