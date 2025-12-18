Il Kazakistan sbarca in Polonia: KazTransOil apre la prima sede UE. Obiettivo? Vendere alla Germania assetata

La mossa strategica di Astana: diversificare le rotte per non dipendere troppo da Mosca o Pechino. E intanto Berlino ringrazia per il petrolio alla raffineria di Schwedt.

C’è un certo fermento nelle steppe dell’Asia Centrale, e questa volta non riguarda solo i soliti sospetti geopolitici. KazTransOil, l’operatore nazionale dell’oleodotto kazako, ha deciso che è giunto il momento di piantare una bandierina direttamente nel cuore dell’Europa. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’apertura della sua prima filiale nell’Unione Europea, e la scelta è ricaduta sulla Polonia.

Non è una mossa puramente burocratica, ma un tassello di un puzzle energetico ben più complesso che vede il Kazakistan tentare il grande salto: trasformarsi da semplice “cortile” di transito russo o cinese a fornitore energetico indipendente e strategico per l’Occidente.

Adamova Zastava: il nuovo snodo cruciale

La nuova filiale polacca non servirà solo a organizzare cene di gala. Il suo compito sarà squisitamente operativo e tecnico: gestire il trasporto del petrolio kazako attraverso i sistemi di condotte di paesi terzi (sì, incluso il delicato transito via Bielorussia) e occuparsi delle operazioni contabili di ricezione e consegna al punto di “Adamova Zastava”.

Per i non addetti ai lavori, Adamova Zastava è un punto nevralgico al confine tra Bielorussia e Polonia. Controllare o avere una presenza diretta lì significa avere le mani sui rubinetti che alimentano parte dell’Europa Centrale.

L’obiettivo dichiarato è garantire forniture stabili alla Germania, in particolare alla raffineria di Schwedt. Questa raffineria, storicamente legata al greggio russo, è diventata il mal di testa di Berlino dopo le sanzioni. L’arrivo del petrolio kazako è, per i tedeschi, come la manna dal cielo: una via per mantenere operativa un’infrastruttura critica senza (tecnicamente) finanziare il Cremlino, anche se il petrolio deve fisicamente passare attraverso tubi che attraversano territori non proprio “amichevoli”.

La Grande Fuga dal CPC

Perché Astana si muove ora? Semplice: il vecchio adagio “non mettere tutte le uova nello stesso paniere”. Fino a ieri, il Kazakistan dipendeva quasi ossessivamente dal CPC (Caspian Pipeline Consortium), il colossale oleodotto che porta il greggio al porto russo di Novorossiysk sul Mar Nero.

Tuttavia, il CPC si è rivelato una “via crucis”:

Interruzioni frequenti per “manutenzioni” impreviste;

Il rischio costante di attacchi nel Mar Nero (come quello di fine novembre alle infrastrutture marine);

La spada di Damocle delle tensioni russo-ucraine.

Non è un caso che, proprio a dicembre, il Kazakistan abbia concordato di reindirizzare 58.000 tonnellate di petrolio dal sistema CPC verso il porto di Aktau, per poi immetterle nell’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). Una rotta più complessa, ma che scavalca la Russia.

Ecco la strategia kazaka in sintesi:

Ridurre l’esposizione al rischio russo: Diversificare le vie di uscita è questione di sopravvivenza economica.

Evitare l’abbraccio mortale cinese: La Cina è pronta a comprare tutto, ma Astana sa bene che diventare vassalli energetici di Pechino riduce il potere contrattuale. Meglio avere clienti europei paganti e politicamente utili.

Riavvio delle infrastrutture dormienti: La scelta della Polonia non è casuale. Suggerisce un interesse, neanche troppo velato, per un potenziale riutilizzo del gasdotto Yamal, chiuso ormai dal 2021, che potrebbe trovare nuova vita in un’ottica di corridoi energetici est-ovest rivisitati.

In conclusione, il Kazakistan sta giocando una partita a scacchi raffinata. Mentre l’Europa cerca disperatamente energia non russa, Astana si propone come la soluzione pragmatica, usando le infrastrutture esistenti ma gestendole con una nuova autonomia. Resta da vedere come Mosca prenderà questo “attivismo” del suo vicino meridionale, ma per ora, il petrolio scorre verso ovest. E a Berlino, qualcuno tira un sospiro di sollievo.

Domande e risposte

Perché il Kazakistan ha aperto una sede proprio in Polonia? La scelta della Polonia è strategica per la logistica energetica verso la Germania. Il punto di “Adamova Zastava”, al confine polacco, è fondamentale per monitorare e contabilizzare il petrolio che, transitando (anche via Bielorussia), deve raggiungere la raffineria tedesca di Schwedt. Essere fisicamente presenti permette a KazTransOil di gestire direttamente i flussi e proteggere i propri interessi commerciali in un nodo cruciale per l’approvvigionamento dell’Europa Centrale, riducendo la dipendenza da intermediari terzi.

Quali sono i problemi legati all’oleodotto CPC? Il CPC (Caspian Pipeline Consortium), che termina nel porto russo di Novorossiysk, è diventato un collo di bottiglia rischioso. Negli ultimi mesi ha subito diverse interruzioni, ufficialmente per motivi tecnici o climatici, ma spesso in coincidenza con tensioni geopolitiche. Inoltre, la guerra in Ucraina e gli attacchi alle infrastrutture portuali nel Mar Nero rendono questa rotta vulnerabile. Il Kazakistan non può più permettersi che la sua principale via di export sia soggetta a chiusure improvvise o ai capricci di Mosca.

Questa mossa riguarda solo il petrolio o c’è altro? Sebbene la notizia ufficiale riguardi il petrolio e la raffineria di Schwedt, il posizionamento in Polonia apre scenari interessanti anche per il gas. La presenza operativa a Varsavia suggerisce che il Kazakistan stia valutando tutte le opzioni infrastrutturali esistenti, compreso il potenziale riutilizzo del gasdotto Yamal (chiuso dal 2019). L’obiettivo di fondo è politico ed economico: non legarsi unicamente al mercato cinese o russo, ma mantenere aperto un canale privilegiato e diversificato con l’economia occidentale.