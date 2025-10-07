Il “Suicidio Industriale” europeo: Ineos chiude in Germania per costi energetici e “Ipocrisia ecologica”

Sembra quasi un bollettino di guerra, ma è la cronaca di una crisi economica annunciata. Un altro pezzo dell’industria europea getta la spugna, e lo fa con parole durissime che suonano come un atto d’accusa contro la stessa politica del Vecchio Continente. Il colosso chimico britannico Ineos ha annunciato la chiusura di due stabilimenti a Rheinberg, nel cuore pulsante della Renania Settentrionale-Vestfalia, una delle aree storicamente più industrializzate della Germania.

La motivazione? Semplice e brutale: costi energetici e per le emissioni di CO2​ “schiaccianti” e una totale assenza di protezione doganale contro “l’afflusso di prodotti chimici a basso costo provenienti dall’Asia”. A farne le spese saranno, nell’immediato, 175 lavoratori, che si aggiungono ai 279 già coinvolti dalla chiusura di un altro impianto a Gladbeck annunciata in estate. Un salasso occupazionale che è solo la punta dell’iceberg.

La diagnosi: “Follia economica e ipocrisia ecologica”, ma così vuole Bruxelles

Le parole più forti arrivano da Stephen Dossett, responsabile della controllata Ineos Inovyn, che non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione: “L’Europa sta commettendo un suicidio industriale“. Una dichiarazione che merita di essere analizzata punto per punto:

Concorrenza Insostenibile: Mentre i competitor negli Stati Uniti e in Cina godono di energia a basso costo, i produttori europei vengono strangolati.

Mentre i competitor negli Stati Uniti e in Cina godono di energia a basso costo, i produttori europei vengono strangolati. Politiche Autolesioniste: Secondo Dossett, sono “le nostre stesse politiche e la mancanza di protezioni tariffarie” a mettere le aziende europee fuori mercato.

Secondo Dossett, sono “le nostre stesse politiche e la mancanza di protezioni tariffarie” a mettere le aziende europee fuori mercato. Il Paradosso Cinese: I prodotti chimici cinesi, sottolinea l’azienda, sono così competitivi anche perché spesso prodotti utilizzando petrolio e gas russi a basso costo, aggirando di fatto le sanzioni e le politiche europee.

Il risultato è quello che Dossett definisce senza appello “follia economica” e, soprattutto, “ipocrisia ecologica“. Si costringono alla chiusura impianti europei moderni ed efficienti, con standard ambientali elevati, mentre il mercato viene inondato da importazioni prodotte con emissioni molto più alte. In pratica, delocalizziamo la produzione e importiamo inquinamento, perdendo posti di lavoro e autosufficienza industriale. “Questo non è solo follia economica. È ipocrisia ecologica”, ha tuonato il manager.

Un allarme inascoltato che riguarda tutta la Germania

Quello di Ineos non è un fulmine a ciel sereno. È la conferma di un malessere profondo che attanaglia l’intera industria tedesca, un tempo motore d’Europa e oggi in seria difficoltà. L’Associazione dell’Industria Chimica Tedesca (VCI) ha più volte lanciato l’allarme, parlando di una “Germania nazione industrializzata che sta seriamente vacillando”.

Le richieste al mondo politico sono chiare e urgenti, ma sembrano cadere nel vuoto:

Riduzione dei costi dell’elettricità.

Sfoltimento di una “burocrazia mostruosa”.

Stop a una regolamentazione “folle”.

Wolfgang Große Entrup, direttore generale della VCI, ha avvertito che se la politica non interverrà immediatamente, “non perderemo solo stabilimenti e posti di lavoro”. Ciò che è in gioco è il futuro stesso dell’industria, della nostra capacità di produrre beni essenziali, dalle resine per il settore aerospaziale e della difesa (prodotte proprio a Rheinberg) ai prodotti farmaceutici.

La dipendenza da altre regioni del mondo, come la Cina, per materie prime essenziali è destinata ad aumentare, con tutte le conseguenze geopolitiche che ne derivano. Tutto questo avviene nonostante il teorico impegno del governo Merz nel rafforzamento strategico della Germania, che però non può avvenire senza ripudiare radicalmente le varie ipocrisie green europee. Tutto si convertirà solo in un enorme shopping negli USA.