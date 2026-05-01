Il greggio venezuelano è il nuovo scudo energetico di Washington: così gli USA si blindano dalla crisi

Se a gennaio l’obiettivo primario dell’operazione di forza dell’amministrazione statunitense contro l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro poteva sembrare puramente di natura politica, oggi i contorni strategici della vicenda sono cristallini. L’azione di Washington si è rivelata una mossa di politica economica internazionale estremamente pragmatica, concepita su misura per isolare gli Stati Uniti dai crescenti shock energetici globali.

In un mondo paralizzato dalle conseguenze del conflitto iraniano e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, l’accesso fisico e sicuro agli idrocarburi è tornato a essere l’unica vera discriminante tra i Paesi che subiscono la crisi e quelli che la governano. E gli Stati Uniti hanno deciso di governarla, riprendendo il controllo energetico del “cortile di casa”.

Il grande riallineamento dei flussi petroliferi

Sotto la passata gestione, circa il 75% delle esportazioni energetiche venezuelane prendeva la via della Cina, lasciando a Pechino un canale privilegiato su un asset strategico immenso. In pochi mesi, la macroeconomia degli approvvigionamenti è stata stravolta: quest’anno gli USA riceveranno circa il 50% delle forniture del Paese sudamericano, mentre la quota di Pechino è stata drasticamente ridimensionata al 10%.

Non si tratta di una coincidenza. Nel biennio 2024-2025, dal blocco di Hormuz venivano spediti verso gli Stati Uniti circa 500.000 barili di petrolio al giorno (pari a circa il 7% dell’import totale americano). Questo pericoloso deficit strutturale viene ora progressivamente, e provvidenzialmente, ripianato dalla produzione venezuelana.

Il divario sui prezzi: il pragmatismo USA contro la debolezza europea

I riflessi di questa operazione sull’economia reale americana sono evidenti. Sebbene i prezzi alla pompa negli Stati Uniti siano strutturalmente più alti dall’inizio delle tensioni (con una media di 4,30 dollari al gallone), restano su livelli decisamente gestibili se paragonati al salasso che sta subendo l’Europa. Attualmente, il Regno Unito viaggia sugli 8 dollari al gallone e la Germania tocca i proibitivi 9,30 dollari.

Dietro a questi prezzi insostenibili c’è un mix letale tipico delle attuali politiche continentali: un modello fiscale punitivo sull’energia, un’agenda climatica portata avanti ignorando le basi della sicurezza degli approvvigionamenti e una totale mancanza di indipendenza energetica strategica. Gli USA hanno evitato questo destino. Gli analisti confermano che, senza il cambio di rotta a Caracas, i prezzi del carburante in America avrebbero raggiunto vette ben più drammatiche, azzoppando i consumi interni.

I protagonisti dell’estrazione: da Chevron a Eni

A trarre i maggiori benefici logistici è Chevron, unica vera grande compagnia americana pienamente operativa in Venezuela. Le sue petroliere stanno già trasportando carichi da 400.000 barili di greggio pesante verso la raffineria di Pascagoula in Mississippi, un impianto progettato esattamente per processare fino a 330.000 barili al giorno di questo specifico idrocarburo.

Il fermento estrattivo è tale da attirare, pur a rimorchio, anche le major del Vecchio Continente. Mentre la politica spagnola si attarda in polemiche sul diritto internazionale, la compagnia iberica Repsol sta cercando di aumentare la produzione nel giacimento Cardon IV. Anche l’italiana Eni, confermando la sua storica capacità di muoversi negli scenari complessi, è attiva per rilanciare le attività nei campi venezuelani di greggio pesante.

Le prospettive di stabilizzazione per Caracas

Sottraendo il Venezuela all’orbita economica del Partito Comunista Cinese, gli Stati Uniti hanno messo a segno un colpo decisivo per la propria sicurezza nazionale. Ma in questo schema, anche Caracas sta trovando un inaspettato giovamento. L’infrastruttura fatiscente degli ultimi decenni aveva ridotto l’output venezuelano a un misero 1% della produzione mondiale. Oggi, l’arrivo massiccio di investimenti, capitali esteri e attrezzature petrolifere sta generando una prima, tangibile stabilizzazione economica interna. Il rientro nel mercato globale sta permettendo al Paese di frenare l’iperinflazione e di intravedere una ripresa reale che, solo fino a poco tempo fa, sembrava impossibile.