Il Petrolio a basso prezzo taglia le prospettive di crescita del Medio Oriente

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per gli esportatori di petrolio in Medio Oriente, portandole al 2,3% dal 4% previsto in ottobre, a causa del calo dei prezzi del petrolio.

“In tutta la regione, le crescenti tensioni commerciali e l’incertezza politica si aggiungono all’impatto dei conflitti e dei prolungati tagli alla produzione di petrolio, indebolendo le prospettive di crescita”, ha dichiarato giovedì il FMI nel suo Regional Economic Outlook per il Medio Oriente e l’Asia Centrale.

Il FMI prevede che i prezzi del petrolio scenderanno nel 2025 a 66,90 dollari al barile, quasi 6 dollari in meno rispetto alla proiezione di ottobre, “poiché si prevede che la graduale eliminazione dei tagli alla produzione petrolifera dell’OPEC+ e la forte crescita dell’offerta da parte dei Paesi non-OPEC+ supereranno la modesta crescita della domanda petrolifera globale, in mezzo alle aspettative di un indebolimento delle prospettive economiche mondiali”. per la verità ora sono ben più b assi di questa cifra.

Il mercato petrolifero sarà moderatamente sovraccarico quest’anno, ha dichiarato il FMI, osservando che si prevede che le tendenze ribassiste eserciteranno una pressione al ribasso sui prezzi del petrolio quest’anno. La domanda di petrolio a livello globale è ora destinata ad essere un po’ più debole del previsto nell’ottobre 2024, “soprattutto a causa dell’aumento dell’incertezza politica e dell’escalation delle tensioni commerciali in un contesto di debolezza dei fondamentali”, ha affermato il Fondo.

In tutto il Medio Oriente, anche la crescita non petrolifera dovrebbe essere inferiore rispetto alle proiezioni di ottobre, perché i principali esportatori di petrolio probabilmente modificheranno i piani di spesa per gli investimenti a causa del calo dei prezzi del petrolio.

“L’elevata incertezza sui prezzi del petrolio rende ancora più importante per gli esportatori di petrolio dell’area MENA concentrarsi sul mantenimento dei buffer fiscali, assicurando al contempo un’equa ridistribuzione delle loro ricchezze naturali tra le generazioni attuali e future”, ha dichiarato il FMI, commentando le sfide per gli esportatori di petrolio del Medio Oriente.

L’FMI ha inoltre raccomandato ai petrostati di sviluppare e diversificare le fonti di reddito non petrolifere e di eliminare i sussidi energetici, ove applicabili.

La settimana scorsa, il FMI ha abbassato le previsioni di crescita del PIL dell’Arabia Saudita al 3,0% quest’anno, rispetto alla precedente previsione di crescita economica del 3,3%, a seguito del calo del 13% dei prezzi del petrolio nell’ultimo mese.