Il mistero di Kepler-51d: il pianeta “zucchero filato” che sfida i modelli fisici (e il telescopio Webb)

L’universo, un po’ come l’economia reale, ha il brutto vizio di non conformarsi ai modelli teorici costruiti a tavolino dagli accademici. Quando la realtà empirica smentisce i manuali, gli studiosi non possono fare altro che prendere atto dell’anomalia e tornare umilmente al tavolo da disegno. È esattamente quello che sta accadendo nel campo dell’astrofisica grazie a una recente e affascinante scoperta, pubblicata sull’Astronomical Journal il 16 marzo 2026. Al centro del dibattito scientifico c’è Kepler-51d, un esopianeta dalle caratteristiche talmente paradossali da mettere in grave crisi le nostre attuali certezze sulla formazione planetaria.

Situato a circa 2.615 anni luce dalla Terra, nella remota costellazione del Cigno, il sistema stellare di Kepler-51 ospita quattro pianeti noti. Tre di questi, tra cui il nostro Kepler-51d, appartengono a una categoria rarissima ed estremamente esotica: i cosiddetti pianeti “super-puff”, o a zucchero filato. Questa definizione, che potrebbe far sorridere i profani, nasconde in realtà una configurazione fisica che sfida le leggi della termodinamica per come le applichiamo solitamente.

Un gigante con i fondamentali d’argilla

Kepler-51d ha le dimensioni del nostro Saturno, ma possiede una massa che è pari solamente a poche volte quella della nostra Terra. Questo significa che la sua densità è, per l’appunto, paragonabile a quella del soffice zucchero filato delle fiere. Se volessimo usare un parallelismo economico, potremmo dire che ci troviamo di fronte a un asset enormemente gonfiato, del tutto privo di veri fondamentali strutturali a sostenerne l’imponente volume.

Di seguito, una tabella comparativa per comprendere la portata dell’anomalia di questo corpo celeste rispetto a parametri a noi più noti:

Corpo Celeste Dimensione (Raggio) Massa Densità Media Natura Strutturale Terra 1 Raggio Terrestre 1 Massa Terrestre Altissima Rocciosa e densa Saturno ~9 Raggi Terrestri 95 Masse Terrestri Bassa Gassosa, con nucleo Kepler-51d ~9 Raggi Terrestri ~4 Masse Terrestri Bassissima Gassosa (“Zucchero filato”)

Le regole infrante della formazione planetaria

Nella dottrina astronomica classica, i giganti gassosi si formano rigorosamente a partire da nuclei solidi e massicci. Questa base pesante genera la forza di gravità necessaria per attrarre e, soprattutto, trattenere enormi involucri di gas. Logica vuole che questo processo avvenga lontano dalla stella madre, dove le temperature sono basse e i gas liberi sono molto più abbondanti (esattamente come è accaduto per Giove e Saturno nel nostro sistema solare, nati ben oltre la linea di gelo degli asteroidi).

Kepler-51d, al contrario, ignora bellamente questa regola aurea. Sembra mancare del tutto di un nucleo denso e, come se non bastasse l’assurdo, orbita attorno alla sua stella a una distanza ravvicinata, paragonabile a quella che separa Venere dal nostro Sole. Kepler-51 è peraltro una stella relativamente attiva, i cui incessanti venti stellari avrebbero dovuto spazzare via facilmente l’involucro gassoso da questo pianeta fragile. Eppure, il gas è ancora saldo al suo posto. La dottoressa Jessica Libby-Roberts, autrice principale dello studio, suggerisce che il pianeta potrebbe essersi formato più lontano per poi migrare verso l’interno, ma il mistero su come un sistema possa aver generato non uno, ma ben tre di questi pianeti illogici, rimane totalmente irrisolto.

