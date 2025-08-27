Il mistero della radio russa “UVB-76”: tra la “Dead Hand” e le trasmissioni criptiche.

Uno dei misteri militari mair risolti, e ancora presenti, è legato alle stazioni radio russe. Negli ultimi tempi c’è rinnovato interesse per la stazione radio a onde corte con sede in Russia nota come UVB-76, o “The Buzzer”, che di solito emette un ronzio costante con occasionali messaggi criptici in russo. Questo rinnovato interesse è stato stimolato dalla guerra in Ucraina e dalle minacce nucleari tra Mosca e la NATO.

Ad esempio, solo un mese fa l’ex presidente russo e attuale alto funzionario della sicurezza nazionale russa Dmitry Medvedev ha messo in guardia dal sistema “Dead Hand” dell’era sovietica, un meccanismo automatico di ritorsione nucleare, e di conseguenza il presidente Trump ha dichiarato di aver riposizionato due sottomarini nucleari (come minaccia e avvertimento alla Russia).

“Se alcune parole dell’ex presidente della Russia scatenano una reazione così nervosa da parte dell’altissimo e potente presidente degli Stati Uniti, allora la Russia sta facendo tutto bene e continuerà a procedere lungo la propria strada”, aveva detto Medvedev su Telegram in quel momento.

È stato allora che ha scritto che Trump dovrebbe ricordare “quanto possa essere pericoloso il leggendario ‘Dead Hand’”, in riferimento al sistema di comando e controllo nucleare semi-automatizzato dell’era sovietica sviluppato negli anni ’80, ma che alla fine non è mai stato confermato che fosse mai entrato in servizio o che funzionasse. L’idea era che anche se l’intera leadership sovietica fosse stata spazzata via, i missili balistici con testate nucleari avrebbero potuto comunque essere lanciati all’ultimo momento o anche dopo il fatto.

La misteriosa stazione radio UVB-76, che gli appassionati e gli osservatori di guerra di tutto il mondo hanno seguito con grande intensità negli ultimi anni di guerra in Ucraina, è ritenuta gestita dall’esercito russo, forse dalle regioni di Mosca, Leningrado o Pskov, ma questo non è mai stato verificato ufficialmente e, in definitiva, il suo scopo e la sua funzione precisa rimangono un mistero. Diversi media statali russi sembrano riconoscere un rapporto militare ufficiale con l’avamposto.

Ma le teorie spaziano dall’ipotesi che si tratti di un innocuo progetto di un appassionato russo o di un’azienda tecnologica, o di un elaborato scherzo, a quella che lo vede come un normale avamposto militare remoto che si affida alla radio HAM (anche se con alcuni sistemi di trasmissione chiaramente potenti) per comunicare con altri avamposti remoti, fino a quella che lo considera un avamposto segreto di alto livello per l’intelligence dei segnali del governo russo. Oppure potrebbe essere stato un sito sensibile durante il periodo sovietico, nel mezzo dello stallo nucleare con gli Stati Uniti, ma forse ora non lo è più.

L’11 dicembre 2024 è la data in cui ha ripreso vita con il maggior volume di comunicazioni in codice forse degli ultimi anni, suscitando stupore, timori e curiosità tra gli osservatori. Il media regionale e finanziato dall’Occidente Meduza aveva osservato all’epoca :

Tutte le 24 trasmissioni dell’11 dicembre hanno avuto luogo tra le 9:09 e le 17:14, ora di Mosca. Sono state trasmesse in totale 30 parole, tra cui “azbuka” (alfabeto), “nanayka” (Nanai), “pankosvod” (compilation punk), “neuprugiy” (inelastico), ‘bilyard’ (biliardo) e “geenna” (Gehenna). Alcune parole erano senza senso, come “onyerorust” e “vtuzotyuk”. In diversi messaggi sono apparse coppie di parole, ad esempio: “bezotkhodny” (zero rifiuti) e la parola senza senso “krizotyutya”, oppure ‘koshomokh’ e “banderolka” (piccolo pacco).

Messaggio audio del 2021

Questo evento ha scatenato un’ulteriore valanga di speculazioni internazionali, che sono state commentate anche dai popolari media russi. Alcuni osservatori hanno sollevato l’ulteriore possibilità che fosse per tenere la NATO sulle spine, temendo che la Russia potesse mettere in allerta le sue forze strategiche o addirittura attivarle, oppure far grattare il capo a un po’ di generali.

