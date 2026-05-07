Il “Maverick Act” sfida l’impossibile: l’F-14 Tomcat torna nei cieli?

In America le icone non muoiono mai per davvero, e a volte tornano persino a volare. Il Congresso degli Stati Uniti sta concretamente valutando di riportare in cielo il leggendario F-14D Tomcat, il caccia reso immortale dalla cinematografia e ritirato dalla Marina nel 2006. Il veicolo normativo che potrebbe compiere questo miracolo tecnico porta un nome che non lascia spazio all’immaginazione: il “Maverick Act“.

Introdotto al Senato da Tim Sheehy e Mark Kelly, e approvato all’unanimità il 28 aprile 2026, il disegno di legge autorizza la Marina a cedere tre F-14D alla U.S. Space and Rocket Center Commission di Huntsville, in Alabama. Non si tratta di rottami generici, ma degli esemplari matricola 164341, 164602 e 159437, accuratamente privati di ogni capacità bellica o di lancio armamenti.

La vera novità di questa norma risiede in una clausola specifica. Se la legge verrà approvata anche dalla Camera, il Segretario della Marina dovrà fornire le parti di ricambio in eccesso, prese direttamente dalle rimanenze di magazzino, per rendere almeno uno di questi caccia in grado di volare o di completare un’esposizione museale statica. L’approccio dello Stato federale è estremamente pragmatico: cede gli aerei a costo zero, assieme ai manuali e ai ricambi extra, ma ferma lì il suo impegno. Ogni spesa per il ripristino, i collaudi di volo e la manutenzione futura ricadrà unicamente sulla Commissione dell’Alabama.

Per sostenere un’operazione tecnicamente ed economicamente ardua, la legge permette alla Commissione di stringere accordi con organizzazioni esterne senza scopo di lucro. Il modello ricalca quanto già visto con l’F-4D Phantom della Collings Foundation, un aereo storico mantenuto operativo grazie a capitali privati. In pratica, il governo federale si libera di un peso logistico, mentre gli appassionati si accollano l’impresa di far volare un velivolo notoriamente costosissimo da manutenere.

I limiti operativi

L’entusiasmo della politica si scontra però con una complessa realtà meccanica. Per anni, gli Stati Uniti hanno meticolosamente distrutto gran parte dei ricambi dell’F-14 per evitare che finissero sul mercato nero in direzione dell’Iran, l’unico Paese al mondo che ancora schiera questo aereo.

Rimettere in aria il Tomcat dopo due decenni nei depositi nel deserto richiederà ispezioni strutturali maniacali. Rispettare le rigide norme della Federal Aviation Administration necessiterà di un enorme sforzo ingegneristico e finanziario, ostacolato proprio dall’assenza di una catena di approvvigionamento. In sintesi, il Maverick Act è una suggestiva operazione di recupero.

L’F-14 tornerà probabilmente nei cieli americani solo per rare esibizioni, a dimostrazione che i capitali privati possono, con il giusto incoraggiamento normativo, compiere anche queste curiose resurrezioni meccaniche. Comunque il capitano Pete “Maverick” Mitchell sarà sicuramente