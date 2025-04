Il Net Zero del governo Starmer rischia di ridurre il PIL del Regno Unito del 10%

Il percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette (Net Zero) è un obiettivo ambientale condiviso, ma le modalità e la velocità con cui raggiungerlo sono oggetto di acceso dibattito. Secondo un articolo pubblicato su City A.M., le politiche proposte dal partito Laburista, in particolare la spinta verso i veicoli elettrici (EV) e le pompe di calore, potrebbero comportare significative sfide economiche per il Regno Unito.

Auto EV e Pompe di Calore in fanno bene all’economia britannica

Alcune analisi governative trapelate che suggeriscono un potenziale impatto negativo sull’economia britannica derivante da queste politiche di Net Zero. I punti principali di preoccupazione includono:

Impatto sul PIL: Vi è il timore che l’implementazione accelerata di queste politiche possa portare a una contrazione significativa del Prodotto Interno Lordo (PIL). L’analisi citata ipotizza una possibile riduzione fino al 10% entro il 2030, un dato che solleva interrogativi sulla sostenibilità economica di una transizione così rapida. Un dato del genere sarebbe devastante per il Regno unito, sotto ogni punto di vista Costi Elevati per i Consumatori: La transizione verso le pompe di calore, elemento chiave della strategia di decarbonizzazione degli edifici, rappresenta un onere finanziario considerevole per molte famiglie. I costi iniziali di installazione, stimati tra £7.000 e £13.000 anche tenendo conto degli incentivi governativi, potrebbero rivelarsi proibitivi per una larga fetta della popolazione, rallentando l’adozione di questa tecnologia e creando potenziali disparità sociali.

Quindi la politica laburista del Net Zero rischia di combinare un gran disastro economico, con ricadute sociali importanti, e questo lo dice proprio lo stesso governo Starmer.

Mancanza di Dettagli sui Rischi per la Sicurezza

Tra l’altro questo documento viene pubblicato da CityAM proprio l’indomani il blackout che ha coinvolto tutta la penisola iberica e anche oltre, causata da un’instabilità della rete elettrica in un momento in cui questa veniva a dipendere, quasi completamente , da fonti rinnovabili.

Il governo Starmer Quindi si trova davanti a una scelta: seguire l’ideologia Net Zero, mettendo in pericolo il benessere dei cittadini britannici e la continuità del sistema elettrico, oppure seguire un po’ di sano buon senso e cercare di conseuire energia a costi continuti e stabili. La scelta sembrerebbe semplice, ma non lo è, perché l’ideologia nell’europa moderna è più forte della logica.