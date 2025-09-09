Il grosso problema delle aziende energetiche USA: i “Data center fantasma”

Le aziende elettriche americane si stanno preparando all’impennata della domanda di energia elettrica che deriverà dai data center che alimentano l’intelligenza artificiale. Le aziende elettriche hanno aumentato gli investimenti in vista di una crescita senza precedenti della domanda nei prossimi anni, dopo due decenni di consumo energetico stabile negli Stati Uniti.

Nel frattempo stanno affrontando livelli crescenti di incertezza perché non tutte le richieste di interconnessione che ricevono si concretizzeranno in data center reali, che necessitano di fornitura di energia elettrica. Dal punto di vista della programmazione economica ed energetica è un disastro.

Data center fantasma

Gli hyperscaler (i grandi provider) e i gruppi tecnologici focalizzati sull’intelligenza artificiale stanno sondando le aziende elettriche nelle aree che stanno prendendo in considerazione per i futuri data center e stanno presentando richieste di interconnessione di un data center con diverse aziende elettriche in diverse aree.

L’enorme numero di richieste non fornisce un quadro accurato o completo del fabbisogno energetico dei giganti della tecnologia, poiché le aziende tendono a richiedere informazioni sulla fornitura di energia elettrica per i data center ad almeno tre aziende di servizi pubblici in aree diverse.

Di queste tre richieste di nuova capacità energetica, solo una diventerà un progetto per il quale saranno firmati degli accordi. Gli analisti e le aziende di servizi pubblici non possono dire con certezza quanta nuova capacità sia necessaria, considerando che un progetto di data center presenta richieste di fornitura di energia elettrica a diverse aziende di servizi pubblici in diversi stati.

Una volta scelto un sito, tutte le altre località precedentemente proposte, e le interconnessioni, non saranno mai realizzate. Si tratterebbe di data center “fantasma”, che non vedranno mai la luce, ma che attualmente infestano le proiezioni e i piani delle aziende elettriche statunitensi.

Pertanto, le aziende elettriche devono affrontare un alto grado di incertezza sui ricavi futuri, poiché il boom dei data center di IA genera previsioni molto variabili sul picco della domanda in molte aree del paese.

Se le aziende elettriche sovrastimano la domanda futura, rischiano di costruire una nuova capacità che non sarà soddisfatta dal consumo. Un possibile eccesso di costruzione andrebbe a discapito dei contribuenti americani, che negli ultimi tre anni hanno già visto i prezzi dell’elettricità aumentare a un ritmo più rapido dell’inflazione statunitense.

Aziende elettriche perplesse

I data center fantasma e i progetti speculativi rendono difficili le previsioni per le aziende elettriche. Ad esempio, Oncor, l’azienda elettrica di Sempra con sede in Texas, ha dichiarato che la sua coda di interconnessione attiva per grandi clienti commerciali e industriali (LC&I) al 30 giugno 2025 era superiore di circa il 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al 30 giugno, la coda di interconnessione LC&I attiva di Oncor contava 552 richieste, che includono circa 186 gigawatt (GW) provenienti dai data center e oltre 19 GW di carico da diversi settori industriali.

American Electric Power Company, che serve oltre 5 milioni di clienti in 11 stati, ha dichiarato di avere ora 24 GW di impegni fermi da parte dei clienti per un carico incrementale entro la fine del decennio, in aumento rispetto ai precedenti 21 GW, grazie alla crescita dei data center, al reshoring e alla produzione.

“Oltre i 24 gigawatt, i clienti stanno anche cercando attivamente di collegare al nostro sistema circa 190 gigawatt di carico aggiuntivo. Si tratta di cinque volte la dimensione attuale del nostro sistema, pari a 37 gigawatt”, ha affermato il presidente e CEO di AEP William J. Fehrman durante la conference call sui risultati del secondo trimestre.

Le aziende elettriche statunitensi stanno investendo una cifra record nella trasmissione e nella connessione alla rete. Tuttavia, le attuali previsioni sulla domanda di energia elettrica guidata dall’intelligenza artificiale variano così tanto che il margine di errore è enorme, come hanno riferito analisti e funzionari delle aziende elettriche a Reuters Events nel mese di giugno.

Secondo Rebecca Carroll, Senior Director of Market Analytics presso la società di consulenza energetica Trio, il mercato statunitense sta affrontando “un momento di massima incertezza”.

L’ultimo rapporto del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) stima che entro il 2028 il consumo dei data center sarà compreso tra il 6,7% e il 12% del consumo totale di elettricità degli Stati Uniti.

“Il rapporto stima che la crescita del carico dei data center sia triplicata nell’ultimo decennio e che dovrebbe raddoppiare o triplicare entro il 2028”, ha affermato il DOE.

Tuttavia, c’è un’enorme differenza tra una crescita doppia o tripla del carico dei data center.

Ciò ha spinto le utility a richiedere ai data center stime chiare della domanda per i futuri collegamenti e accordi di acquisto di energia (PPA), al fine di ridurre il rischio di errori nella domanda e/o nei prezzi.

L’intelligenza artificiale guida la crescita della domanda di energia elettrica negli Stati Uniti

“Sappiamo che non tutto questo sarà disponibile online, ma anche solo una parte di esso è significativa”, ha affermato Trevor Mihalik, direttore finanziario di AEP, durante la conference call sui risultati finanziari.

Le aziende elettriche statunitensi hanno annunciato piani di investimento per miliardi di dollari per i prossimi anni e stanno ricevendo molte richieste da parte di utenti commerciali, in particolare dalle grandi aziende tecnologiche, per nuova capacità energetica in molte aree vicine ai data center in progetto.

Il ritorno in patria delle attività manifatturiere e i data center legati all’intelligenza artificiale stanno determinando un aumento del consumo di elettricità negli Stati Uniti, ha affermato Goldman Sachs in un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno.

La domanda di energia elettrica negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,4% ogni anno fino al 2030, con la domanda legata all’intelligenza artificiale che rappresenterà circa i due terzi dell’incremento della domanda di energia nel Paese, ha affermato la banca d’investimento.