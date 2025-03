Il Kenya lancia l’esplorazione di petrolio in 10 blocchi

Il Kenya prevede di lanciare un round di esplorazione di petrolio e gas per 10 blocchi a settembre, ha dichiarato Opiyo Wandayi, Segretario di Gabinetto per l’Energia e il Petrolio del Paese dell’Africa orientale.

“Questo rappresenta un’opportunità unica per gli investitori di esplorare il potenziale di idrocarburi del Kenya attraverso un processo trasparente e basato sul merito”, ha dichiarato Wandayi al quotidiano locale The Star.

Il governo keniota ha rinnovato i suoi sforzi per lanciare un’industria del petrolio e del gas e sta offrendo incentivi fiscali, tra gli altri, ha detto il segretario di gabinetto alla East African Petroleum Conference and Exhibition 2025 a Dar es Salaam, in Tanzania.

Il Kenya sta inoltre investendo in infrastrutture per sostenere l’esplorazione e lo sviluppo del petrolio e del gas, ha osservato il funzionario.

Il Paese dell’Africa orientale dispone di risorse petrolifere e di gas, ma lo sviluppo è in fase di stallo dopo che la Tullow Oil, società quotata in borsa nel Regno Unito, non è riuscita ad assicurarsi dei partner investitori per un importante progetto petrolifero in fase di realizzazione da anni.

Tullow Oil e i suoi partner di minoranza hanno cercato di sviluppare il progetto per anni. Tuttavia, la multinazionale francese TotalEnergies e la società londinese Africa Oil hanno deciso due anni fa di ritirarsi dal progetto in Kenya, lasciando Tullow Oil come unico proprietario dei blocchi e complicando ulteriormente il sogno petrolifero del Kenya.

Sono stati fatti dei piani per lo sviluppo dei giacimenti di petrolio scoperti nel bacino di South-Lokichar, nel nord del Kenya. I partner avevano cercato di assicurarsi il finanziamento di un oleodotto per trasportare il greggio fuori dalla regione settentrionale, priva di sbocchi sul mare.

Tuttavia, la Tullow Oil non è riuscita a trovare investitori che sostenessero lo sviluppo del bacino di Lokichar e la commercializzazione del greggio, ritardando ulteriormente il sogno del Kenya di diventare una nazione esportatrice di petrolio.

All’inizio di questo mese, il governo ha ristrutturato i blocchi di esplorazione petrolifera per allinearsi alle migliori pratiche globali e al suo quadro giuridico, consentendo al Kenya di identificare dieci blocchi altamente prospettici, selezionati sulla base di dati geologici e scientifici.

Comunque tutti i paesi africani hanno necessità di transitare per lo sfruttamento delle risorse petrolifere, perché forniscono la base finanziare necessaria per lo sviluppo di un altro paese.