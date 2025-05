Il Regno Unito potenzia la Logistica militare con un Nuovo Drone “Super Heavy-Lift”

Il Regno Unito sta rafforzando le proprie capacità di logistica militare con un nuovo drone da trasporto “super heavy-lift” in grado di consegnare fino a 250 chilogrammi (551 libbre) di carico in pochi minuti.

Sviluppato da ISS Aerospace, questo veicolo aereo senza pilota (UAV) da 600 chilogrammi (1.322 libbre) può trasportare autonomamente armi, rifornimenti medici, equipaggiamento e altri materiali essenziali direttamente in prima linea o in aree remote.

Il drone è stato progettato anche per supportare missioni di rifornimento da nave a terra, riducendo drasticamente il tempo e lo sforzo richiesti dai metodi tradizionali. Secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito, “Sui mezzi navali di tutto il mondo, si ripete quotidianamente la stessa scena che richiede tempo: i membri dell’equipaggio trasferiscono rifornimenti tra le navi o da nave a terra utilizzando piccole imbarcazioni, lavoro manuale e supporto di elicotteri“. Questo processo può essere lento, ad alta intensità di risorse e vulnerabile alle condizioni meteorologiche.

Con il nuovo UAV, queste missioni possono essere completate rapidamente e con maggiore affidabilità, riducendo i tempi di volo a soli 35-40 minuti.

Sistema di Alimentazione Ibrido Innovativo

Oltre alla sua notevole capacità di carico utile, la caratteristica distintiva del drone è il suo sistema di alimentazione ibrido con generatore a turbina, che gli consente di rimanere in volo per lunghi periodi senza la necessità di ricariche frequenti. Tuttavia, il peso considerevole del drone richiede almeno 100 kilowatt di potenza per operare efficacemente.

Ryan Kempley, CEO di ISS Aerospace, ha spiegato che l’acquisto di generatori a turbina ausiliari “off-the-shelf” è estremamente costoso – centinaia di migliaia di sterline – e molto pesante, circa 100+ chilogrammi (220 libbre). La soluzione adottata è un sistema di alimentazione ibrido che combina micro turbine a gas con tecnologia a batteria per creare un generatore da 100 kilowatt. Questo approccio riduce sia i costi che il peso rispetto ai sistemi convenzionali.

Costruito per la Resilienza

Lo sviluppo del drone heavy-lift ha comportato diverse sfide. Kempley ha riferito che è stato necessario bilanciare la generazione di energia della turbina e l’utilizzo della batteria, garantendo che nessuno dei due venisse utilizzato eccessivamente o esaurito troppo rapidamente, poiché entrambi gli scenari potrebbero portare a guasti operativi. “Se carichiamo la batteria troppo velocemente, sorgono problemi. Se scarichiamo la batteria troppo velocemente, anche questo è un problema”, ha affermato.

Per affrontare ciò, il team haG developed sistemi di controllo all’avanguardia che assicurano che il drone possa continuare a volare anche se le turbine o la batteria dovessero riscontrare problemi. “È molto robusto in termini di resilienza”, ha aggiunto Kempley.

Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nel migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni logistiche per le forze armate del Regno Unito, in particolare in ambienti complessi e in prima linea.