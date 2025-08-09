Il pericoloso dono di Putin consegnato all’inviato di Trump, WitkofF che imbarazza la CIA

Un dono del Cremlino metterà in grosso imbarazzo la CIA. Il presidente Vladimir Putin ha consegnato all’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump un premio da trasmettere a un alto funzionario della CIA il cui figlio è stato ucciso mentre combatteva con la Russia in Ucraina.

Putin ha conferito l’Ordine di Lenin a Steve Witkoff durante il suo viaggio a Mosca questa settimana per discutere un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, secondo quanto riferito alla BBC dal partner statunitense CBS da fonti vicine alla vicenda.

Michael Gloss, 21 anni, ucciso in Ucraina lo scorso anno, era il figlio di Juliane Gallina, vicedirettrice della CIA per l’innovazione digitale.

La notizia del premio è emersa dopo la conferma che Trump e Putin si incontreranno venerdì prossimo in Alaska per discutere del futuro della guerra in Ucraina.

Né il Cremlino né il ministero degli Esteri russo hanno riconosciuto pubblicamente la concessione postuma dell’Ordine di Lenin, un premio dell’era sovietica che riconosce il servizio civile eccezionale, a Gloss.

Non è chiaro cosa sia stato fatto con il premio. La Casa Bianca, la CIA e Witkoff non hanno risposto alle richieste di commento.

La morte di Gloss è stata resa nota per la prima volta dai media russi ad aprile.

Una dichiarazione della CIA rilasciata più tardi nello stesso mese affermava che Gloss soffriva di problemi di salute mentale, aggiungendo che la sua morte non era una questione di sicurezza nazionale.

Gloss non è mai stato un dipendente della CIA, ha detto alla CBS una persona informata sulla questione. Fonti hanno anche riferito alla CBS che inizialmente il Cremlino non sembrava essere a conoscenza del background familiare di Gloss, che si era arruolato nelle forze armate russe nell’autunno del 2023.

Gloss aveva condiviso sui social media alcuni selfie scattati nella Piazza Rossa di Mosca lo scorso anno. Nei suoi post aveva espresso sostegno alla Russia in quella che definiva “la guerra per procura in Ucraina” e aveva liquidato la copertura mediatica del conflitto come “propaganda occidentale”.

Un necrologio pubblicato nel novembre 2024 diceva che Gloss era stato “ucciso nell’Europa orientale” il 4 aprile dello stesso anno. La dichiarazione della CIA sulla sua morte, quattro mesi fa, affermava che la signora Gallina e la sua famiglia avevano subito “una tragedia personale inimmaginabile”.

Il padre di Gloss, Larry Gloss, veterano della guerra in Iraq, ha dichiarato al Washington Post in un’intervista ad aprile che il figlio aveva lottato per gran parte della sua vita contro una malattia mentale. “La nostra più grande paura mentre aspettavamo che fosse rimpatriato era che qualcuno laggiù [a Mosca] potesse fare due più due e capire chi fosse sua madre, e usarlo come pedina”, ha detto Larry Gloss. Un modo per giustificare l’impegno che andava direttamente contro le indicazioni della sua nazione e l’impegno di sua madre.