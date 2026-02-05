Il paradosso del GNL: l’Europa teme la dipendenza dagli USA, ma Uniper sceglie il portafoglio

La storia e l’esperienza talvolta non servono a molto. La tedesca Uniper, con sede a Dusseldorf non è preoccupata dal fatto che l’Europa ora riceva più della metà delle sue forniture di GNL dagli Stati Uniti, poiché si tratta della soluzione più economica, in questo momento, mentre gli acquirenti cercano di diversificare le importazioni da altri fornitori globali, secondo Carsten Poppinga, direttore commerciale del gigante tedesco dei servizi pubblici. La dipendenza eccessiva dal gas russo evidentemente non è servita a insegnare nulla.

Nelle ultime settimane, i funzionari dell’UE, tra cui il commissario per l’energia Dan Jorgensen, hanno affermato che le mosse dell’amministrazione statunitense, come la promessa del presidente Donald Trump di “possedere” la Groenlandia, sono un “campanello d’allarme” per l’Europa affinché non rimanga troppo dipendente da un unico fornitore.

“Quando parlo con i ministri dell’energia e i capi di Stato di tutta Europa, sento chiaramente che c’è una crescente preoccupazione”, ha detto Jorgensen la scorsa settimana.

L’Europa sta cercando di diversificare l’approvvigionamento di GNL acquistando più combustibile dal Canada, dal Qatar e dagli esportatori nordafricani, ha affermato Jorgensen.

A gennaio, secondo i dati Kpler condivisi con Reuters, le spedizioni statunitensi rappresentavano il 60% delle importazioni totali di GNL dell’UE, in aumento rispetto al 53% dello stesso mese dell’anno scorso.

La tedesca Uniper, uno dei maggiori importatori di GNL dell’Europa nord-occidentale, non vede alcun problema nell’aumento dell’offerta statunitense, anche se il suo direttore commerciale, Poppinga, ha sottolineato la necessità di diversificare.

“Non abbiamo a che fare con un’amministrazione, ma con aziende che operano in un determinato sistema e io ho fiducia in quel sistema”, ha dichiarato il dirigente in un’intervista a Reuters durante la conferenza LNG2026 a Doha, in Qatar.

“Penso che il predominio del GNL statunitense sia comprensibile e giusto, perché è la soluzione più economica”, ha affermato Poppinga.

Tuttavia, gli acquirenti, tra cui Uniper, devono diversificare le fonti di approvvigionamento per gestire i rischi, ha aggiunto.

In questo periodo dell’anno scorso, l’amministratore delegato di Uniper, Michael Lewis, ha affermato che ulteriori acquisti di GNL statunitense da parte dell’UE avrebbero contribuito ad alleviare la tensione sui mercati globali del gas naturale e a ridurre i prezzi al consumo e industriali in Germania.

Nel 2025, gli arrivi di merci nei terminali GNL tedeschi di Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin e Mukran hanno rappresentato il 10,3% di tutte le importazioni di gas in Germania. Le importazioni totali di gas della Germania sono state dominate dal gas trasportato tramite gasdotti dalla Norvegia, dai Paesi Bassi e dal Belgio, secondo quanto affermato il mese scorso dall’autorità federale tedesca di regolamentazione delle reti, Bundesnetzagentur.