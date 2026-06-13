Il pugno di ferro dell’India sull’immigrazione nel Bengala Occidentale: la politica del “trova ed espelli” agita i confini

Il Bengala Occidentale ha cambiato colore politico e, con esso, ha cambiato radicalmente la gestione delle sue frontiere e dell’immigrazione illegale dagli altri paesi. A un solo mese dalla storica vittoria del Bharatiya Janata Party (BJP) – il partito del Primo ministro Narendra Modi – lo stato indiano ha messo in moto una macchina amministrativa implacabile. L’ordine del nuovo capo del governo statale, Suvendu Adhikari, si riassume in tre parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni sull’atteggiamento verso gli immigrati irregolai del Bagladesh: “individuare, cancellare e deportare“.

L’obiettivo politico è chiaro: smantellare le reti di immigrazione clandestina provenienti dal vicino Bangladesh. Ma la manovra non è una semplice operazione di polizia di frontiera. È un’azione profondamente politica, che si inserisce nel più ampio progetto del BJP di consolidamento identitario e nazionale.

La strategia del doppio binario

Il governo ha lanciato una massiccia campagna per rintracciare i migranti privi di documenti. Tuttavia, la rete gettata dalle autorità indiane ha maglie particolari. Grazie a una controversa modifica costituzionale, l’espulsione è mirata quasi esclusivamente ai migranti di fede musulmana. Gli indù e gli appartenenti ad altre minoranze provenienti dal Bangladesh sono infatti esentati, considerati rifugiati meritevoli di asilo.

Questa scelta delinea una chiara strategia politica interna, riassumibile in alcuni punti chiave:

Consolidamento elettorale: Il BJP mantiene la promessa fatta al suo elettorato di base, affrontando duramente quella che i leader del partito hanno spesso definito un’invasione silenziosa.

Il BJP mantiene la promessa fatta al suo elettorato di base, affrontando duramente quella che i leader del partito hanno spesso definito un’invasione silenziosa. Ridefinizione demografica: Con il 27% della popolazione del Bengala Occidentale di fede islamica, la stretta sull’immigrazione serve a rassicurare la maggioranza indù sul mantenimento degli equilibri demografici. Il problema religioso è, in questo caso, un problema etnico e nazionale.

Con il 27% della popolazione del Bengala Occidentale di fede islamica, la stretta sull’immigrazione serve a rassicurare la maggioranza indù sul mantenimento degli equilibri demografici. Il problema religioso è, in questo caso, un problema etnico e nazionale. Accelerazione amministrativa: Sfruttando una sentenza della Corte Suprema del dicembre 2025, che ha stabilito come i cittadini stranieri non godano di diritti costituzionali in India, le deportazioni avvengono per via amministrativa, bypassando i lunghi iter dei tribunali. L’onere della prova spetta ora all’espulso.

La crisi diplomatica con Dacca

Se sul fronte interno la mossa garantisce consensi immediati, su quello internazionale ha aperto una faglia pericolosa. I rapporti tra Nuova Delhi e Dacca non sono più quelli dei tempi d’oro.

Nel 2024, la storica alleata dell’India, l’ex Primo ministro bengalese Sheikh Hasina, è stata deposta da una rivoluzione interna e si è rifugiata proprio in India. Il nuovo governo in Bangladesh, formato da una coalizione che guarda con sospetto a Nuova Delhi, sta cercando di ricucire i rapporti, ma la questione dei migranti sta facendo deragliare i tentativi di diplomazia.

La situazione sul confine (Giugno 2026) Dettagli Arrivi ai centri di detenzione Circa 250-300 persone al giorno solo al valico di Hakimpur. Migranti già espulsi Quasi 5.000, secondo le dichiarazioni del governo del Bengala. Respingimenti bloccati Le guardie di confine bengalesi (BGB) hanno bloccato almeno 18 tentativi indiani di “spingere” oltre confine gruppi di migranti.

Il Bangladesh lamenta la mancanza di un giusto processo per verificare l’effettiva nazionalità di chi viene respinto, inviando decine di note diplomatiche formali. L’India, per bocca del ministero degli Esteri, risponde con pragmatismo burocratico: le leggi ci sono, i meccanismi bilaterali pure, e chi è senza documenti deve tornare a casa.

Il fattore umano e i centri di detenzione

La narrazione politica si scontra con la dura realtà dei valichi di confine. A Hakimpur, come in altri checkpoint, si accalcano centinaia di famiglie. Persone che, temendo i blitz della polizia e l’ostilità di una parte della popolazione locale rinvigorita dal nuovo clima politico, decidono di consegnarsi spontaneamente alle autorità.

Finiscono nei “centri di detenzione” che il governo statale ha frettolosamente allestito in ogni distretto. Lì, in attesa che la diplomazia decida del loro destino, vengono registrati con dati biometrici. Una schedatura digitale che serve a impedire ritorni futuri e a dimostrare, numeri alla mano, l’efficienza del nuovo governo nel mantenere l’ordine.

La gestione dei confini nel Bengala Occidentale si sta dimostrando il laboratorio politico perfetto per il governo Modi. Deve dimostrare di riuscire a fermare i flussi di migranti irregolari in modo efficiente e rapido, qualcosa in cui i paesi occidentali hanno completamente , profondamente, fallito.