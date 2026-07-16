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Il petrolio è finito (nei depositi): lo stretto di Hormuz chiude e l’Occidente ha le armi spuntate

Il fallimento della tregua tra USA e Iran blocca nuovamente il transito del greggio a Hormuz. Con le riserve strategiche ai minimi dal 1983 e i depositi commerciali vuoti, l’Occidente rischia una crisi energetica senza precedenti e senza scudi protettivi.

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14 minuti fa

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La tregua tra Washington e Teheran è fallita e lo Stretto di Hormuz è di nuovo bloccato. Questa volta, però, c’è un dettaglio drammatico che i mercati faticano a metabolizzare: abbiamo finito le scorte di sicurezza. I “cuscinetti” di greggio che avevano evitato il collasso economico nei mesi passati sono stati completamente prosciugati. Il mercato petrolifero globale sta letteralmente viaggiando con la spia della riserva accesa.

Per approfondire:

Il “giocattolo” delle riserve strategiche si è rotto

Fino a ieri, i governi occidentali e asiatici hanno fatto finta che tutto fosse sotto controllo. Quando la tensione geopolitica saliva, la ricetta era sempre la stessa: aprire i rubinetti delle riserve strategiche statali per calmierare i prezzi.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha confermato che i paesi membri hanno già immesso sul mercato quasi il 75% dei 400 milioni di barili del piano di emergenza annunciato a marzo. Restano pochissime settimane di autonomia, poi il flusso si fermerà del tutto.

Negli Stati Uniti la situazione è ancora più grave. Le riserve strategiche americane (SPR) sono scese a circa 319 milioni di barili, il livello più basso dal lontano 1983. In pratica, la riserva strategica USA è vuota al 56%. Un dato che priva la Casa Bianca di qualsiasi strumento di difesa contro i futuri shock sui prezzi.

“Abbiamo bruciato tutti i cuscinetti che avevamo. Tutto. Non è rimasto più nulla.” — Dichiarazione di un primario operatore di mercato a Londra.

I prezzi del petrolio mse ne stanno rendendo conto, come mostra il Brent

Prezzo petrolio Brent

Le ricadute economiche: benzina e diesel verso nuovi record

Per i consumatori e le imprese europee la situazione si fa insostenibile. I prezzi alla pompa di benzina e diesel stanno già crescendo a ritmi molto più rapidi rispetto alle oscillazioni del greggio grezzo.

La raffinazione è sotto stress estremo a causa di tre fattori concomitanti:

  • Le sanzioni e i continui attacchi di droni ucraini alle raffinerie in Russia, che hanno ridotto le esportazioni di diesel del secondo fornitore mondiale.
  • La necessità per i paesi europei di competere con giganti emergenti come Turchia e Brasile per accaparrarsi i carichi di carburante rimasti.
  • L’impossibilità fisica di ricostruire le scorte di gasolio e carburante per aerei prima dell’arrivo della stagione invernale.

Il greggio di riferimento Brent è balzato nuovamente sopra gli 84 dollari al barile, mettendo a segno un rialzo dell’11% in pochissimi giorni. Gli analisti temono che, senza tregua diplomatica, la soglia dei 100 dollari sia solo il primo passo di una nuova spirale inflazionistica.

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| Indicatore Energetico    | Stato Attuale            |

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| Riserve Strategiche USA  | Vuote al 56% (Minimo ’83)|

| Barili rilasciati da AIE | 300 milioni (75% totale) |

| Prezzo Brent (Settimana) | +11% (Sopra 84 $/barile) |

| Transito Hormuz          | Bloccato / Sotto tiro    |

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Il vicolo cieco della logistica globale

Teheran controlla lo stretto e non sembra intenzionata a mollare la presa, probabilmente per mantenere alta la pressione politica su Washington. Chi pensa di poter aggirare facilmente Hormuz si scontra con la dura realtà dei numeri e della geografia.

L’Arabia Saudita è riuscita a dirottare parte delle sue esportazioni (circa 5 milioni di barili al giorno) verso i porti del Mar Rosso. Tuttavia, paesi come l’Iraq e il Kuwait restano quasi completamente isolati, non avendo rotte alternative praticabili.

Inoltre, la rotta del Mar Rosso è tutt’altro che sicura. Le milizie Houthi dello Yemen, alleate dell’Iran, hanno già dimostrato di poter bloccare il transito marittimo per mesi. Se i terminal occidentali dell’Arabia Saudita a Yanbu venissero colpiti o minacciati, l’ultima valvola di sfogo del petrolio mediorientale salterebbe definitivamente.

Siamo davvero vicini a una crisi sistemica?

Sì, i presupposti ci sono tutti. Nelle precedenti crisi energetiche l’economia globale ha beneficiato di circa 400 milioni di barili di scorte commerciali in eccesso, oltre alle riserve statali. Oggi quel surplus è pari a zero.

Siamo di fronte a un mercato che non ha più ammortizzatori. Qualsiasi ulteriore incidente — dal danneggiamento di una superpetroliera nei canali strategici a un nuovo attacco alle infrastrutture di raffinazione — si scaricherà immediatamente e senza filtri sul prezzo finale della benzina e sulle bollette delle imprese, con effetti recessivi immediati per l’Eurozona.

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