Wired Magazine ha descritto in un recente articolo approfondito sull’UVB-76 che “Il fatto che potesse essere ascoltato in tutto il mondo, da Londra a Sydney, suggeriva che dietro ci fossero dei trasmettitori piuttosto potenti”.

“Si pensava che un tono perpetuo, un ronzio incessante, fosse un modo per l’operatore di riservare la frequenza, anche quando non era attivamente utilizzata” “Il ronzio si interrompeva raramente, forse una volta alla settimana, sostituito da altri toni o da un uomo che leggeva un messaggio utilizzando l’alfabeto fonetico russo. Per quanto ci provassero, gli ascoltatori non sono mai riusciti a decodificare quei messaggi”.

Di seguito sono riportate alcune altre sezioni affascinanti del nuovo articolo di Wired , che dimostrano come il mistero si sia solo approfondito…

Consapevolezza dell’esistenza dell’avamposto fin dagli anni ’70

UVB-76 è la stazione numerica più famosa della Russia, in onda dalla metà degli anni ’70. In genere trasmette rumore statico o bianco, occasionalmente interrotto da brevi trasmissioni contenenti numeri e parole russe casuali, spesso nomi, le cui iniziali a volte compongono termini significativi.

Ogni messaggio inizia con un segnale di chiamata composto dalle iniziali di nomi o parole. Il segnale di chiamata “UVB-76” è stato probabilmente utilizzato per identificare il destinatario originale della stazione fino al 2010. Dal dicembre 2020, il segnale di chiamata “NZhTI” (basato sulle iniziali Nikolai, Zhenya, Tatyana, Ivan) è stato utilizzato frequentemente, anche se ne compaiono altri.

Il canale YouTube Uvb-76 Voice Message ha caricato nove registrazioni delle trasmissioni dell’11 dicembre.

La Russia di Putin potrebbe utilizzarlo semplicemente per alimentare i timori sia a livello nazionale che internazionale

Il rinnovato interesse della Russia per UVB-76 è emerso in un momento in cui sta attivamente lavorando per alimentare i timori di una catastrofe nucleare. Per amplificare tali preoccupazioni, Mosca sembra voler riportare in auge una leggenda dell’era della Guerra Fredda: la Mano Morta.

Durante la Guerra Fredda, era diffusa la convinzione che l’Unione Sovietica avesse creato una sorta di meccanismo apocalittico. Resa popolare da film come Fail Safe e Dr. Strangelove, la teoria suggeriva che l’URSS possedesse un sistema in grado di lanciare automaticamente missili nucleari anche se l’intera leadership comunista fosse stata spazzata via, innescando potenzialmente una reazione a catena che avrebbe potuto annientare l’umanità.

Esploratori curiosi sono effettivamente riusciti a raggiungere il sito esatto di trasmissione

Come spiegato in un articolo del 2011 su WIRED , le teorie sul vero scopo dell’UVB-76 andavano da quelle decisamente poco attraenti, come l’idea che la stazione stesse testando i cambiamenti atmosferici nella ionosfera (come riportato in un articolo accademico del 2008), a quelle davvero cinematografiche, secondo cui si trattava di un modo per contattare gli alieni o di un “dispositivo apocalittico, programmato per lanciare una serie di missili nucleari contro gli Stati Uniti nel caso in cui il Cremlino fosse stato raso al suolo da un attacco a sorpresa”.

Per anni, il segnale principale della stazione proveniva da un avamposto militare a circa 50 miglia a nord di Mosca. Quando gli esploratori urbani raggiunsero il sito nel 2011, lo trovarono abbandonato, ma le apparecchiature radio e i registri dimenticati suggerivano che un tempo fosse stato il quartier generale dell’UVB-76. (“In generale, era noioso”, scrissero gli esploratori ). Anche l’emittente russa RT visitò il sito quell’anno, riferendo che molto probabilmente si trattava solo di una parte banale dell’apparato di comunicazione militare russo.

