Il Patto della Mecca riscrive gli equilibri: il nuovo polo industriale militare tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan

Mentre le tensioni in Medio Oriente minacciano la sicurezza delle infrastrutture energetiche e le garanzie occidentali mostrano crepe evidenti, a La Mecca si è consumata una svolta strategica. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno stretto un’alleanza di difesa destinata a rivoluzionare il settore della difesa: la creazione di un ecosistema industriale militare trilaterale e autosufficiente.

L’accordo contiene una clausola di difesa collettiva ricalcata sull’Articolo 5 della NATO, secondo cui l’aggressione a uno dei tre Paesi equivale a un attacco a tutti. Tuttavia, al di là dell’impatto diplomatico e deterrente, il vero cuore del patto è di natura economica, produttiva e industriale. Se non una sostituzione degli apparati militari occidentali, il nuovo patto punta ad una profonda diversificazione.

La stagione in cui Riad acquistava armamenti a catalogo dagli Stati Uniti o dall’Europa a prezzi esorbitanti si sta chiudendo. Sotto la spinta del piano di riforme Vision 2030, la monarchia saudita esige la localizzazione della produzione, la manutenzione in loco e l’acquisizione di tecnologia proprietaria.

La Turchia si inserisce in questo vuoto con un tempismo perfetto. A differenza dei fornitori occidentali, vincolati da lungaggini burocratiche e veti politici sulle esportazioni, Ankara offre apparati militari collaudati sul campo e contratti di trasferimento tecnologico estremamente flessibili, a cui si aggiunge una comunanza religiosa notevole.

Capitali, tecnologia ed esperienza: la formula della convergenza

Il Patto della Mecca integra tre fattori produttivi complementari che raramente si trovano concentrati in una sola alleanza:

Capitale finanziario saudita : enormi flussi di liquidità pubblica per finanziare la ricerca e ammortizzare le spese di avvio;

Capacità manifatturiera e tecnologica turca : una filiera industriale matura, capace di produrre droni da combattimento, sistemi missilistici e caccia stealth;

Capitale umano e ingegneristico pakistano: solida esperienza aerospaziale e forza lavoro tecnica qualificata.

Come evidenziato dall’analista Ali Bakir della Qatar University, l’intesa punta a trasformare il tradizionale schema cliente-fornitore in una vera partnership paritaria. L’obiettivo condiviso è la progressiva autonomia strategica rispetto alle filiere della difesa atlantiche.

I grandi progetti: dai droni d’attacco al caccia KAAN

Il salto di qualità industriale si misura sui programmi ad alto valore aggiunto. Le aziende turche hanno aperto la strada già con l’accordo del colosso Baykar per la fornitura e coproduzione dei droni Akinci destinati alle forze armate saudite.

Il vero piatto forte riguarda il programma KAAN, il caccia di quinta generazione sviluppato da Turkish Aerospace Industries. I colloqui per l’ingresso formale di Riad nel programma e per futuri ordini sono a uno stadio avanzato. Per i sauditi significa disporre di una piattaforma aerea stealth senza dover sottostare ai veti del Congresso americano.

Accanto all’aviazione, la priorità immediata resta la difesa dello spazio aereo contro sciami di droni e missili balistici. In questo segmento, l’industria turca offre un’architettura integrata e modulare:

HİSAR-O: sistema missilistico per la copertura a medio raggio, entrato rapidamente in produzione; KORKUT e GÜRZ: piattaforme d’arma a corto raggio specializzate nella difesa anti-drone e ravvicinata, sia con cannoni, sia con missili. Mezzi terrestri corazzati: consorzi misti con aziende come FNSS per standardizzare i veicoli tattici e produrli in stabilimenti locali.

Gokhan Tekin, direttore dello sviluppo commerciale internazionale del produttore di veicoli FNSS, ha affermato che la sua azienda prevede che l’accordo avrà un impatto positivo.

“I rapporti tra governi e istituzioni diventeranno ancora più stretti e verranno istituiti gruppi di lavoro congiunti. Anche la standardizzazione dei sistemi utilizzati nei veicoli militari entrerà nell’agenda. Probabilmente sarà necessario ricorrere a prodotti compatibili tra loro e conformi agli stessi standard. In questo senso, le aziende turche, FNSS in primis, sono in grado di fornire facilmente i prodotti e le capacità progettuali più avanzate. Possiamo aspettarci la creazione di programmi congiunti e la coproduzione di sistemi specifici», ha dichiarato a Breaking Defense.

Sinergie e ruoli nel blocco industriale

Paese Risorse e punti di forza Obiettivo economico primario Arabia Saudita Liquidità sovrana e commesse su vasta scala Sviluppo manifatturiero interno (Vision 2030) Turchia Progettazione avanzata (KAAN, Akinci, missilistica) Ritorno sui costi fissi di R&S ed export Pakistan Know-how aerospaziale e tecnici specializzati Modernizzazione e accesso a capitali d’investimento

Per la Turchia, l’accesso ai capitali sauditi risolve il problema cronico delle economie di scala. Progettare da zero caccia di quinta generazione e reti radar comporta costi di ricerca e sviluppo che il solo bilancio statale di Ankara faticherebbe a sostenere nel lungo termine. Inoltre le finanze garantite da Riad sono stabili, per cui permettono prospettive di lungo termine.

Mentre le cancellerie occidentali dibattono su controlli e sanzioni, l’asse Ankara-Riad-Islamabad costruisce un modello concreto di autosufficienza industriale. C’è il rischio che questa crisi sia l’ultima in cui il settore militare occidentale viene ad essere il protagonista in Medio Oriente.