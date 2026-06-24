Il mistero del volo sull’Iran: l’F-15, la “medusa” di droni e le asimmetrie economiche della guerra aerea

Nel pieno dell’Operazione “Epic Fury”, i cieli sopra l’Iran sembrano essersi popolati di incognite che sfidano non solo la supremazia tecnologica statunitense, ma anche i bilanci del Pentagono. Il recente abbattimento di un caccia F-15 statunitense ha sollevato un velo su una potenziale, e inquietante, evoluzione tattica: l’uso di sciami di droni coordinati a forma di “medusa”.

Al di là del fascino fantascientifico di un simile avvistamento, le implicazioni strategiche ed economiche per l’Occidente sono tangibili e potenzialmente gravosissime.

Il racconto del pilota: tra fantascienza e shock da combattimento

Il resoconto emerge dai debriefing dell’intelligence statunitense successivi al salvataggio dell’equipaggio. Il pilota dell’F-15, costretto a eiettarsi insieme al suo navigatore (WSO), ha descritto una scena surreale: molteplici droni iraniani che si muovevano all’unisono, interconnessi, con droni più piccoli che pendevano da quelli principali come i tentacoli di una medusa. “Roba da veri alieni”, ha riferito una fonte vicina all’intelligence citando indirettamente il pilota.

Tuttavia, l’ambiente dell’intelligence è diviso. Esistono fattori che invitano alla cautela:

Il pilota ha subito una commozione cerebrale durante l’eiezione.

Si trattava del suo secondo abbattimento in poche settimane, essendo già sopravvissuto a un incidente di fuoco amico sui cieli del Kuwait. Un livello di stress psicofisico che giustifica lo scetticismo di alcuni analisti (“Sei sicuro di aver visto quello che dici di aver visto?”).

Il WSO, che si è nascosto tra le montagne per oltre 50 ore prima di essere recuperato in un’operazione complessa (costata la perdita di altri velivoli statunitensi), non ha confermato l’avvistamento visivo.

L’analisi del video e l’ipotesi del “campo minato” aereo

Il riferimento visivo associato a questo evento – spesso richiamato anche da filmati circolati in rete (come il noto video del presunto UAP “Jellyfish” in Medio Oriente) – mostra oggetti sospesi, apparentemente dotati di appendici inferiori, in grado di mantenere una formazione rigida. Se trasliamo questa immagine dalla casistica ufologica a quella militare, otteniamo un concetto tattico estremamente pragmatico.

Un’altra fonte dell’intelligence ha infatti definito la formazione un “campo minato di droni”. L’idea non richiede necessariamente un’Intelligenza Artificiale fantascientifica in grado di gestire sciami cooperativi complessi in tempo reale. Potrebbe trattarsi di una rivisitazione moderna dei vecchi “palloni di sbarramento”: una rete di droni a basso costo, forse fisicamente collegati tra loro da cavi, posizionati lungo le rotte di volo a bassa quota o a difesa di installazioni strategiche. L’F-15 potrebbe esserci letteralmente finito dentro.

Le quattro ipotesi sul tavolo

Per comprendere meglio il raggio delle possibilità, ecco come si divide attualmente il dibattito tecnico:

Ipotesi Descrizione Impatto Strategico ed Economico Sciame Avanzato (IA) Droni interconnessi via datalink che collaborano per attaccare o fare schermo. Altissimo. Richiede massicci investimenti USA in contromisure elettroniche e laser. Campo Minato Aereo Droni “stupidi” posizionati a sbarramento, forse legati tra loro (spiegazione “medusa”). Medio-Alto. Tattica a basso costo per l’Iran, difficile da rilevare per i radar dei caccia. Droni Occidentali/Decoy Il pilota ha avvistato una nuova arma lanciata dagli stessi USA o da Israele (es. droni LUCAS). Basso. Fuoco amico o confusione tattica nel teatro operativo. Fattore Psicofisico Allucinazione da commozione cerebrale, stormo di uccelli o decoy gonfiabili. Nullo, se non per la necessità di chiarire le vere cause dell’abbattimento (es. missile 358).

Bisogna dire che alcuni youtuber del settore hanno notati che già sopra le basi americane in Afganistan prima del ritiro si erano visti dei droni con delle strane propaggini, ma niente di confrontabile con quanto visto dall’F-15.

In conclusione, che si tratti di una reale innovazione tattica o della nebbia della guerra amplificata dallo stress, l’incidente dell’F-15 conferma una tendenza inesorabile: i cieli non appartengono più solo ai caccia da cento milioni di dollari. L’aria si sta riempiendo di insidie a basso costo, e il conto per chi vuole mantenere l’egemonia atmosferica sta per diventare salatissimo.