I messaggi misteriosi vengono catalogati dagli operatori radioamatori

Negli anni successivi è nata una comunità online su YouTube , Reddit , X , VKontakte e su diversi podcast e forum online dedicati. La sua base di fan comprende appassionati di storia, operatori radioamatori e persone ossessionate dai creepypasta. È nato un sito dedicato, Priyom.org, per catalogare meticolosamente i numerosi messaggi misteriosi dell’UVB-76.

Con la pubblicità sono arrivati i pirati radiofonici, che hanno trascorso anni interrompendo il segnale con miagolii e la band REM e lo hanno persino messo completamente offline. In almeno un caso, un pirata radiofonico sembrava comunicare con l’operatore dell’UVB-76. (O, forse, con un altro pirata.)

Nulla è mai stato decodificato

Il fascino esercitato dalla stazione era controbilanciato solo dal fatto che le sue trasmissioni non erano molto interessanti. Delle centinaia di messaggi registrati su Priyom, nessuno è stato effettivamente decodificato. Non c’è dubbio che il canale sia utilizzato dall’esercito russo, perché lo ha ammesso. Una rivista militare fa riferimento indirettamente al sito come parte di un programma per mantenere la comunicazione tra le varie risorse militari della Russia, anche in tempo di guerra. “Il suo obiettivo principale è infatti quello di servire la rete radio militare strategica russa”, afferma Goldmanis.

Data l’enorme estensione del territorio russo, secondo Goldmanis, le reti a onde corte come UVB-76 sono utili per collegare avamposti lontani. “Si tratta di una normale operazione in tempo di pace”, afferma.

Maggiori informazioni sulle inquietanti trasmissioni dell’11 dicembre

L’11 dicembre 2024, UVB-76 è tornata in vita. Dopo un mese di silenzio, la stazione ha trasmesso 24 messaggi in un solo giorno , un record secondo il suo fan club sul social network russo VK. I messaggi erano di tipo standard (“alfabeto”, “biliardo” o semplicemente parole senza senso), ma il volume ha suscitato scalpore tra coloro che monitorano il canale.

L’agenzia di stampa statale russa RIA-Novosti ha pubblicato quello che sembra essere il suo primo articolo in assoluto su UVB-76, riassumendo le nuove trasmissioni e spiegando ai suoi lettori che “è chiamata ‘Stazione del Giorno del Giudizio’ perché si ritiene che sia stata creata come parte del sistema Dead Hand”.

Messaggio vocale dell’UVB-76 nel dicembre 2024:

Guarda su

Tenere svegli la notte i generali della NATO

Politika, un quotidiano serbo, ha pubblicato un lungo articolo in cui si afferma che l’UVB-76 “ha seminato il terrore nei cuori dei generali della NATO e del Pentagono”, che non sono stati in grado di decifrarne il codice. (L’articolo è stato ripubblicato in russo dal servizio di traduzione estero di RT.)

Sulla scia di questa nuova attenzione, l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni di Mosca Roskomnadzor, responsabile del monitoraggio, della regolamentazione e della censura di tutti i mass media, comprese le radio a onde corte e Internet, ha commentato per la prima volta l’UVB-76. Un portavoce dell’agenzia non ha detto molto, dichiarando a RT che le informazioni sulla frequenza e sul suo scopo “ non sono disponibili al pubblico ”.

Sicurezza nucleare?

Dall’inizio di quest’anno, RIA-Novosti ha pubblicato circa un articolo alla settimana su UVB-76, suggerendo che i suoi messaggi in codice sono legati agli attacchi missilistici contro l’Iran, alla guerra in Ucraina e ai negoziati con Trump.

RT, che in passato aveva smentito l’idea che UVB-76 facesse parte della deterrenza nucleare di Mosca, ha iniziato a pubblicare regolarmente le sue trasmissioni su X , (ma per leggerle dovete usare un VPN) scrivendo ad aprile che la stazione trasmette spesso “allarmi in codice prima di eventi importanti”, in particolare in relazione alle telefonate tra Trump e Putin, e suggerendo che funzioni come un “sistema di sicurezza nucleare”.

Per il bene dell’umanità, speriamo che tutto questo possa essere attribuito a un vecchio programma sovietico ormai defunto, o semplicemente a comunicazioni militari normali, e non a una “leggendaria sicurezza nucleare”, che potrebbe distruggere il mondo in ogni momento.