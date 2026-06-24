Il Senato USA ferma il dollaro digitale di Stato: vittoria per le cripto private, mentre l’Europa va in direzione opposta

L’approvazione al Senato degli Stati Uniti del 21st Century ROAD to Housing Act, passata lunedì notte con una schiacciante maggioranza bipartisan di 85 voti a 5, non è solo una massiccia, e per molti versi necessaria, riforma per rilanciare il mercato immobiliare e sostenere la domanda. Nascosta tra le pieghe di una legge pensata per stimolare l’edilizia e abbassare i costi abitativi, al titolo XI, si trova infatti una clausola destinata a ridisegnare per sempre il panorama valutario americano: il divieto formale per la Federal Reserve di emettere una valuta digitale di banca centrale (CBDC) fino alla fine del 2030.

Una mossa che, per chi osserva le dinamiche del libero mercato e della privacy finanziaria, suona come una decisione epocale. La legge impedisce al Consiglio dei Governatori della Fed di creare o mettere in circolazione un “dollaro digitale” statale, ma al contempo blinda esplicitamente le stablecoin private. Viene così tutelato legalmente qualsiasi asset ancorato al dollaro che sia “aperto, senza permessi e privato”.

Il messaggio che arriva da Washington è cristallino e pragmatico: l’innovazione finanziaria digitale si farà, ma sarà guidata dalle imprese private, non da un apparato statale. Questa convergenza di vedute tra la politica e la banca centrale è oggi una rarità. Le basi erano state gettate dal Presidente Donald Trump nel gennaio 2025, con un ordine esecutivo che bloccava ogni attività della sua amministrazione legata alle CBDC, citando gravi rischi per la stabilità del sistema finanziario e per la libertà individuale. In perfetta sintonia, anche il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, subentrato a Jerome Powell, ha recentemente definito una CBDC americana una “pessima scelta politica”.

L’architettura legislativa: tre tasselli per le criptovalute

Il divieto della CBDC è solo l’ultimo capitolo di un mosaico normativo che il Congresso dell’era Trump sta faticosamente assemblando per regolamentare il settore:

Il GENIUS Act (Luglio 2025): Si tratta della prima vera legge federale sulle stablecoin. Ha imposto agli emittenti di mantenere riserve rigorose con un rapporto di uno a uno, garantire trasparenza mensile e ottenere specifiche licenze. Ha fornito, di fatto, il semaforo verde ai “dollari digitali” privati, assicurandone la copertura.

Il blocco della CBDC (Oggi): Inserito astutamente nel pacchetto immobiliare, elimina alla radice la concorrenza potenziale di una valuta digitale emessa direttamente dallo Stato.

Il Digital Asset Market Clarity Act (In attesa): È il pezzo più complesso e atteso. Approvato dalla Commissione Bancaria del Senato, dovrebbe chiarire in via definitiva quando un token è da considerarsi un titolo (sotto la giurisdizione della SEC) o una materia prima (sotto la CFTC). Le probabilità di approvazione sono stimate al 60%, ma il tempo stringe prima che il calendario legislativo si fermi per le elezioni di medio termine.

Le ricadute economiche: il contrasto con l’Euro Digitale

Dal punto di vista macroeconomico, la scelta americana di delegare ai privati la digitalizzazione della moneta ha effetti strutturali importanti. Le stablecoin, dovendo detenere enormi riserve per garantire il valore (spesso in titoli di Stato USA), creano una domanda costante per il debito pubblico americano. Forniscono liquidità al sistema e finanziano lo Stato senza costringere la banca centrale a espandere ulteriormente il proprio bilancio. È un modo intelligente per mantenere l’egemonia del dollaro nel mondo digitale, sfruttando l’efficienza e le risorse del settore privato.

L’Europa, al contrario, sta percorrendo una strada diametralmente opposta. Nel Vecchio Continente si spinge con insistenza per l’implementazione dell’Euro Digitale, un progetto fortemente centralizzato, gestito in toto dalla BCE. Se da un lato le istituzioni europee cercano il controllo diretto sulle transazioni per garantirsi una formale sovranità monetaria, dall’altro rischiano di creare uno strumento ingombrante, invadente e meno dinamico rispetto alle soluzioni del mercato.

L’America, insomma, traccia la via in modo inequivocabile: le monete digitali private hanno ottenuto il loro posto al tavolo dell’economia ufficiale, mentre il dollaro digitale di Stato è stato, per ora, bandito.