Il grande flop della sinistra francese: le banlieue vogliono lavorare, i borghesi bloccano le strade

La sinistra massimalista francese, guidata da Jean-Luc Mélenchon, coltiva da anni un sogno, quasi un’ossessione strategica: trasformare i giovani delle banlieue, i figli di immigrati maghrebini e subsahariani, nel suo esercito di riserva per la rivoluzione. L’idea è semplice: etichettarli come “razzializzati”, giocare sul loro senso di esclusione per poi reclutarli in una battaglia contro la Repubblica e il “sistema”. Un serbatoio di voti e di rabbia da mobilitare per far tremare l’establishment.

In quest’ottica, le recenti manifestazioni del 10 settembre, con lo slogan “Bloquons tout” (Blocchiamo tutto), avrebbero dovuto essere il palcoscenico di questa grande unione “transrazziale”. Ahmed e Amandine, braccio nella mano, contro la “polizia che uccide”, per citare Mélenchon. Il quadro perfetto, sognato da figure come Mathilde Panot e Manon Aubry, che da tempo applicano un neopaternalismo condiscendente: dire ai giovani delle periferie ciò che, secondo loro, vogliono sentirsi dire, partendo dal presupposto che siano mossi solo da emozione e sdegno, non dalla ragione.

Ebbene, qualcosa è andato storto. Terribilmente storto. Osservando ore di immagini delle proteste a Rennes, Lione o Parigi, la “Nuova Francia” di Mélenchon non si è vista. Tra gli agitatori, i bloccatori e talvolta gli sfasciacarrozze, non c’erano i volti delle periferie. C’erano, invece, i profili di sempre:

Giovani borghesi dei quartieri bene, spesso universitari.

Attivisti “antifa” dei centri storici.

Laureati precari, ma ultra-politicizzati.

In sintesi, i soliti noti delle manifestazioni del Primo Maggio. Mentre questi bloccavano le autostrade indossando maschere da sci e felpe nere, le periferie rimanevano stranamente tranquille. Anzi, in molti video si sono visti proprio lavoratori, molti dei quali di origine immigrata, scendere inferociti dalle loro auto per smantellare i blocchi e discutere animatamente con i “rivoluzionari” che impedivano loro di andare a lavorare.

Qui emerge il colossale malinteso su cui si fonda la strategia della sinistra radicale. Crede che i giovani delle periferie siano intrinsecamente “anticapitalisti”. La realtà è spesso l’esatto opposto. Per chi parte da zero, il lavoro non è un’oppressione, ma l’unica, vera leva di riscatto sociale. L’aspirazione non è la decrescita felice, ma la prosperità.

Il divario è insanabile e non compreso dalla sinistra:

La sinistra radicale offre: Settimana lavorativa di quattro giorni, pensione a 60 anni, decrescita finanziaria, una povertà diffusa fra tutti.

Settimana lavorativa di quattro giorni, pensione a 60 anni, decrescita finanziaria, una povertà diffusa fra tutti. Molti giovani delle periferie desiderano: Lavorare, investire, comprare, vendere, consumare, avviare un’attività. Hanno un approccio alla vita economica profondamente liberale, non socialista.

Resta solo l’ideologia antirazzista. Quando il fragile legame “antirazzista” si spezzerà, quando la presunzione di razzismo verso chiunque non sia di sinistra verrà meno, non resterà nulla a unire questi due mondi. La verità, che la gauche ecologista e radicale ignora, è che su molti temi etici e sociali – dalla famiglia ai ruoli di genere – i valori di tanti figli di immigrati sono decisamente più conservatori e strutturati di quanto si pensi. Sono, paradossalmente, molto più vicini a un conservatore liberale che a un’attivista come Sandrine Rousseau, un’ecologista che viene da una benestante famiglia di sinistra e che vuole eliminare le auto.

La sinistra gioca a fare l’apprendista stregone con la sociologia, ma continua a parlare a un popolo che esiste solo nella sua immaginazione. Il popolo reale, nel frattempo, era bloccato in tangenziale e voleva solo andare a lavorare. In Francia c’è un gran desiderio di normalità, benessere e reflusso, e non solo li.