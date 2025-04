Il Messico rivede al ribasso la produzione di petrolio. Problemi di budget

Il ministero delle Finanze messicano ha rivisto il tasso di produzione di greggio del Paese per l’anno in corso di 129.000 bpd in meno rispetto a quanto previsto in precedenza. Invece di 1,8 milioni di bpd – l’obiettivo fissato dal presidente Claudia Sheinbaum – il Messico è visto produrre 1,762 milioni di bpd, ha riferito la Reuters, citando il ministero. Una revisione piccola, ma significativa.

L’anno prossimo, tuttavia, la produzione dovrebbe salire a 1,775 milioni di barili al giorno grazie allo “sviluppo di nuovi progetti strategici e all’eventuale incorporazione di ulteriori giacimenti se l’esplorazione si rivelerà favorevole”, ha dichiarato il ministero delle Finanze.

Da anni il Messico sta cercando di arginare il naturale declino della sua produzione di greggio, ma il successo non è stato facile. Nei primi due mesi di quest’anno, la società statale Pemex, insieme ai suoi partner, ha prodotto una media di 1,62 milioni di barili di greggio al giorno, un valore palesemente inferiore all’obiettivo di produzione fissato dal presidente messicano.

Alla fine dello scorso anno, la direzione della società ha rivisto al ribasso il proprio budget, il che potrebbe costituire un ulteriore ostacolo all’aumento della produzione. Il taglio segue le istruzioni del nuovo responsabile dell’upstream di Pemex, Nestor Martinez, di ridurre le grandi riparazioni dei pozzi e i contratti per i dati sismici. La Pemex si concentrerà invece sullo sviluppo di nuovi giacimenti, soprattutto nelle acque profonde del Golfo.

Oltre ai problemi di produzione, di recente è emerso un problema di qualità del petrolio che il Messico produce. Le raffinerie della Costa del Golfo hanno scoperto che parte del greggio messicano che ricevevano conteneva molta più acqua del dovuto, fino al 6%, un livello sei volte superiore a quello massimo accettato.

L’amministratore delegato della Pemex, Victor Rodriguez, ha riconosciuto il problema, affermando che gli acquirenti hanno presentato reclami, citando l’elevato contenuto di acqua e di sale nel greggio. “Non abbiamo problemi in Pemex o con la produzione di petrolio, sono situazioni che si verificano e si sono verificate storicamente”, ha detto Rodriguez a Reuters a marzo. Da allora il problema è stato risolto, secondo i rapporti ufficiali.