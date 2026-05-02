Il Grande Scacchiere: l’India entra nell’Artico con l’accordo RELOS. Le vere ricadute economiche per Nuova Delhi e Mosca

Mentre gli occhi del mondo occidentale sono spesso fissi sulle dinamiche del Nord Atlantico o del Mar Cinese Meridionale, le placche tettoniche della geopolitica globale si muovono silenziose, ma inesorabili, lungo l’asse euroasiatico. L’accordo Indo-Russian Reciprocal Exchange of Logistics Agreement (RELOS), firmato a Nuova Delhi e Mosca nel febbraio 2025, è ora pienamente operativo. Non si tratta della solita intesa di facciata, ma di un patto logistico e militare con profonde ricadute geostrategiche ed economiche, che ci mostra un’India sempre più proiettata verso lo status di superpotenza globale.

In sintesi, il patto permette alle due nazioni di condividere basi militari, porti e basi aeree. Ma andiamo a vedere i numeri, perché in geopolitica la forma è sostanza.

I Dettagli dell’Accordo RELOS

L’intesa, valida per cinque anni e rinnovabile, prevede uno scambio di ospitalità militare di tutto rispetto, operativo sia in tempo di pace che in caso di conflitto:

Parametro dell’Accordo Dettaglio Operativo Forze Terrestri Fino a 3.000 soldati stazionabili sul suolo alleato Forze Navali Fino a 5 navi da guerra ospitabili nei porti Forze Aeree Fino a 10 aerei da caccia schierabili nelle basi Logistica Rifornimento, riparazione, pezzi di ricambio e forniture Metodo di Pagamento Cost reimbursement (possibilità di baratto/scambio merci)

L’Asimmetria Strategica: Chi ci guadagna davvero?

A una prima lettura superficiale, l’accordo sembra perfettamente simmetrico: la Russia ottiene l’accesso al caldo Oceano Indiano e l’India accede al gelido, ma promettente, Mar Artico (con l’apertura dei colossali porti di Murmansk e Severomorsk).

Eppure, la realtà operativa è ben diversa. Con una leggera dose di realismo, dobbiamo constatare che la Marina russa è attualmente spinta ai propri limiti capacitivi a causa del protrarsi del conflitto ucraino e della necessità di proteggere i propri mari limitrofi. Difficilmente Mosca avrà, nel breve termine, le risorse navali per proiettare una forza massiccia e continuativa nell’Oceano Indiano, se non per operazioni di deterrenza limitata.

Il vero vincitore strategico ed economico di questo accordo è Nuova Delhi. L’India è una potenza in piena espansione demografica ed economica. L’accesso ai porti artici russi non è un vezzo militare, ma una precisa necessità commerciale. Con il progressivo disgelo dell’Artico causato dai cambiamenti climatici, la cosiddetta Northern Sea Route (Rotta Mare del Nord) sta diventando navigabile per periodi sempre più lunghi. Per l’economia indiana, fortemente orientata all’export, avere una base logistica sicura nel nord della Russia significa poter bypassare le strozzature del Canale di Suez e del Mar Rosso, garantendosi una via d’accesso privilegiata, più breve e potenzialmente più economica ai mercati del Nord Europa.

L’Economia del “Baratto” e l’Impatto Reale

Dal punto di vista macroeconomico, un dettaglio cruciale del RELOS è il meccanismo di cost reimbursement. In parole povere, l’accordo permette lo scambio di beni e supporto logistico senza necessariamente passare per transazioni monetarie classiche in dollari. In un’epoca di frammentazione finanziaria e sanzioni, questo sistema di “baratto logistico di Stato” permette all’India di risparmiare preziose riserve di valuta estera, garantendo operatività a lungo raggio con un impatto minimizzato sul proprio bilancio statale.

In un’ottica puramente keynesiana, la necessità di sfruttare queste nuove rotte artiche comporterà per l’India ingenti investimenti statali futuri nello sviluppo di naviglio rompighiaccio e in infrastrutture logistiche congiunte con Mosca, stimolando cantieristica e industria pesante. Lo Stato, in questo caso, agisce come “primo motore” per aprire mercati commerciali essenziali per il settore privato.

Il Capolavoro del Multi-Allineamento

Ciò che rende affascinante la posizione indiana è il suo spregiudicato multi-allineamento. Nuova Delhi ha già un accordo simile con gli Stati Uniti, il LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement). Tuttavia, il LEMOA si limita a rifornimenti e logistica temporanea, senza prevedere lo stazionamento permanente di truppe, cosa che invece il RELOS con la Russia consente.

L’India gioca su due tavoli con maestria. Come certificato dal think tank svedese SIPRI nel suo rapporto del 2025, la Russia rimane il principale fornitore di sistemi d’arma per le Forze Armate indiane (circa il 36% dell’import totale tra il 2020 e il 2024, rendendo l’India il secondo importatore mondiale). Nuova Delhi sa di aver bisogno dell’Occidente per il contenimento cinese, ma sa anche che l’hardware militare russo e le rotte artiche sono vitali per la sua indipendenza strategica.

In conclusione, il RELOS non è solo un accordo militare. È il biglietto da visita di un’India che, silenziosamente, si sta preparando a dominare le rotte commerciali eurasiatiche del prossimo ventennio.