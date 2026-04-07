Il mistero dell’Arctic Metagaz: droni ucraini, gas russo e il nuovo fronte libico

Nel cuore del Mediterraneo si sta consumando una partita a scacchi che mescola energia, guerra simmetrica e geopolitica. Al centro della scacchiera troviamo l’LNG carrier russo Arctic Metagaz, ora alla deriva a circa 70 miglia nautiche a nord-ovest di Bengasi, e un’inaspettata presenza militare ucraina nel Nord Africa.

Le autorità libiche hanno ripreso le operazioni di salvataggio, dispiegando pattugliatori navali e sommozzatori specializzati per mettere in sicurezza il relitto. L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), per voce del Segretario Generale Arsenio Dominguez, ha elogiato la tempestività di Tripoli nel proteggere le coste e l’ambiente marino, ma la vera notizia non è il rischio ecologico. La questione centrale è chi, e come, ha ridotto una nave metaniera in un relitto galleggiante.

L’ombra di Kiev sul Nord Africa

Secondo una recente inchiesta di Radio France Internationale (RFI), l’attacco che ha paralizzato l’Arctic Metagaz lo scorso 4 marzo porta la firma delle forze speciali ucraine operanti dalla Libia occidentale. La nave, parte della cosiddetta “flotta fantasma” russa utilizzata per aggirare le sanzioni euro-americane imposte a fine 2022, era in rotta verso Port Said, in Egitto.

L’operazione dimostra l’apertura di un nuovo fronte coperto. Più di 200 ufficiali ed esperti militari ucraini sarebbero dispiegati in Libia, con il benestare del governo di Tripoli guidato da Abdelhamid Dbeibah. Questa presenza strategica si articola su tre snodi principali:

Misurata: L’accademia dell’aeronautica, che già ospita forze turche, italiane, l’US Africom e un centro di intelligence britannico.

L’accademia dell’aeronautica, che già ospita forze turche, italiane, l’US Africom e un centro di intelligence britannico. Zawiya: Una base a 50 chilometri a nord di Tripoli, vicina al complesso petrolifero di Mellitah, attrezzata per il lancio di droni navali e aerei.

Una base a 50 chilometri a nord di Tripoli, vicina al complesso petrolifero di Mellitah, attrezzata per il lancio di droni navali e aerei. Sito costiero: Una struttura concessa da Tripoli, recentemente fortificata con nuove piste e sistemi di antenne.

Economia di guerra e mercato dell’energia

L’esistenza stessa di una “flotta fantasma” è il sottoprodotto diretto delle sanzioni occidentali. Quando si cerca di bloccare il flusso di una commodity essenziale attraverso divieti normativi, il mercato trova sempre una via di fuga, ma a costi di transazione e rischi enormemente superiori. L’Arctic Metagaz ne è l’esempio lampante: navi che trasportano gas naturale liquefatto (LNG) vitale per i mercati globali, ma vulnerabili ad azioni di sabotaggio e prive di standard assicurativi trasparenti.

La contropartita per l’ospitalità offerta a Kiev è squisitamente tecnica ed economica. Le forze libiche ricevono addestramento militare sull’uso dei droni. In cambio, l’Ucraina si assicura future vendite di armi e investimenti nel ricco settore petrolifero libico. Non a caso, la National Oil Corporation (NOC) ha registrato entrate per 21,9 miliardi di dollari nel 2025, in crescita del 15%. Risorse preziose per un’economia di guerra.

La dinamica dell’attacco

Dal punto di vista tattico, l’attacco è un classico esempio di guerra asimmetrica.

Parametro Dettaglio Operativo Nave Colpita LNG Carrier Arctic Metagaz (Flotta ombra russa) Carico Gas Naturale Liquefatto (LNG) Data Evento 4 Marzo 2026 Vettore Utilizzato Drone navale di superficie (USV) Magura V5 Punto di Lancio Base libica di Mellitah

Le fonti indicano che il drone Magura V5, di fabbricazione ucraina e già ampiamente testato nel Mar Nero, ha colpito la sala macchine dell’Arctic Metagaz, causando un rapido allagamento.

Da un punto di vista macroeconomico, l’estensione del conflitto al Mediterraneo rappresenta un costo sistemico. La sicurezza delle rotte commerciali richiederà un inevitabile incremento dell’impegno militare diretto dei paesi rivieraschi, fra cui l’Italia. Quello che sembrava uno scontro confinato all’Est Europa sta ora generando esternalità negative dirette sulle rotte energetiche del nostro mare, un dettaglio che i mercati non potranno ignorare a lungo.