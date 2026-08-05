Il grande inganno della moda tedesca: come il marchio Closed ha truffato tutti prima del tracollo

Dai red carpet delle star al tribunale fallimentare. Le jeans di Closed erano indossate da Brad Pitt, Miley Cyrus e persino nei film di successo come Sex and the City. Per anni il marchio ha rappresentato l’immagine pulita ed elegante della moda prodotta ad Amburgo.

I numeri ufficiali raccontavano una storia di continuo successo. Il fatturato dichiarava una crescita da 80 ad oltre 120 milioni di euro in pochi anni. L’azienda sembrava un modello di profitto costante.

Nell’agosto del 2025 è arrivata la doccia fredda. L’azienda ha presentato improvvisa domanda di insolvenza. All’inizio i vertici hanno parlato di vecchi debiti accumulati nel tempo. Oggi la Procura di Amburgo indaga per bancarotta fr

Il metodo Wirecard applicato all’abbigliamento

Gli inquirenti si trovano davanti a numeri completamente inventati nei libri contabili. Si parla di vendite simulate, prestiti ottenuti con l’inganno e persino di firme di notai e investitori falsificate.

La perdita stimata per chi ha prestato denaro varia tra i 17 e i 27 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti che non sono mai comparsi nelle Scritture contabili ufficiali.

Chi segue la vicenda usa un paragone pesante: quello con Wirecard. Il colosso dei pagamenti online crollato nel 2020 per un buco da due miliardi. Anche nel caso di Closed la truffa si basa su documenti falsi usati per rassicurare il mercato.

Vittime eccellenti e contratti inventati

Tra i soggetti ingannati spicca la Fondazione Aloys Wobben, legata al colosso dell’energia eolica Enercon. Nel 2019 la fondazione aveva investito milioni per acquistare quote della società di moda.

Nel 2024 il responsabile finanziario di Closed avrebbe inventato una finta vendita di quote aziendali per 8,5 milioni di euro. Le firme necessarie per autorizzare l’operazione sono risultate false. Sarebbero state scritte direttamente dal dirigente per mostrare banche e soci che l’azienda era solida.

Con quel contratto fasullo in mano, la società è riuscita a farsi prestare altri 2,5 milioni di euro da un noto imprenditore del settore tessile. Quei soldi sono spariti nel buco nero del fallimento.

Ecco le principali irregolarità emerse finora:

Firme contraffatte : Documenti notarili alterati per fingere l’ingresso di nuovi capitali.

: Documenti notarili alterati per fingere l’ingresso di nuovi capitali. Debiti nascosti : Fino a 27 milioni di euro mai registrati in contabilità.

: Fino a 27 milioni di euro mai registrati in contabilità. Fatturato gonfiato : Operazioni fittizie usate per mostrare vendite in crescita.

: Operazioni fittizie usate per mostrare vendite in crescita. Mancanza di controlli: Sistemi di verifica interni ed esterni del tutto inefficaci.

La mappa delle discrepanze contabili

Le differenze tra la facciata mostrata al pubblico e la realtà emersa dalle indagini rivelano la gravità della situazione:

Voce Contabile Versione Ufficiale Dichiarata Realtà Accertata dagli Inquirenti Fatturato annuo Oltre 120 milioni di euro Cifre gonfiate con vendite simulate Debiti verso terzi Minimi e sotto controllo 17-27 milioni di euro nascosti al bilancio Garanzie offerte Vendite di quote per 8,5 milioni Contratti con firme palesemente falsificate Stato finanziario Azienda in salute e redditizia Insolvenza coperta per mesi in modo illegale

Le ricadute economiche: una Germania senza fiducia

Questo scandalo non riguarda soltanto i singoli investitori truffati. Rappresenta un segnale d’allarme molto più profondo per l’intera economia tedesca.

La Germania sta affrontando una crisi strutturale pesante. I consumi interni sono deboli e la produzione industriale soffre per i costi elevati. Quando anche le medie imprese storiche ricorrono a trucchi contabili per rimanere in piedi, il danno reputazionale è enorme.

Banche e fondi di investimento diventano subito più prudenti. Il rischio reale è una stretta sul credito che finirà per colpire anche le aziende sane che hanno solo bisogno di liquidità per lavorare.

Per curiosità: ora Closed spera di risollevare le proprie prospettive come marchio sotto una nuova proprietà e vendendo jeans Made in Italy.

Chi doveva controllare non ha visto nulla?

I due co-amministratori dell’azienda sostengono di non essersi mai occupati dei conti. Si dicono vittime del loro stesso responsabile finanziario.

La magistratura vuole capire come sia possibile dirigere una società per anni senza accorgersi che mancavano all’appello decine di milioni di euro.

La liquidazione dell’azienda durerà anni. I negozi chiudono, i dipendenti perdono il lavoro e la fiducia nel modello industriale tedesco subisce un altro colpo duro.