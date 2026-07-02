Il suicidio dell’auto europea: così VW e Stellantis aprono le porte all’invasione cinese per salvare i profitti di oggi

L’industria automobilistica europea sta firmando la sua condanna a morte. Nel disperato tentativo di proteggere i bilanci di breve periodo, i colossi storici del continente stanno compiendo un passo senza ritorno: importare e produrre veicoli progettati in Cina direttamente nel cuore d’Europa. Una mossa drammatica che rischia di smantellare la produzione interna e rendere del tutto inutili i dazi protettivi dell’Unione Europea.

La Volkswagen, guidata dal CEO Oliver Blume, si trova nel mezzo della peggiore crisi strutturale e di costi degli ultimi decenni. Tra stabilimenti semi-vuoti e margini di profitto in picchiata, il consiglio di amministrazione sta valutando un piano che fino a ieri era un tabù assoluto: importare vetture pensate e ingegnerizzate in Cina per venderle sul mercato europeo, utilizzando poi le fabbriche tedesche (come Zwickau) per l’assemblaggio finale. La Germania ridotta a fabbrica – cacciavite.

La ragione di questa scelta è puramente economica. Sviluppare un’auto in Cina costa dal 40% al 50% in meno rispetto all’Europa. Questo grazie a salari più bassi, costi energetici ridotti e una catena di fornitura già iper-ottimizzata. Un’ora di lavoro di un ingegnere a Hefei costa meno della metà rispetto a Wolfsburg.

La forbice dei prezzi: il caso Touareg contro ID.Era 9X

Per capire l’impatto di questa svolta, basta guardare i modelli presi in esame dai vertici VW. Il primo “pallone d’essai” potrebbe essere l’ID.Era 9X, un grande SUV sviluppato insieme alla cinese SAIC.

Modello Mercato d’Origine Prezzo stimato/base VW ID.Era 9X (Piattaforma Cinese) Cina ~ 45.000 € VW Touareg (Piattaforma Europea) Europa 75.000 € – 80.000 €

La differenza è enorme. Anche calcolando i dazi compensativi che l’Unione Europea impone sulle importazioni dalla Cina (che per SAIC arrivano al 35%), per Volkswagen vendere questi veicoli in Europa rimane incredibilmente redditizio.

Il grande paradosso dei dazi e la fine del “Made in Europe”

Il vero dramma strategico si consuma sul piano politico ed economico globale. La Commissione Europea sta lavorando al marchio “Made in Europe” per difendere la tecnologia locale dall’avanzata di Pechino. Ma come si possono applicare barriere doganali se sono gli stessi produttori europei a importare i veicoli cinesi?

La mossa di Volkswagen non è isolata. Si accompagna alla strategia analoga di Stellantis, che ha stretto accordi stringenti per produrre e distribuire i modelli cinesi di Leapmotor in Europa. I grandi marchi europei stanno rinunciando al loro ruolo di innovatori industriali, trasformandosi in semplici distributori e assemblatori di tecnologie altrui.

Il prezzo di questo salvataggio contabile di breve termine sarà pagato dai lavoratori. Secondo le indiscrezioni sul piano di ristrutturazione di Volkswagen, sul tavolo c’è un taglio drastico che potrebbe portare alla perdita di 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni. Una cifra enorme, superiore ai grandi salvataggi industriali della storia recente come quelli di General Motors.

Cercando il profitto immediato e riducendo i costi di sviluppo, i colossi dell’auto stanno eliminando la classe media che quelle stesse auto dovrebbe poi acquistarle. Se l’ingegneria e il valore aggiunto si spostano definitivamente a Pechino, l’industria automobilistica europea, per come l’abbiamo conosciuta, è ufficialmente morta.