Il mistero della mano destra: come l’evoluzione ci ha resi una specie “a senso unico”

Ci siamo mai chiesti per quale motivo circa il 90% dell’umanità scrive, lavora, mangia e saluta utilizzando la mano destra e il mancinismo sia poco diffuso? Se guardiamo al regno animale, e in particolare ai nostri cugini primati, rappresentiamo un’anomalia assoluta. Le scimmie, per la maggior parte, non hanno una preferenza così marcata: usano la destra o la sinistra a seconda di come fa loro più comodo. Noi umani, invece, siamo schierati quasi totalmente a destra. E per una volta, la politica non c’entra nulla.

Per decenni, la scienza si è interrogata su questo strano monopolio manuale. Ora, un imponente studio condotto dall’Università di Oxford e pubblicato sulla rivista PLOS Biology, ha finalmente fatto luce sul mistero. Non si tratta di una semplice abitudine culturale o di un vezzo della natura, ma del risultato di un preciso calcolo di efficienza evolutiva basato su due fattori fondamentali: l’essersi alzati in piedi e l’avere sviluppato un cervello dalle dimensioni importanti.

Dai rami alla terraferma: la rivoluzione bipedica

I ricercatori hanno esaminato i dati di oltre 2.000 primati appartenenti a 41 specie diverse. Inizialmente, inserendo i dati nei modelli matematici, l’essere umano appariva come un errore statistico, un’eccezione incomprensibile. Tuttavia, la prospettiva è cambiata radicalmente quando gli scienziati hanno inserito due nuovi elementi nel calcolo: la dimensione del cervello e la lunghezza delle gambe rispetto alle braccia.

Quest’ultimo dato è il marcatore fondamentale del bipedismo. Passare dalle quattro alle due zampe è stato il vero punto di svolta della nostra storia. Camminare eretti ha liberato definitivamente le mani dalle fatiche della locomozione.

Non dovendo più usare le braccia per aggrapparci ai rami o per bilanciarci sul terreno, abbiamo iniziato a usarle per scopi del tutto nuovi: costruire, cacciare, manipolare. Questa nuova “libertà” operativa ha richiesto una specializzazione. Usare una mano come strumento principale per i lavori di precisione e l’altra come supporto era, molto banalmente, la scelta più efficiente. Quindi la prevalenzxa della destra è stata semplicmente una parte della specializzazione del cervello.

Un cervello grande impone l’ordine

Ma camminare su due gambe, da solo, non spiega l’estrema dominanza della mano destra. È qui che entra in gioco l’espansione del volume cranico. Lo studio traccia una linea temporale molto chiara:

I primi antenati (Australopitechi): Avevano una preferenza per la destra molto debole, simile a quella delle grandi scimmie moderne.

Avevano una preferenza per la destra molto debole, simile a quella delle grandi scimmie moderne. La comparsa del genere Homo (Homo erectus, Homo ergaster): Con l’aumento delle dimensioni del cervello, la preferenza per la mano destra diventa via via più forte.

Con l’aumento delle dimensioni del cervello, la preferenza per la mano destra diventa via via più forte. I Sapiens (noi): Il cervello, diventato grande e complesso, ha diviso i compiti per ottimizzare le risorse. L’emisfero sinistro (che controlla la parte destra del corpo) si è iper-specializzato, gestendo sia la motricità fine della mano destra sia le funzioni del linguaggio.

C’è un’eccezione affascinante che conferma questa regola: l‘Homo floresiensis, il piccolo ominide indonesiano noto come “hobbit”. Avendo un cervello molto piccolo e conservando un’anatomia mista (camminava su due gambe ma si arrampicava ancora molto bene sugli alberi), questa specie mostrava una tendenza a usare la mano destra molto più debole rispetto a noi. Niente grande cervello e niente bipedismo assoluto significano niente monopolio della mano destra.

Le ricadute della specializzazione

Questa standardizzazione evolutiva ha avuto un impatto pratico enorme, paragonabile a una primordiale catena di montaggio. Avere una specie quasi interamente destrimane ha permesso una standardizzazione degli strumenti, quindi è stata un vantaggio.

Se tutti usano la stessa mano dominante, è più facile produrre utensili in serie che vadano bene per quasi tutto il gruppo. Questo ha facilitato l’apprendimento, lo scambio di strumenti e, in ultima analisi, ha accelerato lo sviluppo tecnologico delle prime comunità umane. L’efficienza ha premiato la destra, creando uno standard di mercato che dura ancora oggi.