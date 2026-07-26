Il nuovo caccia stealth britannico prende forma: miliardi in fumo o la salvezza dell’industria bellica europea?

Mentre i bilanci statali europei affondano sotto il peso dei debiti e delle spese correnti, il Regno Unito accelera su una scommessa industriale spaventosa: un caccia di sesta generazione dal costo stellare. Le nuove immagini della linea di montaggio mostrano che Londra e i suoi alleati fanno sul serio. Il conto economico per i contribuenti, però, rischia di essere pesantissimo.

Che cos’è davvero il dimostratore BAE Systems

Le recenti fotografie diffuse da BAE Systems e un modello in scala presentato al Farnborough Airshow svelano i dettagli del Combat Air Flying Demonstrator. Non si tratta ancora del prototipo definitivo del caccia Tempest, che nascerà dal programma trilaterale GCAP insieme ad Italia e Giappone.

Now in assembly in the N of England – the UKs Combat Flying Air Demonstrator – a supersonic, LO piloted experimental aircraft that will feed into GCAP #FIA2026 #FIA26 pic.twitter.com/D3GeR05mj4 — Tim Robinson (@RAeSTimR) July 22, 2026

Questo velivolo serve da cavia volante. Serve a testare sul campo nuove geometrie stealth, materiali avanzati e sistemi di volo automatizzati. Volerà entro il 2027 e utilizzerà motori EJ200 presi in prestito dall’Eurofighter Typhoon per contenere i costi iniziali.

La struttura del dimostratore e il caccia Tempest a confronto

Caratteristica Dimostratore (In costruzione) Tempest (Versione finale GCAP) Obiettivo principale Testare aerodinamica e tecnologie stealth Caccia da dominanza aerea operativo Propulsione 2 motori Eurojet EJ200 (Typhoon) Motori di nuova generazione a altissima efficienza Dimensioni Compatte, simili a un F-35 Gigantesche, raggio d’azione estremo e stive armi raddoppiate Entrata in servizio Volo di prova entro il 2027 Operativo dal 2035 in poi

L’impatto economico pratico: investimenti e filiera

Trattandosi di difesa, la logica di spesa cambia. I governi di Londra, Roma e Tokyo non stanno semplicemente comprando aerei. Stanno finanziando un enorme piano di sussidi per la propria industria ad alta tecnologia.

Sostegno alla filiera interna: La produzione del dimostratore coinvolge centinaia di fornitori locali con processi come la stampa 3D in titanio.

La produzione del dimostratore coinvolge centinaia di fornitori locali con processi come la stampa 3D in titanio. Sovranità tecnologica: Evita la totale dipendenza dagli Stati Uniti e dal loro programma F-35.

Evita la totale dipendenza dagli Stati Uniti e dal loro programma F-35. Pressione sulle casse pubbliche: Mantenere in vita caccia vecchi come il Typhoon mentre si sviluppa il Tempest prosciuga risorse enormi dai bilanci della difesa.

Con il Tempest si cerca un caccia enorme, con stive armi doppie rispetto all’F-35 e un’autonomia da record. Il rischio di sforare i budget è la norma in questi progetti militari. Nello stesso tempo, allo stato attuale, è ‘unico progetto serio e coerente di caccia di sesta generazione in sviluppo in Europa, dopo l’implosione del FCAS. Questo mezzo, probabilmente, sarà l’ultimo caccia pilotato sviluppato da un paese europeo ed è destinato ad essere la struttra della difesa aerea per decenni, anche se in integrazione con sistemi senza pilota. Se il GCAP, che ora ha anche il Canada come osservatore, riuscirà ad arrivare al termine sarà uno dei maggiori progetti tecnologici mondiali.