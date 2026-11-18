Il Sud America sta diventando un paradiso per molti investitori nell’energia statunitensi. Il miliardario Peter Thiel ha aumentato la sua partecipazione in Vista Energy, il produttore di petrolio da scisti di Vaca Muerta guidato da Miguel Galuccio, ex amministratore delegato della compagnia petrolifera statale argentina YPF, mentre la produzione di greggio dell’Argentina si avvicina per la prima volta a 1 milione di barili al giorno (bpd).

Thiel Macro LLC, il suo hedge fund, deteneva quasi 1,9 milioni di American Depositary Shares (ADS) di Vista alla fine del terzo trimestre, in aumento rispetto ai quasi 1,2 milioni del secondo trimestre, quando aveva acquisito per la prima volta una partecipazione nella società, come riportato da Bloomberg mercoledì.

La partecipazione di Thiel Macro nel secondo trimestre valeva circa 75,9 milioni di dollari, secondo il documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Vista ha estratto 147.126 bpd di petrolio nel terzo trimestre, con un aumento del 34% rispetto all’anno precedente, e la produzione totale è cresciuta del 33% raggiungendo il record di 169.023 barili equivalenti di petrolio al giorno, come riferito dalla società il mese scorso.

L’Argentina ha prodotto a settembre una quantità record di 973.700 bpd di greggio, il 15,5% in più rispetto all’anno precedente, secondo i dati del Segretariato dell’Energia citati da Infobae . La formazione di scisto di Vaca Muerta , situata nella provincia di Neuquén, ha fornito circa il 71% della produzione nazionale, in aumento rispetto al 64% dell’anno precedente. Il greggio è diventato il principale prodotto di esportazione dell’Argentina a settembre, e da gennaio ad agosto gli Stati Uniti hanno acquistato un terzo delle esportazioni argentine di greggio in termini di valore.

Trump e il Venezuela

Mercoledì il presidente Donald Trump ha definito il Venezuela una «acquisizione» degli Stati Uniti mentre promuoveva l’energia americana nelle Filippine. Washington ha ottenuto il controllo maggioritario su una quota consistente delle ricchezze petrolifere del Venezuela dopo la destituzione di Nicolás Maduro. «È stata un’acquisizione, che piaccia o no dirlo», ha affermato Trump durante un incontro a Manila con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., secondo quanto riportato da Bloomberg . Ha aggiunto che l’operazione statunitense che ha rimosso Maduro a gennaio è durata 48 minuti.