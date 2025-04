Il Regno Unito dice che la “Porta è aperta” per il Canada nel GCAP

Mentre il Canada riconsidera l’acquisto dell’aereo stealth americano di quinta generazione F-35A sulla scia di una tempesta diplomatica, il Regno Unito ha dichiarato di essere aperto ad accogliere il Canada nel Global Combat Air Program (GCAP) di sesta generazione.

Il Global Combat Air Program è una partnership trilaterale tra Regno Unito, Giappone e Italia che mira a progettare, produrre e consegnare un aereo da combattimento di nuova generazione.

Il Ministro della Difesa britannico Maria Eagle ha dichiarato che, sebbene il Canada non sia attualmente un partner del GCAP, “tutte e tre le nazioni che partecipano al Global Combat Air Programme hanno evidenziato la disponibilità a collaborare con altre nazioni, mantenendoci in linea con i tempi di consegna del programma e aiutandoci a fornire future capacità militari”.

L’onorevole ha risposto a un’interrogazione parlamentare del deputato liberaldemocratico David Chadwick.

Nonostante non sia stato incluso nel gruppo originario, il rapporto rileva che alcuni analisti hanno dichiarato che il Canada sarebbe un partner naturale per il futuro, grazie alla sua appartenenza alla partnership di intelligence Five Eyes e ai suoi forti legami di sicurezza con il Regno Unito.

Sebbene il Ministro della Difesa non abbia menzionato se sia stata fatta un’offerta al Canada, la dichiarazione di Maria Eagle è arrivata pochi giorni dopo che il Primo Ministro canadese Mark Carney ha visitato la Francia e il Regno Unito in mezzo alle tensioni con Washington.

Nel dare il benvenuto al nuovo premier canadese, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato: “La relazione tra i nostri due Paesi è sempre stata forte. Due alleati sovrani, che hanno molto in comune: una storia condivisa, valori condivisi, un re condiviso”.

Attualmente in Occidente sono attivi tre programmi di aerei di sesta generazione: l’F-47 americano, il Global Combat Aircraft Program sviluppato congiuntamente da Regno Unito, Giappone e Italia e il Future Combat Air System (FCAS) sviluppato congiuntamente da Francia, Germania e Spagna.

Gli Stati Uniti, invece, stanno sviluppando il velivolo da soli. In effetti, sulla questione delle esportazioni, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che “ridimensionerebbe” l’F-47 di sesta generazione del 10% prima di esportarlo in altri Paesi. “Perché un giorno, forse, non sono nostri alleati”, ha affermato.

In particolare, la dichiarazione di Maria Eagle giunge in un momento in cui il Canada sta riconsiderando l’acquisto dei caccia stealth F-35A di origine statunitense, a causa di un conflitto politico con l’amministrazione Trump.

Tra l’aspra battaglia politica con Washington sui dazi e le minacce del presidente americano di fare del Canada la sua 51esima provincia, Ottawa sta riesaminando i suoi legami con gli Stati Uniti, compreso il contratto per i caccia da 13,29 miliardi di dollari.

Il Canada ha ordinato agli Stati Uniti 88 caccia di quinta generazione F-35A nel 2023. La prima tranche di 16 jet, già pagata, dovrebbe arrivare nel Paese all’inizio del prossimo anno.

Tuttavia, sta valutando la possibilità di annullare il resto dell’acquisto, a causa del timore che Trump possa bloccare l’accesso del Canada agli aggiornamenti software e alle parti hardware necessarie per mantenere gli aerei pronti al combattimento.