Guardare attraverso l’invisibile: il metodo del transito

Come facciamo, tecnicamente, a studiare un corpo celeste così distante e peculiare? Poiché non possiamo fotografarlo in modo diretto, gli scienziati utilizzano il cosiddetto “metodo del transito”. Quando il pianeta passa davanti alla sua stella, la luce stellare diminuisce in modo impercettibile e, fattore cruciale, filtra attraverso l’atmosfera del pianeta stesso prima di viaggiare nel vuoto e raggiungere i nostri strumenti.

Se nell’atmosfera sono presenti determinate molecole, queste assorbono specifiche lunghezze d’onda della luce. Analizzando lo spettro luminoso risultante, gli scienziati ottengono una sorta di “impronta digitale” chimica inequivocabile. Dato che questi pianeti sono così rarefatti e leggeri, i ricercatori si aspettavano di potervi “guardare dentro” in profondità e con relativa facilità, ipotizzando di confermare una composizione dominata da elementi basici come idrogeno ed elio.

Il muro di nebbia e la sconfitta (temporanea) del James Webb

È in questa fase analitica che entra in gioco il potentissimo telescopio spaziale James Webb (JWST) della NASA. Le precedenti e storiche osservazioni del telescopio Hubble si erano fermate allo spettro del vicino infrarosso, tra 1,1 e 1,7 micron. Il sofisticato Near-Infrared Spectrograph del JWST ha esteso questa indagine fino a ben 5 micron. Le aspettative per una mappatura chimica finalmente dettagliata erano altissime, ma la realtà dei fatti si è rivelata molto più ostica e beffarda del previsto.

Invece di rilevare segnali di assorbimento chiari e definiti, il telescopio non ha trovato assolutamente nulla. La ragione? Kepler-51d è avvolto da uno strato di nebbia fotochimica così incredibilmente spesso da assorbire tutte le lunghezze d’onda osservate, nascondendo come un sipario di velluto ciò che si cela al di sotto. Il professor Suvrath Mahadevan della Penn State University paragona questa coltre di foschia a quella che avvolge costantemente Titano, la nota luna di Saturno ricca di idrocarburi, ma su una scala immensamente più grande. Si stima infatti che questo strato di nebbia abbia un’estensione pari a quasi il raggio dell’intera Terra, rendendolo di fatto uno dei fenomeni atmosferici più massicci mai registrati dall’uomo.

L’ipotesi degli anelli e le doverose conclusioni

Da buoni scienziati empirici, i membri del team di ricerca hanno valutato rigorosamente ogni spiegazione alternativa plausibile. Si è persino ipotizzato che il pianeta potesse possedere degli anelli molto inclinati, capaci di bloccare meccanicamente la luce stellare per farlo apparire artificialmente più grande e vaporoso. I dati del telescopio, tuttavia, mostrano una tendenza lineare anomala, con una maggiore quantità di luce progressivamente bloccata a lunghezze d’onda maggiori. Questa peculiare firma ottica non è affatto compatibile con la fisica degli anelli, i quali richiederebbero materiali esotici a breve vita e angolazioni perfette, ma punta dritto verso la fastidiosa teoria della spessa foschia atmosferica.

In conclusione, l’ostinato Kepler-51d ci ricorda brutalmente che la nostra comprensione dell’architettura dell’universo è ancora largamente incompleta. Prima di scoprire la sterminata galassia degli esopianeti, credevamo di avere una salda e rassicurante padronanza dei meccanismi di formazione planetaria, basata interamente sul nostro ordinato sistema solare. Oggi, di fronte a mondi alieni che smentiscono ogni fondamento strutturale noto, siamo costretti ad ammettere che il nostro celebrato modello solare era solo un’eccezione, o comunque una delle innumerevoli varianti possibili. Studiare questi “zucchero filato” cosmici non è dunque un mero e dispendioso esercizio accademico, ma un passo tecnicamente vitale per comprendere le vere regole del gioco cosmico e, in ultima analisi, per posizionare correttamente il nostro ruolo nel grande scacchiere dell’universo.