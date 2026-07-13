Il grande paradosso del gas: l’Europa fa il pieno di GNL russo prima del bando del 2027

L’Europa si trova di fronte a un bivio energetico drammatico. Mentre i conflitti continuano e le sanzioni ufficiali aumentano, l’Unione Europea ha appena registrato il record storico di acquisti di gas naturale liquefatto dalla Russia, come riportato da Financial Times. Una vera corsa contro il tempo che evidenzia la fragilità delle nostre scorte di sicurezza prima del blocco totale previsto per il 2027.

Nei primi sei mesi del 2026, le importazioni europee dal mega-impianto siberiano di Yamal LNG hanno raggiunto la cifra record di 9,89 milioni di tonnellate. Si tratta di un incremento netto del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati della società Kpler. In pratica, i Paesi europei hanno assorbito quasi tutta la produzione della struttura artica.

La contraddizione balza agli occhi di tutti. Il conflitto in Ucraina dura da anni e la linea politica ufficiale di Bruxelles impone il distacco da Mosca. Eppure, le tesorerie degli Stati membri hanno versato circa 6 miliardi di euro nelle casse legate al progetto Yamal, controllato dalla società privata russa Novatek.

I principali acquirenti di questo gas sono tre nazioni europee. La classifica vede in prima posizione la Francia con 3,6 milioni di tonnellate importate. Al secondo posto troviamo il Belgio con 2,9 milioni di tonnellate e al terzo posto la Spagna con 2,7 milioni. Questi tre Paesi da soli sostengono l’infrastruttura energetica russa, ma sopratutto il Belgio successivamente esporta buona parte di questo gas.

Le attuali regole dell’Unione Europea vietano l’acquisto di GNL russo tramite contratti a breve termine, detti spot. Di conseguenza, ogni singolo carico che arriva nei porti richiede una verifica delle dogane. Le autorità devono confermare che la vendita è avvenuta all’interno di un vecchio contratto a lungo termine stipulato in precedenza.

Dal primo gennaio 2027, la situazione cambierà del tutto. Scatterà il bando totale dell’Unione Europea sulle importazioni di GNL a lungo termine dalla Russia. Entro la fine dello stesso anno, arriverà anche lo stop per il gas dei gasdotti. La scadenza è vicina e i mercati dell’energia mostrano già un forte nervosismo.

La dipendenza tra le parti è reciproca. L’impianto siberiano sorge nell’Artico e dipende da una flotta limitata di navi speciali. Si tratta dei tanker rompighiaccio della classe Arc7. La redditività del progetto dipende dalla velocità con cui queste navi scaricano nei porti europei per poi tornare indietro a caricare velocemente.

La rotta alternativa verso l’Asia presenta rischi enormi e richiede tempi di navigazione molto più lunghi. Infatti, nei primi sei mesi del 2026, i volumi di gas da Yamal verso l’Asia sono crollati del 74%, fermandosi a 510.000 tonnellate. Questo calo dipende dal timore delle sanzioni da parte delle società internazionali.

Inoltre, le navi russe dipendono ancora dai cantieri navali europei per le riparazioni. I servizi essenziali vengono forniti in Francia, a Brest, e dai cantieri Fayard in Danimarca. Senza l’assistenza logistica ed economica europea, l’intera macchina energetica russa rischierebbe il blocco tecnologico.

Flussi di GNL da Yamal (primo semestre 2026):

Francia: 3,6 milioni di tonnellate

Belgio: 2,9 milioni di tonnellate

Spagna: 2,7 milioni di tonnellate

Asia: 0,51 milioni di tonnellate

A complicare il quadro ci sono i grandi operatori europei come TotalEnergies, che detiene quote nel progetto. L’amministratore delegato del gruppo francese ha espresso forti preoccupazioni per le ambiguità normative del bando europeo. C’è il rischio reale di dover interrompere le esportazioni, creando un vuoto nell’offerta globale di gas.

Dal punto di vista economico, l’Europa si trova in una situazione di grande vulnerabilità. Le forti tensioni in Medio Oriente stanno riducendo la disponibilità di gas sui mercati internazionali. La scarsità di materia prima minaccia il nostro sistema industrializzato e rischia di far impennare i prezzi delle bollette per le famiglie.

In questo scenario teso, la priorità assoluta deve essere la sicurezza delle riserve nazionali. Qualcuno a Bruxelles dovrà presto assumersi la responsabilità politica di proteggere l’economia reale. Bisogna mettere da parte le questioni sui droni e concentrarsi sulla stabilità degli approvvigionamenti, aumentando la tutela dei contratti a lungo termine.

La transizione energetica non può essere imposta senza avere a disposizione delle valide alternative strutturali. L’economia ha le sue regole: se si chiude una fonte senza un sostituto pronto, il sistema crolla. La corsa record al GNL russo mostra che la necessità pratica di riempire gli stoccaggi prevale sempre sulle decisioni della politica.