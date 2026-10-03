Il ricatto dei petrodollari: Abu Dhabi minaccia il Regno Unito per salvare il Manchester City

Un verdetto del tribunale sportivo rischia di innescare una crisi economica e diplomatica senza precedenti. Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un ultimatum brutale al governo britannico: se il Manchester City verrà punito per aver truccato i propri conti, Abu Dhabi ritirerà all’istante decine di miliardi di sterline già promessi per l’industria, i treni e la tecnologia del Regno Unito.

La vicenda, quasi del tutto ignorata dai media italiani, mette a nudo una realtà scomoda. Mostra cosa succede quando un Paese cede pezzi strategici del proprio territorio al capitale straniero, scoprendo poi che a quel capitale non si possono applicare le leggi ordinarie senza pagare un conto salatissimo.

Il terremoto Manchester City: 115 accuse e 900 milioni fantasma

Per capire la rabbia del Golfo bisogna guardare a cosa è accaduto sul campo legale. La Premier League, dopo anni di indagini serrate, ha emesso la sua sentenza: il Manchester City è stato giudicato colpevole per quasi tutti i 115 capi d’accusa contestati, fallendo la difesa su ben 114 punti.

L’accusa accertata è pesantissima. La proprietà del club ha gonfiato artificialmente i bilanci per oltre 900 milioni di sterline attraverso contratti fittizi e sponsorizzazioni gonfiate, aggirando le regole sul fair play finanziario per sbaragliare la concorrenza sul mercato.

Ora la squadra più vincente d’Inghilterra rischia conseguenze sportive devastanti:

Una penalizzazione record di punti in classifica.

Multe pecuniarie senza precedenti nella storia dello sport.

L’incubo concreto dell’espulsione diretta dal massimo campionato inglese.

Dallo stadio ai palazzi del potere: chi comanda davvero

Il problema è che il Manchester City appartiene a un pezzo grosso della finanzia che non ha sede nel Regno Unito. Il proprietario effettivo è lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Al vertice della società siede Khaldoon Al Mubarak, che è contemporaneamente il presidente del club e l’amministratore delegato di Mubadala, un fondo sovrano statale che gestisce 300 miliardi di sterline di patrimonio.

Aggiungete a questo tavolo l’ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), altro colosso emiratino da circa 900 miliardi di sterline, e comprenderete il quadro. Per la monarchia araba, processare il Manchester City equivale a processare la famiglia reale.

La reazione è stata immediata e priva di diplomazia: colpire la squadra di calcio significa compromettere i rapporti commerciali e strategici tra i due Stati.

Il ricatto da 10 miliardi che paralizza Downing Street

La minaccia non riguarda il calcio, ma l’economia reale britannica. Negli ultimi cinque anni, gli Emirati hanno investito oltre 30 miliardi di sterline nel Regno Unito, spaziando dalla difesa alla sanità fino alle nuove tecnologie.

Il governo di Londra stava contando proprio sui fondi arabi per finanziare due progetti cruciali:

Il corridoio tecnologico Oxford-Cambridge : un hub scientifico e industriale pensato come la risposta britannica alla Silicon Valley, destinato secondo le stime a generare 78 miliardi di sterline di indotto entro il 2035. Lo Stato ha messo sul piatto 500 milioni di sterline, ma cercava disperatamente 10 miliardi di capitali privati, attesi quasi interamente da Abu Dhabi.

: un hub scientifico e industriale pensato come la risposta britannica alla Silicon Valley, destinato secondo le stime a generare 78 miliardi di sterline di indotto entro il 2035. Lo Stato ha messo sul piatto 500 milioni di sterline, ma cercava disperatamente 10 miliardi di capitali privati, attesi quasi interamente da Abu Dhabi. Il Northern Growth Corridor: un piano infrastrutturale per collegare Liverpool, Manchester e la costa orientale con una rete ferroviaria moderna e centri di ricerca sull’intelligenza artificiale.

Progetto strategico Investimento privato atteso Obiettivo economico per il Regno Unito Corridoio Oxford-Cambridge 10 miliardi di sterline Creazione del polo hi-tech e biotecnologico nazionale Northern Growth Corridor Oltre 5 miliardi di sterline Rilancio delle ferrovie e dell’industria del Nord inglese Sviluppo urbano Manchester Oltre 1 miliardo già erogato Rigenerazione di interi quartieri residenziali e stadi

Se Abu Dhabi chiude i rubinetti per rappresaglia, la politica industriale britannica rischia di morire per inedia. Questi sono i risultati quando ci si affida completamente, o quasi a stranieri per effettuare i propri investimenti.

La trappola del premier Andy Burnham

Al centro della tempesta si trova il Primo Ministro britannico Andy Burnham. La sua carriera politica è legata a doppio filo ai soldi del Golfo: prima di arrivare a Downing Street, Burnham è stato lo storico sindaco di Greater Manchester.

In quegli anni, la città ha vissuto un autentico boom economico grazie agli investimenti emiratini: il campus dell’Etihad, l’arena Co-op Live da 365 milioni, quartieri residenziali con oltre 1.500 alloggi popolari e cliniche specializzate. Quel successo ha fatto da trampolino di lancio per la sua ascesa nazionale.

Oggi Burnham si trova in trappola. Nei giorni scorsi ha difeso pubblicamente la proprietà araba del City, dichiarando di essere “estremamente preoccupato” all’idea di vederla abbandonare il club. L’uscita ha scatenato la bufera nell’opinione pubblica, costringendo il suo staff a una goffa marcia indietro sul principio che “nessuno è al di sopra delle regole”.

Ma le regole dello sport rischiano ora di scontrarsi con la dura realtà dei conti pubblici. Londra ha disperatamente bisogno di investimenti per far ripartire la crescita, e gli sceicchi lo sanno benissimo. La sovranità economica di una nazione si misura anche dalla capacità di far rispettare le proprie leggi senza dover temere il fallimento dei propri progetti industriali.