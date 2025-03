Scandali in Germania: le dieci maggiori truffe contabili e industriali tedeschi della Storia

Negli anni Novanta, l’imprenditore badense Manfred Schmider frodò banche e assicurazioni per circa due miliardi di euro. La sua azienda Flowtex produceva sistemi di perforazione orizzontale che possono essere utilizzati per posare cavi sottoterra senza danneggiare le strade. Flowtex ha venduto molti di questi sistemi agli investitori per poi riaffittarli. Questo approccio non è di per sé insolito, se non fosse che in questo caso la maggior parte dei dispositivi non esistesse…

L’azienda falsificò un vasto inventario di trivelle assegnando continuamente nuovi numeri di serie ai pochi sistemi realmente esistenti. Per riuscire a pagare le rate del leasing, l’azienda dovette nel tempo vendere sempre più macchine fittizie: si trattava di uno schema piramidale, la società finanziava macchine esistenti, a debito, e poi finanziava nuove macchine per ripagare i debiti esistenti. Nel febbraio 2000, pochi giorni prima della prevista IPO, Schmider e altri funzionari furono arrestati. Rimase in prigione per sette anni prima di essere rilasciato sulla parola. Nel 2016 è stato nuovamente condannato al carcere in Svizzera per riciclaggio di denaro.