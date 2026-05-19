Il paradosso dei droni USA: 300.000 armi nuove, ma i magneti li controlla Pechino

Il Pentagono ha recentemente piazzato l’ordine di droni più imponente della storia americana: 30.000 velivoli d’attacco monouso, con l’obiettivo di superare quota 300.000 entro l’inizio del 2028. Un piano ambizioso, se non fosse per un dettaglio ironico quanto preoccupante: ognuno di questi droni funziona grazie a un magnete di terre rare. E, ad oggi, circa il 98% dei magneti mondiali è prodotto in Cina.

Se c’è una lezione che i conflitti degli ultimi due anni hanno insegnato, è che i droni hanno cambiato la guerra moderna in modo radicale. Basti pensare che nel solo 2024 l’Ucraina ne ha prodotti oltre 1,2 milioni. Il problema è che i magneti che fanno volare questi apparecchi provengono quasi tutti dalla Repubblica Popolare. In sintesi, con una semplice decisione commerciale, Pechino potrebbe paralizzare le forze armate di gran parte dei Paesi occidentali.

Senza terre rare e i relativi investimenti per estrarle e lavorarle, costruire armi in massa, anche a basso costo, diventa semplicemente impossibile. Gli Stati Uniti devono superare questa dipendenza mortale, e infatti stanno investendo cifre colossali per invertire la rotta.

La risposta di Washington e l’illusione dei miliardi

Il governo americano sta osservando questo scenario con crescente allarme. La risposta è stata il programma di armi autonome più vasto della storia recente. A giugno, il Presidente Trump ha firmato l’ordine esecutivo “Unleashing American Drone Dominance“, seguito dalle direttive del Segretario alla Difesa Pete Hegseth per accelerare gli acquisti da produttori nazionali. Il bilancio della difesa 2026 parla chiaro: 13,6 miliardi di dollari stanziati per i sistemi autonomi.

Tuttavia, gettare miliardi di dollari sul problema non risolve il nodo fisico della catena di approvvigionamento. Attualmente, almeno 80.000 componenti in 1.900 sistemi d’arma statunitensi dipendono da terre rare di origine cinese. Non parliamo solo di motori per droni, ma di sistemi di guida, sensori e praticamente ogni piattaforma avanzata.

Terre Rare: non tutte sono uguali

Mentre gli Stati Uniti finanziano aziende come MP Materials per l’estrazione domestica (con il Pentagono entrato con 400 milioni di dollari nel capitale azionario), c’è un dettaglio tecnico che molti ignorano: la differenza tra terre rare “leggere” e “pesanti”, la cui rarità e capacità di estrazione e lavorazione è variabile:

Tipo di Terre Rare Elementi Chiave Utilizzo Principale Stabilità Termica Leggere Neodimio, Praseodimio Veicoli elettrici, elettronica di consumo Bassa (degradano col calore) Pesanti Disprosio, Terbio Motori per droni, jet militari, missili Altissima (fondamentali in combattimento)

Se le terre rare leggere forniscono la forza magnetica di base, sono quelle pesanti a mantenere il magnete stabile alle temperature estreme di un motore da combattimento. Il vero buco nero per la difesa occidentale riguarda proprio queste ultime. Negli USA esiste solo un deposito sfruttato di Terbio, ad esempio.

La soluzione industriale: aggirare il monopolio

È in questo spazio che si inserisce REalloys . L’azienda sta costruendo l’unica filiera di terre rare pesanti in Nord America, dal metallo grezzo al magnete finito, completamente slegata dalla Cina.

Il processo è indicativo di come la deglobalizzazione stia forzando la nascita di nuove filiere:

Lavorazione: Inizia in Canada, al Saskatchewan Research Council, l’unico impianto nordamericano non cinese.

Inizia in Canada, al Saskatchewan Research Council, l’unico impianto nordamericano non cinese. Metallizzazione: I materiali viaggiano in Ohio (USA), dove diventano leghe per uso militare.

I materiali viaggiano in Ohio (USA), dove diventano leghe per uso militare. Fornitura: La materia prima arriva da Nord America, Brasile, Kazakistan e Groenlandia.

Questo modello è essenziale perché, dal 2020, Pechino ha bloccato la vendita di macchinari per la lavorazione delle terre rare all’estero. Il problema nelle terre rare non è tanto, o solo, l’estrazione, ma la loro raffinazione, che richiede delle tecniche particolari che la Cina manovra alla perfezione e le industrie occidentali invece non applicavano o avevano dimenticato.

REalloys e i suoi partner hanno dovuto reinventare la tecnologia: forni su misura e chimica di separazione proprietaria. Nel frattempo, la Cina ha iniziato a imporre restrizioni sulle esportazioni di terre rare pesanti (aprile 2025), dimostrando che la minaccia è reale.

Scadenza 2027: le ricadute economiche

Il tempo stringe. Nel 2027, il governo federale vieterà l’uso di terre rare cinesi nella catena di fornitura militare USA. Un caccia F-35 contiene oltre 400 kg di materiali rari; un sottomarino classe Virginia oltre 4 tonnellate. Colossi come Lockheed Martin e Northrop Grumman dovranno certificare le loro forniture o perdere i contratti.

Dal punto di vista economico, stiamo assistendo a un massiccio intervento statale per creare un mercato che prima non esisteva, guidato puramente da logiche di sicurezza nazionale. L’afflusso di capitali verso aziende che garantiscono l’indipendenza mineraria e metallurgica non è una bolla speculativa passeggera, ma un cambiamento strutturale della spesa pubblica occidentale. Chi deterrà le chiavi di queste nuove filiere industriali dominerà la spesa per la difesa nel prossimo decennio.