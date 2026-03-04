Difesa
Il Piano di Trump per lo Stretto di Hormuz: perché scortare le Petroliere è un rischio tattico ed economico
Trump ordina alla U.S. Navy di scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz. Un’analisi tattica ed economica del perché difendere il transito navale in sole 20 miglia di mare rappresenta una sfida militare estrema e un intervento statale senza precedenti sui mercati assicurativi.
L’amministrazione statunitense ha deciso di rompere gli indugi. Con un annuncio diffuso attraverso il suo social network Truth Social, il Presidente Donald Trump ha dichiarato che la Marina degli Stati Uniti inizierà, non appena possibile, a scortare le petroliere e le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. L’obiettivo è chiaro: garantire il libero flusso di energia a livello globale di fronte al quasi totale arresto del traffico marittimo, causato dall’intensificarsi delle recenti operazioni congiunte israelo-americane contro l’Iran.
Eppure, tra le dichiarazioni di forza e la realtà operativa si frappone un braccio di mare che rappresenta uno degli snodi geopolitici più complessi al mondo. Promettere di scortare il traffico mercantile è una mossa politicamente audace, ma, dal punto di vista logistico e militare, si traduce nell’inviare le navi più sofisticate della U.S. Navy in una vera e propria “zona di ingaggio per super-armi“.
La Casa Bianca non si è limitata a muovere le flotte. Consapevole che il mercato libero, da solo, non può reggere i costi di una guerra, Trump ha ordinato alla United States Development Finance Corporation (DFC) di intervenire pesantemente nell’economia reale, fornendo assicurazioni contro i rischi politici e garanzie finanziarie a prezzi “ragionevoli” per tutto il commercio marittimo. Quando i Lloyd’s di Londra e le grandi compagnie assicurative si ritirano o impongono premi astronomici, è lo Stato che deve assorbire il rischio per evitare il collasso delle catene di approvvigionamento, ma qiuesta mossa è relativamente semplice e richiede solo di firmare dei pezzi di carta, non di mandare delle navi con equipaggio.
L’Anatomia di un Collo di Bottiglia
Per comprendere la gravità della situazione, è necessario guardare ai numeri, ben evidenziati da TWZ. Lo Stretto di Hormuz non è un oceano aperto in cui le portaerei possono manovrare indisturbate, ma, al contrario, è un corridoio claustrofobico in cui la prossimità al nemico annulla i tempi di reazione.
|Lo Stretto di Hormuz: Dati Chiave
|Dettaglio Tecnico e Commerciale
|Larghezza minima
|20 miglia nautiche (circa 37 km) nei punti più stretti.
|Corsie di navigazione
|Due canali larghi appena 2 miglia ciascuno, separati da una zona cuscinetto.
|Traffico mensile
|Circa 3.000 navi, tra superpetroliere e portacontainer.
|Volume energetico
|Transita circa 1/5 del petrolio globale e una quota enorme di GNL.
|Giurisdizione
|Acque territoriali condivise tra Iran (nord) e Oman (sud).
Intanto però, come rivela Marine Traffic, il transito nello stretto si è praticamente azzerato, con ricadute economiche pesantissime:
Perché scortare le navi è un enorme problema tattico
Il problema fondamentale di un’operazione di scorta a Hormuz è squisitamente geografico e tecnologico. La larghezza ridotta dello stretto costringe le navi a navigare nella zona litoranea, annullando il vantaggio strategico dei radar a lungo raggio e dei sistemi Aegis in dotazione ai cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke.
In questo scenario, la Marina americana si troverebbe a operare all’interno del raggio d’azione di un arsenale asimmetrico estremamente denso. Le forze di Teheran possono contare su missili da crociera e balistici antinave, sciami di droni d’attacco unidirezionali (kamikaze), barchini esplosivi e mine navali. Ancora peggio, molte di queste armi vengono lanciate da piattaforme stradali mobili, spesso camuffate da normali autocarri civili. Identificare e neutralizzare preventivamente queste minacce è un compito quasi impossibile.
Quando un missile antinave viene lanciato a poche miglia di distanza, il tempo a disposizione per i sistemi di difesa di punto (come i Phalanx CIWS) per intercettarlo si riduce a una manciata di secondi. Le navi americane dovrebbero attraversare ripetutamente questa “kill zone”, offrendo alle batterie costiere iraniane innumerevoli finestre di ingaggio. Inoltre, impegnare decine di navi da guerra in lente operazioni di convoglio significa sottrarre queste risorse preziose ad altre missioni strategiche, come la difesa aerea regionale o l’attacco di precisione verso l’entroterra.
Come potrebbe materializzarsi la scorta?
Dal punto di vista operativo, la Marina e le compagnie di navigazione storicamente detestano le operazioni di convoglio. Sono macchinose, lente e costose. Per attuare il piano, il traffico mercantile in entrata e in uscita dal Golfo Persico e dal Golfo di Oman verrebbe radunato in specifiche aree di raggruppamento (staging areas). Le navi commerciali verrebbero incolonnate e affiancate da fregate e cacciatorpediniere, procedendo a velocità ridotta.
Questo richiede uno sforzo imponente. Come ci insegna la storia, non è un’operazione che si può fare con un paio di pattugliatori.
- Il precedente della “Guerra delle Petroliere”: Alla fine degli anni ’80, durante il conflitto Iran-Iraq, gli Stati Uniti avviarono una missione simile. Al culmine delle operazioni, c’erano circa 30 navi da guerra americane impegnate a scortare il naviglio civile.
- I costi in vite umane e mezzi: I rischi si dimostrarono tragicamente reali. Nel 1987, la fregata USS Stark fu colpita da missili Exocet iracheni (37 morti e 21 feriti). L’anno successivo, la fregata USS Samuel B. Roberts fu quasi spezzata in due dall’esplosione di una mina iraniana. In quel periodo, ben 450 navi commerciali subirono attacchi.
Oggi, l’Iran possiede capacità missilistiche infinitamente superiori rispetto agli anni ’80. Sebbene i recenti raid israelo-americani abbiano degradato parte di questo potenziale, la lezione appresa nel Mar Rosso contro i ribelli Houthi (che operano con una frazione delle risorse iraniane) ha dimostrato quanto sia difficile e dispendioso intercettare costantemente armi a basso costo con missili intercettori che costano milioni di dollari ciascuno.
Una prospettiva globale
La mossa dell’amministrazione Trump mira a scongiurare un collasso dei mercati energetici che avrebbe effetti inflattivi devastanti sull’Occidente. Colpire le infrastrutture energetiche degli Stati arabi del Golfo è una chiara strategia iraniana per creare pressioni economiche esterne, ma l’intervento della Marina americana, supportata dalle coperture assicurative statali della DFC, cerca di assorbire questo urto.
Resta da vedere se i partner europei, come Francia e Regno Unito (già attivi nell’area), integreranno le loro forze in questa imponente operazione logistica. Scortare navi in uno stretto di 20 miglia è una prova di forza titanica, ma, in definitiva, si tratta di una scommessa militare ad altissimo rischio per preservare la stabilità macroeconomica mondiale.
